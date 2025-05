Mamma Mia, che offerta! Con Moby e Tirrenia per la Festa della Mamma il secondo passeggero viaggia con il 100 per cento di sconto

Milano, 08.05.2025 - Moby e Tirrenia, le compagnie delle famiglie italiane, celebrano la Festa della mamma con un regalo straordinario per i loro passeggeri: lo sconto del 100 per cento sulla tariffa passeggero per un adulto accompagnato da un bambino dai 4 agli 11 anni o da un secondo adulto pagante.

Per sfruttare questa straordinaria opportunità basta prenotare da oggi a domenica un biglietto per partenze Moby effettuate verso la Sardegna e la Corsica (e viceversa) da oggi al 31 dicembre (con esclusione delle sole linee fra la Sardegna e la Corsica Santa Teresa di Gallura-Bonifacio e Porto Torres-Ajaccio), e per partenze Tirrenia da e per la Sicilia sulla linea da Napoli a Palermo da oggi al 31 dicembre, e sulla Genova-Porto Torres-Genova e Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 settembre.

Lo sconto vale sulla tariffa di passaggio ponte del secondo passeggero adulto, al netto di tasse, EU ETS, diritti e competenze e, come sempre, è possibile acquistare anche eventuali cabine e poltrone a pagamento e l’offerta è cumulabile con tutte le altre promozioni in vigore, a partire dal buono sconto del 20 per cento da spendere sul viaggio successivo.

Ma con Moby e Tirrenia la Festa per le mamme non si ferma qui. Perchè le compagnie che collegano l’Italia e l’Europa continentale con le isole più belle offrono un viaggio a misura di famiglia, con servizi di bordo straordinari, a partire dalle aree giochi amatissime dai bimbi, fino ad arrivare alle ultime novità tecnologiche: il wi-fi free a partire da Moby Legacy, Moby Fantasy, Moby Aki e Moby Wonder e la possibilità di seguire i propri programmi preferiti e il grande sport anche in mezzo al mare.

Su tutta la flotta un’attenzione straordinaria sarà riservata alla ristorazione, sempre all’insegna di freschezza, stagionalità e leggerezza su tutte le navi e in particolare su Moby Fantasy e Moby Legacy. i due traghetti più grandi ed ecologicamente sostenibili del Mediterraneo in servizio fra Livorno e Olbia e viceversa, con standard qualitativi da nave da crociera.

In particolare, su queste navi un intero ponte è dedicato alla ristorazione, con tutte le preparazioni a vista, come uno show cooking galleggiante e ogni tipo di cucina: dal ristorante gourmet al grill con la possibilità di scegliere il proprio taglio di carne preferito, dalla pizzeria alla frutteria, fino alla pasta fresca, preparata anch’essa sul posto, con in più la possibilità di un aperitivo sul ponte.

E ora, su Moby Fantasy, anche le casse elettroniche che snelliranno di molto i tempi del servizio, esattamente come i portelloni di nuova concezione su Fantasy e Legacy che permettono di imbarcare e sbarcare molto più velocemente.

Per le mamme (e per tutti), la Festa sulle navi di Moby e Tirrenia dura tutto l’anno.

E la vacanza inizia già dal viaggio.

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi