Marco Maria Davide Ferrara, Serenità Finanziaria: il Bestseller su come gestire il budget familiare risparmiando in modo strategico

Milano,10.10.2025 –In Italia l’educazione finanziaria è ancora poco diffusa. Il risultato? Milioni di italiani lasciano i risparmi fermi sul conto, si espongono a rischi inutili, cadono in trappole sofisticate e si fanno travolgere da spese superflue. Tutto questo genera stress, confusione e senso di impotenza.La buona notizia è che cambiare è possibile.

Per chi desidera costruire basi solide, evitare errori comuni e compiere scelte consapevoli ma non sa da dove iniziare, esce oggi il libro di Marco Maria Davide Ferrara “SERENITÀ FINANZIARIA. Come Proteggere I Tuoi Risparmi, Evitare Errori E Gestire Il Denaro Con Semplicità In Ogni Fase Della Vita, Grazie All'Educazione E Alla Consapevolezza” (Bruno Editore).Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per investire con consapevolezza e fare scelte chiare per un futuro sereno.

“Questo libro è una guida semplice, pratica ed empatica pensata per persone inesperte di finanza che vogliono finalmente sentirsi sicure e consapevoli nella gestione del proprio denaro” afferma MarcoMaria Davide Ferrara, autore del libro. “Capitolo dopo capitolo, affronta temi fondamentali come il risparmio, la protezione del patrimonio, l’investimento, la pianificazione del futuro e l’educazione finanziaria”.

Come precisa lo stesso autore, il libro aiuta il lettore a costruire una base solida, evitando errori comuni etrasformando l’ansia in tranquillità e il disordine finanziario in un percorso chiaro verso il benessere personale e familiare.

“Marco Maria Davide Ferrara condivide uno strumento chiaro, concreto e umano, capace di guidare chiunque – anche chi parte da zero – verso una maggiore serenità economica” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Questo libro nasce per essere una mano tesa, un punto di partenza, un atto di responsabilità ma anche di amore verso chi vuole prendersi cura del proprio futuro, della propria famiglia e dei propri sogni”.

“Da quando ho conosciuto Giacomo Bruno è scattata in me la voglia di raccontare la mia esperienza nel mondo della finanza a chi ne aveva più bisogno” conclude l’autore. “Il team Bruno Editore ti segue a 360 gradi, curando non solo la pubblicazione del libro, ma anche lo sviluppo della migliore strategia di marketing finalizzata a raggiungere il maggior numero di lettori”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/4oVUZIx

Marco Maria Davide Ferrara, cinquantenne, è nato a Gela, un paese della provincia di Caltanissetta. Padre orgoglioso di uno stupendo figlio di nome Lorenzo, ha iniziato la sua carriera nel 2001 come consulente finanziario, lavorando per primari istituti di credito e dedicandosi sempre ai privati. La sua passione è aiutare le persone a prendere decisioni consapevoli sul loro denaro, trasformando concetti complessi in strategie semplici e accessibili. Crede che una buona educazione finanziaria possa migliorare la vita di chiunque, portando sicurezza e serenità. Con esperienza, empatia e concretezza, affianca i suoi clienti per costruire un futuro finanziario stabile e senza ansie. Per info: http://marcomariaferrara.allianzbankfa.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale.

