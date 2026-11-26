La crescita di un'azienda dipende dalla capacità di trasformare gli investimenti in risultati concreti, costruendo una strategia nella quale marketing, tecnologia e vendite lavorino nella stessa direzione. Un obiettivo che richiede competenze specialistiche, strumenti adeguati e una visione capace di collegare le attività operative alle priorità di business. È su questo principio che si fonda il modello di ROMI Company , realtà italiana che affianca le imprese nei percorsi di sviluppo attraverso un sistema integrato di consulenza strategica, marketing, soluzioni tecnologiche e ottimizzazione commerciale. Un approccio che supera la tradizionale distinzione tra agenzia di marketing e società di consulenza, proponendo una collaborazione continuativa orientata alla crescita e alla misurazione delle performance.

Un approccio strategico che parte dagli obiettivi aziendali

Uno degli elementi distintivi del modello ROMI è la centralità della pianificazione. Prima di avviare campagne pubblicitarie, introdurre nuovi strumenti o intervenire sull'organizzazione commerciale, l'azienda considera necessario comprendere il mercato di riferimento, il posizionamento competitivo e le esigenze dei potenziali clienti. Da questa analisi nasce il Piano di Crescita, uno strumento strategico personalizzato che definisce gli obiettivi da perseguire, le attività da realizzare e le risorse necessarie. Il percorso comprende ricerche di mercato, analisi dei concorrenti, studio del target, valutazione degli asset digitali e individuazione delle opportunità di acquisizione e fidelizzazione dei clienti.

Alla base di questa impostazione c'è il concetto di Return On Marketing Investment, da cui deriva il nome ROMI: valutare il contributo economico degli investimenti di marketing, evitando di considerare le singole attività come obiettivi autonomi. L'attenzione ai risultati misurabili rappresenta un aspetto importante per le imprese che desiderano investire in comunicazione e sviluppo commerciale mantenendo il controllo delle risorse impiegate. Ogni intervento viene ricondotto a una strategia più ampia, con indicatori di performance che consentono di monitorare l'andamento delle attività e individuare eventuali miglioramenti.

ROMI Agency: dal posizionamento del brand alla gestione del marketing

La divisione ROMI Agency si occupa di trasformare la strategia in attività concrete, attraverso competenze che comprendono la costruzione dell'identità aziendale, lo sviluppo degli asset digitali e la gestione continuativa dei canali di marketing. Il lavoro parte anche dagli strumenti attraverso i quali un'azienda presenta la propria offerta e costruisce relazioni con il mercato. Brand identity, materiali di comunicazione e siti web vengono progettati per rafforzare il posizionamento e sostenere i processi di acquisizione commerciale.

Accanto alla realizzazione degli asset, ROMI mette a disposizione un insieme articolato di servizi operativi:

SEO e advertising digitale, attraverso strategie di visibilità organica e campagne Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads e LinkedIn Ads. Social Media Management, per sviluppare una presenza coerente con l'identità aziendale e gli obiettivi di comunicazione. E-mail Marketing e Marketing Automation, per organizzare le comunicazioni, accompagnare i potenziali clienti nel percorso di acquisto e automatizzare attività ricorrenti. Marketing Conversazionale, per migliorare le interazioni con i contatti attraverso strumenti e flussi dedicati. Eventi fisici e digitali, per creare occasioni di relazione e nuove opportunità commerciali.

La possibilità di coordinare queste attività all'interno di un'unica strategia costituisce uno dei principali vantaggi del modello proposto. Le campagne possono essere valutate insieme alla qualità dei contatti generati, mentre i risultati vengono monitorati attraverso dashboard e report basati su KPI definiti.

ROMI Tech: Tecnologia e Salesforce

La disponibilità di strumenti digitali, da sola, non assicura una maggiore efficienza. Il valore delle tecnologie emerge quando queste vengono integrate nei processi e utilizzate per migliorare il lavoro delle persone. Il fenomeno trova riscontro anche nei dati ufficiali. Secondo la rilevazione Imprese e ICT 2025 dell'ISTAT, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle imprese italiane con almeno dieci addetti è passato dall'8,2% nel 2024 al 16,4% nel 2025. Nello stesso periodo di osservazione, emerge una crescente attenzione verso l'analisi dei dati e l'impiego di software gestionali.

In questo scenario si inserisce l'attività di ROMI Company, che integra consulenza di marketing, implementazione di soluzioni CRM e Salesforce, automazione, intelligenza artificiale e sviluppo dei processi commerciali. La proposta mira a collegare strumenti e funzioni aziendali, affinché le informazioni raccolte durante le attività di marketing possano diventare risorse utili anche per le vendite e la gestione dei clienti.

Attraverso ROMI Tech , la divisione tecnologica specializzata in Salesforce, l'azienda sviluppa implementazioni, personalizzazioni e integrazioni CRM. Le competenze comprendono soluzioni Sales Cloud, Service Cloud e Marketing Cloud, con interventi finalizzati a organizzare i dati, automatizzare i flussi di lavoro e migliorare la gestione della relazione con il cliente.

A queste attività si affiancano le AI Solutions , con un servizio di AI Transformation Partner che parte dall'analisi dei processi aziendali per individuare casi d'uso pertinenti, valutarne la sostenibilità e definire una roadmap di implementazione. L'obiettivo è introdurre l'intelligenza artificiale dove può contribuire concretamente all'efficienza operativa e alla qualità delle decisioni.

ROMI Sales: trasformare le opportunità di marketing in risultati commerciali

Generare contatti qualificati rappresenta soltanto una parte del percorso di acquisizione. Perché le opportunità possano tradursi in nuove relazioni commerciali, è necessario disporre di procedure di vendita definite, competenze adeguate e strumenti capaci di seguire ogni fase della trattativa.

ROMI Sales interviene proprio su questo collegamento, aiutando le aziende ad analizzare e sviluppare la propria organizzazione commerciale. L'integrazione tra marketing e vendite consente di affrontare criticità che spesso emergono quando i due reparti operano separatamente: informazioni incomplete sui contatti, follow-up non strutturati, difficoltà nel valutare la qualità delle opportunità generate o scarsa visibilità sull'avanzamento delle trattative.

Il contributo di ROMI consiste nel creare maggiore continuità tra acquisizione, qualificazione, gestione commerciale e fidelizzazione, rendendo i processi più organizzati e monitorabili.

Team in outsourcing e competenze specialistiche: il valore di una collaborazione continuativa

Un ulteriore elemento caratterizzante dell'offerta ROMI riguarda il modello organizzativo. L'azienda mette a disposizione team multidisciplinari in outsourcing, composti da professionisti con competenze verticali nel marketing, nella tecnologia e nelle vendite.

Il coordinamento viene affidato al ROMI Manager, figura incaricata di mantenere il collegamento tra gli specialisti e l'impresa cliente, supervisionando le attività e contribuendo all'evoluzione delle strategie. Questa organizzazione permette alle aziende di accedere a professionalità differenti senza dover necessariamente costruire internamente ogni singola funzione. Secondo le informazioni pubblicate sul proprio sito, ROMI conta oltre 40 membri del team e più di 250 aziende che si sono affidate ai suoi servizi. A queste dimensioni si aggiungono le competenze specialistiche delle diverse divisioni e un'impostazione orientata alla continuità delle collaborazioni.

L'aspetto più significativo del modello è la possibilità di adattare competenze e attività alle esigenze dell'impresa, mantenendo una visione unitaria dei risultati. Una flessibilità particolarmente interessante per le aziende che devono sviluppare nuove funzioni, rafforzare quelle esistenti o affrontare percorsi di trasformazione organizzativa e tecnologica.

Essere partner di crescita, nella visione di ROMI Company, significa quindi partecipare allo sviluppo dell'azienda cliente con un approccio che combina pianificazione, operatività e analisi dei risultati. La crescita viene considerata un processo da costruire nel tempo, attraverso investimenti coerenti, strumenti integrati e competenze capaci di accompagnare l'evoluzione del business.

ROMI Company è una realtà italiana specializzata nella consulenza strategica e nello sviluppo aziendale, che integra marketing, tecnologia e vendite in un unico modello orientato alla crescita delle imprese. Attraverso le divisioni ROMI Agency, ROMI Tech e ROMI Sales, offre servizi di digital marketing, implementazione di soluzioni CRM e Salesforce, intelligenza artificiale e ottimizzazione dei processi commerciali. Grazie a team multidisciplinari e a un approccio basato sulla misurazione delle performance, ROMI Company affianca le aziende nella definizione e realizzazione di strategie di crescita sostenibili.

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