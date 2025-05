Materiale elettrico: un’infrastruttura strategica per un futuro sostenibile

Milano, 28 maggio 2025 – Data. In un mondo sempre più orientato alla sostenibilità e alla digitalizzazione, il materiale elettrico non è più una semplice commodity, ma un’infrastruttura strategica su cui si fondano l’efficienza energetica, l’innovazione impiantistica e la sicurezza degli ambienti.

Dai sistemi di distribuzione dell’energia all’illuminazione intelligente, dalle soluzioni per l’automazione industriale alla mobilità elettrica, ogni componente gioca un ruolo chiave nella trasformazione tecnologica in atto.

L’evoluzione dei consumi, l’integrazione delle fonti rinnovabili e la crescente attenzione alla sostenibilità ambientale stanno ridefinendo il ruolo del materiale elettrico all’interno degli edifici, delle infrastrutture e dei processi industriali.

Non si tratta più soltanto di garantire il funzionamento degli impianti, ma di contribuire in modo attivo all’efficienza globale del sistema, alla riduzione delle emissioni e all’adozione di tecnologie sempre più interconnesse.

Per affrontare con successo queste sfide, progettisti, installatori e imprese necessitano di partner solidi e strutturati, in grado di coniugare ampiezza di gamma, competenza tecnica e capacità di supporto lungo tutte le fasi operative.

Sonepar Italia: leader nella distribuzione professionale di materiale elettrico

In questo contesto, la rete capillare di negozi materiale elettrico Sonepar si conferma un riferimento concreto per i professionisti, offrendo accesso immediato a soluzioni tecnologiche, consulenza qualificata e servizi integrati.

Parte del Gruppo Sonepar – leader mondiale nella distribuzione B2B di materiale elettrico, tra cui prodotti per la termoidraulica, l’automazione industriale e l’efficienza energetica – Sonepar Italia è presente in 17 regioni con oltre 165 punti vendita, 5 centri distributivi e un team di più di 2.223 collaboratori. Nel 2024 ha superato 1,4 miliardi di euro di fatturato, confermandosi come un prestigioso punto di riferimento per l’intera filiera impiantistica nazionale.

Un modello omnicanale al servizio dei professionisti

Le filiali Sonepar distribuite nel nostro Paese non sono semplici punti vendita: sono hub operativi dove l’esperienza d’acquisto si fonde con la consulenza tecnica e la relazione personale. Accanto alla rete fisica, l’azienda mette a disposizione un e-commerce professionale e un’app dedicata, pensati per agevolare l’interazione con il cliente, semplificare la gestione delle commesse e migliorare l'efficienza del lavoro quotidiano.

Il modello di Sonepar è costruito attorno a una logistica integrata, che consente ritiro in sede o consegna diretta entro 24 ore, anche per componenti essenziali come cavi elettrici, quadri e dispositivi di connessione, a seconda delle esigenze specifiche. Ogni punto vendita diventa così un nodo strategico all’interno di un ecosistema che unisce fisico e digitale, presenza e reattività, relazione e innovazione.

Soluzioni, persone, formazione: molto più di un punto vendita

Inoltre, i professionisti possono accedere a un supporto specializzato. A partire dagli Experience Center, veri e propri spazi dimostrativi e formativi in cui è possibile testare soluzioni di integrazione per impianti residenziali e di automazione industriale, partecipare a corsi tecnici e aggiornarsi sulle tecnologie più avanzate.

A questi si affiancano i Solution Center, presidi di consulenza tecnica avanzata dove progettisti e installatori possono confrontarsi con specialisti di settore su esigenze complesse, ricevendo supporto sia in presenza sia da remoto.

All’interno dei punti vendita, i Solution Point offrono un’assistenza immediata e focalizzata su una o due linee di prodotto specifiche, tra cui automazione industriale, power distribution, soluzioni connesse, illuminazione, climatizzazione, termoidraulica ed energie rinnovabili.

Sostenibilità e visione condivisa: un approccio che parte dal territorio

L’impegno di Sonepar per la transizione ecologica si riflette anche nella gestione della rete fisica. Ogni punto vendita è parte attiva di un processo che valorizza l’efficienza energetica, riduce gli sprechi e promuove l’utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale, selezionati tramite l’iniziativa Green Offer. La sostenibilità non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana che coinvolge fornitori, clienti e processi interni.

Attraverso la propria rete di punti vendita, Sonepar rende accessibile l’innovazione sostenibile a migliaia di professionisti in tutta Italia, contribuendo allo sviluppo di un comparto elettrico più moderno, sicuro e responsabile.

Una rete vicina al lavoro, con lo sguardo rivolto al futuro

“Vicini al tuo futuro” è la visione che guida ogni attività di Sonepar Italia, dai servizi digitali all’assistenza in negozio. Distribuire materiale elettrico significa oggi creare connessioni solide tra persone, tecnologie e territori. È così che l’azienda costruisce valore: ascoltando i professionisti, semplificando il loro lavoro quotidiano e accompagnandoli verso un futuro più efficiente, sostenibile e connesso.

Maggiori informazioni: www.sonepar.it/it-it

