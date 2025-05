Matrix Renewables pubblica il Rapporto di Sostenibilità 2024: un anno di crescita e impatto ESG

MADRID, 22 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Matrix Renewables, piattaforma globale di energie rinnovabili posseduta da TPG Rise, è lieta di annunciare la pubblicazione del suo Rapporto di Sostenibilità 2024, che evidenzia un anno di crescita superiore alle aspettative con successi ESG e impatti sociali e ambientali positivi in quattro continenti.

Il 2024 è stato un anno di trasformazione: la società ha rafforzato il bilancio con nuovi finanziatori che condividono visione e valori. Con oltre 15,5 GW di capacità totale — 1.055 MW di impianti in produzione, 721 MW in costruzione e 668 MW in fase di apertura cantiere — Matrix continua ad accelerare la transizione energetica globale.

"Nel 2024 abbiamo ribadito che ESG non è solo un dovere morale, ma anche una fonte di valore per l'azienda, gli stakeholder e la società in generale," ha dichiarato Luis Sabaté, Presidente di Matrix Renewables. "Questi risultati rafforzano il nostro impegno per la sostenibilità."

Impatto ambientale su larga scala

Nel 2024 gli impianti di Matrix hanno fornito più di 1.200 GWh di elettricità pulita in Cile, Spagna e Stati Uniti, sufficienti ad alimentare quasi 30.000 famiglie e ad evitare circa 500.000 tonnellate di emissioni equivalenti di CO₂.

L'azienda ha inoltre investito 8,5 milioni di dollari in iniziative ESG, con un aumento del 55% rispetto al 2023, incentrate su salute, sicurezza, ambiente e comunità.

Punti salienti del Rapporto di Sostenibilità 2024

Guardando al 2025

Matrix si prepara a lanciare il suo primo Piano d'azione sociale per il 2025, "La nostra piattaforma non è mai stata così forte e mantiene costantemente gli impegni presi", ha aggiunto Sabaté. "Con risorse potenziate e una strategia ESG unificata, siamo pronti ad ampliare il nostro impatto e a guidare il settore delle energie rinnovabili verso un futuro più sostenibile, inclusivo e prospero".

Il Rapporto di Sostenibilità 2024 completo è ora disponibile sul sito web di Matrix Renewables.

Contatti

Inmaculada Bejarano: ibejarano@webershandwick.comJuan Fernández: jfernandez@webershandwick.comKirsty Whatmough: kwhatmough@webershandwick.com, +34917458657

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/matrix-renewables-pubblica-il-rapporto-di-sostenibilita-2024-un-anno-di-crescita-e-impatto-esg-302462530.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire