Mayermoover (TV) ottiene l’abilitazione NSO e si apre al settore sanitariograzie a forniture certificate e alla partnership con Colson

Con l’attivazione del codice NSO, che si aggiunge al MEPA, l’azienda veneta amplia la propria gamma di prodotti ed è pronta a fornire ospedali e strutture sanitarie con soluzioni certificate: articoli in acciaio inox, ruote speciali e sistemi tracciabili.

Treviso, 19/11/2025. Mayermoover entra ufficialmente nel comparto sanitario grazie all’attivazione del codice NSO che consente all’azienda di fornire prodotti e soluzioni a ospedali e strutture del Servizio Sanitario Nazionale: «Si tratta di un altro passo importante, che si affianca all’abilitazione già ottenuta al MEPA, il portale di e-procurement della pubblica amministrazione. Il codice NSO permette a Mayermoover di ampliareil proprio raggio d’azione in un settore delicato, complesso e allo stesso tempo ricco di opportunità. È un risultato che conferma la nostra capacità di operare in un ambito che richiede requisiti severi, oltre a serietà, affidabilità e piena tracciabilità delle forniture», annuncia Dafne Russo, CEO di Mayermoover, azienda di Conegliano (TV) che in pochi anni si è affermata come punto di riferimento nel settore dell’approvvigionamento industriale, grazie a una piattaforma B2B specializzata in attrezzature e forniture tecniche.

Per Mayermoover questo passo avanti è significativo perchéapre a nuovi mercati e, ovviamente, a nuove e stimolanti sfide: «Una nuova avventura - spiega Dafne Russo - che ci vede a fianco di un marchio importante come Colson, leader mondiale nella produzione di ruotemedicali e industriali, con cui abbiamo siglato una partnership per completare la nostra offerta destinata a ospedali, cliniche e strutture sanitarie. Le ruote utilizzate in ambito ospedaliero non sono le stesse che si trovano nell’industria: devono garantire stabilità, scorrevolezza e resistenza all’usura in contesti particolarmente delicati. Grazie a Colson possiamo portare ai nostri clienti ospedalieri prodotti di qualità superiore».Mayermoover, infatti, mette a disposizione del comparto sanitario una gamma di soluzioni in acciaio inox e prodotti monouso, come guanti e tute. Armadi, contenitori e vasche inox sono progettati per rispondere alle esigenze di laboratori, reparti e aree di sterilizzazione.

«Le nostre vasche in acciaio inox, ad esempio, sono ideali per contenere e stoccare liquidi o materiali sensibili - aggiunge Russo -. Sono resistenti all’usura, agli agenti chimici e ai lavaggi frequenti, e vengono fornite con dichiarazioni di conformità specifiche. Un esempio è la documentazione disponibile per le nostre vasche inox, che certifica la piena rispondenza agli standard richiesti. Sono prodotti che trovano applicazione nei laboratori analisi, nei reparti chirurgici e persino nelle cucine ospedaliere, dove igiene e sicurezza sono imprescindibili».

Ma il settore medicale non può sottostare esclusivamente a soluzioni standard: qui entra in gioco la vocazione di Mayermoover alla personalizzazione. La linea proprietaria in acciaio inox permette infatti di realizzare prodotti su misura a seconda delle necessità: «Se un cliente ci chiede una vasca o un contenitore con caratteristiche particolari, siamo in grado di progettarlo e produrlo internamente, sempre garantendo la conformità alle normative», spiega Russo.

Un ulteriore elemento di garanzia arriva dalle certificazionie dalle dichiarazioni di conformità specifiche, ad esempio quelle relative alle vasche in acciaio inox. A questo si aggiunge la tracciabilità offerta dalle piattaforme NSO e MEPA, sistemi dove ogni transazione è trasparente e sicura.

Con NSO e MEPA, Mayermoover conferma così la sua identità di azienda innovativa e flessibile, capace di affermarsi come fornitore per tutti i settori: dall’industriale al chimico, dall’agroalimentare al sanitario.La sua particolarità? L’azienda unisce l’efficienza dell’e-commerce a un’assistenza tecnica diretta, con sopralluoghi, consulenze dedicate e soluzioni integrate.

«Il nostro obiettivo - conclude Dafne Russo - è offrire non solo prodotti, ma sistemi completi: dall’acciaio inox alle ruote Colson, dal monouso alla tracciabilità degli approvvigionamenti, oggi possiamo dire di essere pronti a supportare ospedali e strutture sanitarie con la stessa competenza che ci contraddistingue negli altri settori».

Contatti:

Immediapress

Contatti per la stampa: https://mayermoover.com



A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress