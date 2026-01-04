"Purtroppo le vittime italiane" dell'incendio a Crans-Montana "sono sei, tutte accertate". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Tg2. "I feriti invece stanno per essere tutti accompagnati in Italia. Tre saranno portati oggi al Niguarda e una a Torino", ha aggiunto Tajani. "Per quanto riguarda i feretri saranno accompagnati in Italia con un volo di Stato organizzato dall'Aeronautica militare", ha detto il titolare della Farnesina.

Oggi la 16enne Chiara Costanzo è stata identificata ufficialmente tra le vittime dell'incendio scoppiato la notte di Capodanno nel locale Le Constellation. E' quanto apprende l'Adnkronos. Ieri erano stati identificati: Giovanni Tamburi, 16enne di Bologna, il coetaneo milanese Achille Barosi e il golfista diciassettenne di Genova Emanuele Galeppini.

La polizia svizzera oggi ha riferito che le autorità hanno identificato altre 16 vittime, portando a 24 il numero totale di quelle di cui è stata accertata l'identità.

La commemorazione

Più di mille le persone presenti questa mattina alla chiesa cattolica di Crans-Montana per commemorare le 40 vittime dell'incendio al locale 'Le Constellation'. Ad officiare la messa il vescovo di Sion, Jean-Marie Lovey. Papa Leone XIV "si unisce al nostro dolore. Con un messaggio commovente desidera manifestare la sua compassione e sollecitudine alle famiglie", ha detto il vescovo commentando un messaggio ricevuto dal Papa.

C'è stata una marcia in memoria delle vittime alla quale hanno partecipato i pompieri di Crans-Montana e le locali forze dell'ordine. Il personale, commosso, ha deposto mazzi e corone di fiori davanti al locale.

Ad accompagnare la marcia commemorativa le note di 'Hallelujah' del cantautore canadese Leonard Cohen.

Il 9 gennaio giornata di lutto nazionale

Il 9 gennaio sarà una giornata di lutto nazionale in Svizzera. Lo ha annunciato il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin ai giornalisti spiegando che alle 14 di venerdì prossimo è previsto un minuto di silenzio e le campane suoneranno a lutto.