circle x black
Cerca nel sito
 

Crans-Montana, Tajani: "Accertate sei vittime italiane"

Il ministro degli Esteri: "I feretri saranno accompagnati in Italia con un volo di Stato organizzato dall'Aeronautica militare"

Commemorazione a Crans-Montana (Foto Adnkronos)
Commemorazione a Crans-Montana (Foto Adnkronos)
04 gennaio 2026 | 10.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Purtroppo le vittime italiane" dell'incendio a Crans-Montana "sono sei, tutte accertate". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Tg2. "I feriti invece stanno per essere tutti accompagnati in Italia. Tre saranno portati oggi al Niguarda e una a Torino", ha aggiunto Tajani. "Per quanto riguarda i feretri saranno accompagnati in Italia con un volo di Stato organizzato dall'Aeronautica militare", ha detto il titolare della Farnesina.

Oggi la 16enne Chiara Costanzo è stata identificata ufficialmente tra le vittime dell'incendio scoppiato la notte di Capodanno nel locale Le Constellation. E' quanto apprende l'Adnkronos. Ieri erano stati identificati: Giovanni Tamburi, 16enne di Bologna, il coetaneo milanese Achille Barosi e il golfista diciassettenne di Genova Emanuele Galeppini.

La polizia svizzera oggi ha riferito che le autorità hanno identificato altre 16 vittime, portando a 24 il numero totale di quelle di cui è stata accertata l'identità.

La commemorazione

Più di mille le persone presenti questa mattina alla chiesa cattolica di Crans-Montana per commemorare le 40 vittime dell'incendio al locale 'Le Constellation'. Ad officiare la messa il vescovo di Sion, Jean-Marie Lovey. Papa Leone XIV "si unisce al nostro dolore. Con un messaggio commovente desidera manifestare la sua compassione e sollecitudine alle famiglie", ha detto il vescovo commentando un messaggio ricevuto dal Papa.

C'è stata una marcia in memoria delle vittime alla quale hanno partecipato i pompieri di Crans-Montana e le locali forze dell'ordine. Il personale, commosso, ha deposto mazzi e corone di fiori davanti al locale.

Ad accompagnare la marcia commemorativa le note di 'Hallelujah' del cantautore canadese Leonard Cohen.

Il 9 gennaio giornata di lutto nazionale

Il 9 gennaio sarà una giornata di lutto nazionale in Svizzera. Lo ha annunciato il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin ai giornalisti spiegando che alle 14 di venerdì prossimo è previsto un minuto di silenzio e le campane suoneranno a lutto.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
crans montana crans montana incendio crans montana morti crans montana vittime italiane
Vedi anche
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza