Mazzoli porta BunkerVan in Veneto con Autosalmaso e guarda al Marocco con l’avventura di Francesco Furlani

Parma, 29 settembre 25 - Dalla Fiera del Camper di Parma al deserto del Marocco: è questo il percorso che segna un momento chiave per BunkerVan, il brand specializzato in camper 4x4 di alta gamma distribuito in Italia da Mazzoli srl. A bordo del suo BunkerVan Forested Desert Edition, Francesco Furlani ha deciso di intraprendere un viaggio di oltre duemila chilometri, un banco di prova reale per mettere in evidenza la solidità e la versatilità del mezzo, progettato per affrontare terreni estremi senza sacrificare comfort e funzionalità.

Il debutto di questa avventura si intreccia con un altro annuncio importante: la nuova partnership con Autosalmaso Srl, che diventa concessionario ufficiale BunkerVan per il Veneto grazie a un accordo esclusivo siglato con Mazzoli. Una collaborazione che unisce due realtà consolidate del settore automotive e che punta a rafforzare la presenza del marchio in una regione strategica.

“BunkerVan rappresenta un prodotto esclusivo e unico nel suo genere, nato per rispondere alle esigenze di una clientela raffinata e attenta alla qualità, abituata a scegliere marchi prestigiosi, sottolinea Edoardo Salmaso, CEO di Autosalmaso. Non si tratta solo di un veicolo, ma di un’esperienza di viaggio personalizzabile, capace di coniugare design, comfort e prestazioni senza compromessi. Siamo orgogliosi di portare BunkerVan in Veneto, offrendo una proposta nuova e autentica per chi cerca libertà e avventura su quattro ruote”.

Il brand punta sulla qualità artigianale e sull’innovazione tecnologica come elementi distintivi. Le meccaniche sono collaudate, gli allestimenti sfruttano soluzioni brevettate e materiali selezionati per garantire leggerezza, resistenza e durata nel tempo. Tra le caratteristiche più apprezzate dai clienti ci sono la sala da pranzo posteriore a forma di “U” e il letto matrimoniale basculante a comando elettrico: dettagli pensati per offrire non solo comfort ma anche un utilizzo versatile in qualunque condizione di viaggio.

Per Mazzoli, che distribuisce BunkerVan in Italia, l’intesa con Autosalmaso rappresenta un tassello strategico. “Con Autosalmaso condividiamo la stessa attenzione maniacale per la qualità e la piena soddisfazione del cliente, spiega Stefano Mazzoli, titolare di Mazzoli Srl. Questa partnership ci permette di rafforzare la presenza di BunkerVan in una regione strategica come il Veneto, garantendo vicinanza e un servizio diretto a chi cerca un prodotto distintivo e di alto livello nel settore dei camper”.

La doppia notizia – la sfida del viaggio verso il Marocco e l’ampliamento della rete di distribuzione – conferma l’ambizione di BunkerVan di posizionarsi come punto di riferimento per un pubblico alla ricerca di mezzi esclusivi, capaci di trasformare ogni spostamento in un’esperienza. “Chi sceglie BunkerVan – ribadiscono i protagonisti – sceglie un veicolo in grado di unire tecnica, design e comfort, trasformando ogni percorso in un’avventura personalizzata”.

Con il supporto di una rete di assistenza solida e capillare, la nuova fase avviata da Mazzoli e Autosalmaso punta a offrire non soltanto un prodotto di alta gamma, ma anche un servizio di eccellenza, in linea con le aspettative di un pubblico esigente e attento ai dettagli. Un approccio che trova nella partenza di Furlani per il Marocco la metafora perfetta: dimostrare sul campo come un BunkerVan non sia soltanto un mezzo di trasporto, ma un compagno di viaggio in grado di accompagnare chi lo guida oltre i confini, fisici ed esperienziali, della quotidianità

