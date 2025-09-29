McKay Brothers lancia il servizio di trasporto privato più veloce per il trading di criptovalute e valute tra Londra e Singapore

GINEVRA, Parigi e OAKLAND, California, 29 settembre 2025 /PRNewswire/ -- McKay Brothers, leader mondiale nel settore dei servizi di trasporto dati per trader di valute standard e digitali, ha annunciato oggi il lancio di un nuovo servizio di trasporto andata e ritorno che collega Londra e Singapore in meno di 137 millisecondi. La nuova rete McKay fornisce il percorso più veloce tra Slough-LD4, che ospita alcune delle principali piattaforme di criptovalute – Deribit, LMAX e Kraken – e Singapore, dove si connette direttamente al cloud AWS che ospita la piattaforma di criptovalute Bybit. La rete è stata progettata appositamente per classi di asset in cui la gestione del rischio dipende sempre più dai microsecondi.

La politica di parità di condizioni McKay garantisce che tutti gli abbonati possano acquistare la migliore latenza. Il servizio di trasporto Londra-Singapore è ottimizzato per i requisiti unici del trading di asset digitali basato su cloud. McKay fornisce il trasporto dati utilizzato dalle aziende più esigenti al mondo e lo rende ugualmente accessibile a tutti gli abbonati, mettendoli così tutti sullo stesso piano. Le reti McKay per i trader di asset digitali sono progettate per garantire i massimi livelli di affidabilità e resilienza, mantenendo gli stessi rigorosi standard delle proprie reti che servono i mercati finanziari tradizionali.

McKay offre alle aziende di trading digitale un portafoglio di trasporti a lungo raggio con la latenza più bassa, che collegano Tokyo con Hong Kong, Singapore, Londra, Chicago e Ashburn, Virginia.

McKay parteciperà alla conferenza Token 2049 a Singapore e lo troverete allo stand MB4 81.

Informazioni su McKay Brothers

McKay Brothers è il fornitore leader di servizi di trasporto dati per i mercati finanziari. Progetta, possiede e gestisce le reti di trasporto a corto e lungo raggio più avanzate al mondo, offrendo trasporti con particolare attenzione a velocità, affidabilità e resilienza. I partecipanti al mercato più sofisticati contano su McKay. Tutti i servizi McKay vengono forniti ai clienti su un piano di parità.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.