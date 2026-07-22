L'agenzia di stampa garantisce la pubblicazione online su USA Today e aumenta la sua distribuzione garantita su siti di notizie locali statunitensi con un elevato rating di dominio per potenziare la visibilità IA

HONG KONG SAR - Media OutReach Newswire - 22 luglio 2026 - Media OutReach Newswire, la prima agenzia di stampa fondata nel Pacifico asiatico, ha esteso la sua rete di distribuzione negli USA con ulteriori pubblicazioni di notizie garantite.

Grazie a nuovi accordi strategici, Media OutReach Newswire offre ora ai suoi clienti la garanzia di pubblicazione online su importanti testate giornalistiche americane come USA Today, Yahoo Finance e Associated Press, oltre a più di 650 siti di notizie affidabili con autorevolezza di dominio. Quest’ultimo upgrade del servizio mira specificamente alla pubblicazione garantita di notizie online su media con autorità di dominio per potenziare la visibilità IA. Grazie alla combinazione della distribuzione con il codice JSON-LD Schema Markup, che garantisce contesto e significato al comunicato stampa affinché i motori di ricerca e i modelli di intelligenza artificiale possano interpretarne accuratamente il contenuto, le strutture di distribuzione dei comunicati stampa di Media OutReach Newswire offrono soluzioni per la reperibilità e la citazione dell’IA. Il servizio di distribuzione di agenzie di stampa di Media OutReach Newswire aiuta aziende e agenzie governative a plasmare attivamente la propria visibilità IA.

Media OutReach Newswire garantisce la pubblicazione dei comunicati stampa nella sezione ufficiale e pubblica dedicata ai comunicati stampa di USA Today. Con un autorità di dominio (AD) attestata tra 92 e 94 su 100, USA Today è oggi tra le fonti di notizie più affidabili per la Generative Engine Optimization (GEO). Attirando oltre 120,5 milioni di visitatori unici al mese, quest’integrazione offre la visibilità pubblica necessaria per ottenere e accrescere credibilità e fiducia nel marchio del cliente a livello nazionale. Inoltre, l'agenzia di stampa si è assicurata la pubblicazione garantita di notizie su siti web autentici di testate giornalistiche locali e regionali, tra cui The Arizona Republic, Detroit Free Press, Indianapolis Star, Milwaukee Journal Sentinel, The Tennessean e The Oklahoman.

"Migliorando la qualità delle nostre notizie, la cui pubblicazione è garantita su siti di informazione affidabili, indicizzati da Google e con un'elevata autorità di dominio, e inviando altresì i comunicati stampa direttamente alle caselle di posta dei giornalisti, Media OutReach Newswire ha aiutato con successo numerose aziende asiatiche a consolidare la propria reputazione nel mercato statunitense", ha dichiarato Jennifer Kok, fondatrice e CEO di Media OutReach Newswire.

"Siamo lieti di aver creato negli Stati Uniti una rete di distribuzione di comunicati stampa che pone l’accento proprio su ciò di cui hanno bisogno i professionisti delle pubbliche relazioni: una distribuzione che raggiunga i giornalisti e garantisca la pubblicazione di notizie di qualità su media affidabili. Il nostro esaustivo database di giornalisti, creato dai nostri ricercatori interni, copre oltre 500 categorie di notizie di settore e include 65.000 giornalisti e redattori di testate giornalistiche di qualità. Questo ha aiutato i nostri clienti ad assicurarsi la copertura mediatica e richieste di informazioni da parte di giornalisti di settori quali economia, tecnologia, ESG, automobilistico, viaggi e molti altri negli Stati Uniti. Inoltre, la collaborazione di Media OutReach Newswire con The Associated Press consente di recapitare i comunicati stampa dei clienti direttamente alle redazioni di tutti gli Stati Uniti", ha aggiunto Jennifer.

Copertura mediatica guadagnata

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Nel corso degli anni, l'agenzia di stampa ha consolidato la fiducia del marchio presso i giornalisti delle testate giornalistiche statunitensi, che interagiscono attivamente con i comunicati stampa dei suoi clienti. Attraverso le sue analisi sui media e sui giornalisti, Media OutReach Newswire è in grado di fornire dati su quanti giornalisti, per ogni testata giornalistica statunitense, hanno aperto i comunicati stampa dei suoi clienti e sulla copertura mediatica guadagnata.

Analisi sui media e sui giornalisti per pubblicazione

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Report di intelligence sulle pubbliche relazioni per tutte le pubblicazioni

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Grazie alla sua soluzione completa di PR e comunicazione, la rete di distribuzione globale di Media OutReach Newswire consegna i comunicati stampa dei clienti direttamente ai giornalisti, garantisce la pubblicazione integrale delle notizie su siti di informazione affidabili con un'autorevolezza di dominio che potenzia la SEO e la geolocalizzazione, e fornisce report post-pubblicazione ricchi di dati e informazioni sulle campagne di PR che ne monitorano le prestazioni nel tempo.

Questa soluzione completa risponde alle esigenze dei professionisti delle pubbliche relazioni e della comunicazione, dalla distribuzione dei comunicati stampa alla reportistica con analisi dei dati e informazioni sulle campagne di PR, sia su scala nazionale che globale. Centinaia di clienti in Cina, Hong Kong, Singapore, Malesia, Tailandia, Taiwan, Giappone, Corea del Sud e in tutta l'area APAC hanno adottato proprio questa soluzione per espandere la propria attività e la notorietà del marchio all'estero, raggiungendo mercati in Canada, Stati Uniti, Regno Unito ed Europa, America Latina, Asia Pacifico, ASEAN, Sud-est asiatico, Medio Oriente, Stati del Golfo e Africa.

A proposito di Media OutReach Newswire

Media OutReach Newswire è la prima agenzia di stampa globale dell'Asia-Pacifico e si pone come partner affidabile per media, aziende, agenzie e governi in tutta la regione e nel mondo.

Fondata nel 2009 come punto di riferimento nel settore delle pubbliche relazioni, Media OutReach Newswire sfrutta l'intelligenza artificiale e la tecnologia SaaS per ridefinire la distribuzione dei comunicati stampa con una soluzione completa di PR e comunicazione. L'agenzia di stampa punta sul suo servizio principale: la distribuzione di comunicati stampa a giornalisti e redattori di media mirati; la pubblicazione dei comunicati stampa dei clienti su siti di media affidabili con autorità di dominio (DA) e la fornitura di report post-pubblicazione con analisi dei dati e informazioni sulle campagne di PR che ne monitorano le prestazioni nel tempo. Nel mese di marzo 2026, l’agenzia di stampa ha integrato il codice JSON-LD Schema Markup nelle sue pubblicazioni di notizie online per potenziare la visibilità IA per i suoi clienti.

Grazie a una rete globale di oltre 200.000 giornalisti e redattori, più di 70.000 testate giornalistiche, oltre 1.500 partner mediatici e più di 40 lingue, l'attenzione di Media OutReach Newswire nel garantire la pubblicazione integrale dei contenuti su siti di informazione affidabili potenzia la SEO e la GEO, contribuendo a ottenere fiducia nel marchio e visibilità IA, poiché i comunicati stampa pubblicati su media autentici con autorità di dominio sono considerati affidabili dai motori di ricerca e dai modelli di intelligenza artificiale.

Con sede centrale a Hong Kong SAR e una rete globale di distribuzione di comunicati stampa che si estende a Stati Uniti e Canada, America Latina, Regno Unito ed Europa, Medio Oriente, Stati del Golfo, Africa, Asia Pacifico, Sud-est asiatico e ASEAN.

Per ulteriori informazioni sui nostri servizi, sulle nostre soluzioni e sulla nostra rete, visitare il sito www.media-outreach.com

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