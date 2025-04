Meiyume debutta a Packaging Première Milan 2025: celebrare la sostenibilità, l'innovazione e l'artigianalità d'eccellenza nel packaging di lusso e beauty

MILANO, 30 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Meiyume, partner globale di fiducia per i marchi di lusso e beauty, debutterà al Packaging Première Milan 2025, che si terrà dal 13 al 15 maggio presso l'Allianz MiCo. Visitate lo stand F33 per scoprire le ultime innovazioni di Meiyume nel settore del packaging per i prodotti beauty e per vini e liquori, tra cui lanci esclusivi e design pluripremiati.

Il futuro del packaging a un livello superiore

Per Meiyume il packaging è più di un semplice contenitore: è una dichiarazione di sostenibilità, artigianalità e identità del marchio. A Milano, Meiyume presenterà un packaging innovativo che comunica la narrazione del marchio ed eleva l'esperienza del consumatore. Grazie alla competenza nei settori dei materiali e dell'ingegneria, Meiyume offre soluzioni personalizzate: dalle confezioni di fragranze e contenitori eco-sostenibili per la cura della pelle ai set regalo accattivanti e alle raffinate scatole per liquori, tutto di altissimo livello. Con una forte presenza nel settore dei prodotti 'chiavi in mano' e non solo, il packaging di Meiyume non si limita a integrare la formula, ma riflette anche le preferenze regionali. Combinando conoscenze locali con una rete di produzione globale flessibile, Meiyume soddisfa le mutevoli esigenze del mercato della bellezza, sia a livello globale che nel variegato panorama europeo.

Creazioni pluripremiate in vetrina

I visitatori potranno scoprire le innovazioni nel settore packaging realizzate in collaborazione con icone mondiali del calibro di Chanel, LVMH e L'Oréal. Ecco alcuni dei progetti più importanti in esposizione:

Tre pilastri della competenza

Packaging primario, vino e liquori: l'innovazione tecnica incontra la finezza artigianale in sofisticati decanter, flaconi di profumi e molto altro.

Packaging secondario: set regalo e confezioni promozionali ecosostenibili studiati con cura, per rendere speciale ogni momento di unboxing.

Creazioni collaborative: Meiyume collabora con i marchi tramite la creatività, l'approvvigionamento globale e la sua piattaforma proprietaria Beauty Intelligence Platform (BIP), uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che monitora in tempo reale i trend, il sentiment dei consumatori e le opportunità emergenti.

Venite a trovare Meiyume a Milano

Scoprite come Meiyume unisce innovazione, sostenibilità e bellezza per un packaging originale e che trasmette un messaggio. Registrati ora.

Informazioni sull'evento

Luogo: Allianz MiCo, Milano – Padiglione 3 – Gate 4 Data: 13-15 maggio 2025 Stand: F33

Informazioni su Meiyume

Meiyume, partner globale nel settore beauty, fornisce soluzioni complete per quanto riguarda packaging, OEM, ODM e approfondimenti sul mondo della bellezza. Un'azienda orgogliosa di essere: sostenibilmente bella, intelligentemente vostra.

