Mercato auto giugno 2026: immatricolazioni a +10,6% e primo semestre a +9,7%. Noleggio Semplice: «Il noleggio torna positivo, ma il cliente ha bisogno di consulenza»

Roma, 8 luglio 2026 – Il mercato italiano dell’auto chiude giugno 2026 con 147.633 nuove immatricolazioni, in crescita del 10,63% rispetto allo stesso mese del 2025. Il primo semestre raggiunge così circa 945.000 vetture, con un progresso del 9,7% e oltre 83.000 targhe aggiuntive.

È un risultato positivo, ma da leggere con attenzione. La crescita è sostenuta soprattutto dal canale dei privati, che arriva al 54,3% del mercato, e dalla coda delle consegne di vetture elettriche ordinate con l’Ecobonus 2025. Allo stesso tempo, il noleggio a lungo termine torna in territorio positivo dopo la sostanziale stabilità di maggio, mentre i veicoli commerciali leggeri restano in forte difficoltà.

Secondo l’analisi pubblicata da Noleggio Semplice, operatore specializzato nel noleggio a lungo termine , il dato di giugno conferma un mercato più vivace nei volumi, ma ancora fragile nella qualità della domanda.

I principali dati di giugno 2026

147.633 nuove autovetture immatricolate, +10,63% rispetto a giugno 2025. Primo semestre a circa 945.000 unità, +9,7%. Privati al 54,3% del mercato, con una crescita del 17,1%. Noleggio a lungo termine al 21,7%, in crescita del 2,44%. Noleggio a breve termine in forte accelerazione, +57,4%. Auto elettriche pure al 10,1%, con 14.894 immatricolazioni. Plug-in hybrid al 10,6%, spinte soprattutto dal canale aziendale. Veicoli commerciali leggeri a -12,57% nel mese e -5,6% nel semestre.

«Il ritorno del noleggio a lungo termine in territorio positivo è un segnale incoraggiante, ma non va letto come un rimbalzo uniforme», commenta Alessandro Borrelli, General Manager di Noleggio Semplice. «I grandi operatori generalisti crescono, gli operatori di medie dimensioni continuano a guadagnare spazio, mentre le Captive scontano il confronto con un 2025 eccezionale. Il mercato del noleggio resta vivo, ma richiede sempre più competenza nella selezione del prodotto e nella costruzione dell’offerta».

La transizione delle alimentazioni resta uno dei punti centrali. A giugno le BEV superano per la prima volta la soglia del 10% mensile, mentre le plug-in hybrid arrivano al 10,6%. Sommando elettriche pure e plug-in, le ricaricabili raggiungono il 20,7% del mercato.

Il dato, tuttavia, non segnala ancora una piena maturità della domanda elettrica. Una parte rilevante delle immatricolazioni BEV deriva infatti dalle consegne di vetture incentivate nel 2025, mentre l’Italia rimane priva di incentivi diretti ai privati per l’acquisto di auto elettriche.

«L’elettrico cresce, ma il vero test arriverà nei prossimi mesi», prosegue Borrelli. «Chi sceglie un’auto oggi, soprattutto con una formula di noleggio pluriennale, deve valutare autonomia reale, percorrenze, tempi di ricarica, fiscalità, valore residuo e utilizzo quotidiano. Non esiste una motorizzazione valida per tutti: il ruolo di un consulente è evitare scelte standardizzate».

Il mese conferma anche l’avanzata dei marchi cinesi. BYD supera per la prima volta quota 6.000 immatricolazioni mensili, con una crescita del 208,7% rispetto a giugno 2025 e una quota di mercato superiore al 4%. Restano molto dinamici anche Jaecoo e Leapmotor, mentre nel plug-in hybrid quattro dei primi cinque modelli più immatricolati appartengono a brand cinesi.

In parallelo, il comparto dei veicoli commerciali leggeri continua a mostrare segnali di debolezza. A giugno le immatricolazioni LCV scendono del 12,57%, con il diesel ancora dominante oltre l’82% e l’elettrico fermo al 4,1%. Per artigiani, professionisti e imprese, la transizione appare quindi più lenta e condizionata da costi, autonomia e infrastrutture di ricarica.

In questo scenario, Noleggio Semplice rafforza il proprio ruolo di osservatorio e consulente per privati, professionisti e aziende. L’obiettivo è aiutare il cliente a interpretare un mercato sempre più complesso, nel quale prezzo, alimentazione, fiscalità e tempi di consegna devono essere valutati insieme.

L’analisi completa del mercato auto di giugno 2026, con il dettaglio su canali di vendita, alimentazioni, brand, modelli e primo semestre, è disponibile sul blog aziendale: Mercato auto giugno 2026: immatricolazioni a +10,6%, elettrico oltre il 10% e primo semestre a +9,7% .

Sito: www.noleggiosemplice.it

Approfondimento: analisi mercato auto giugno 2026

Noleggio Semplice è un operatore specializzato nel noleggio a lungo termine di autovetture e veicoli commerciali per privati, professionisti e aziende. Attraverso un approccio trasparente e consulenziale, affianca il cliente nella scelta della soluzione di mobilità più adatta alle proprie esigenze, integrando competenze automotive, strumenti digitali e attenzione al profilo reale di utilizzo.

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