METLEN ENERGY & METALS: TRADING UPDATE DEI NOVE MESI DEL 2025

Evangelos Mytilineos, Presidente e CEO, ha dichiarato:

"Nei primi nove mesi del 2025, la Società ha compiuto un passo avanti negli investimenti, ottenendo al contempo ottime performance in tutte le principali business unit.

L'incertezza geopolitica, le tensioni commerciali e l'elevata volatilità nei mercati globali dell'energia e dei metalli non hanno ostacolato il percorso di crescita dell'azienda.

Gli investimenti strategici che fanno parte della nostra strategia a medio termine riflettono gli impegni assunti nel nostro Capital Markets Day di Londra nell'aprile 2025. Questi investimenti, in corso o prossimi allo status di FID, sono tutti focalizzati su aree chiave di crescita futura e trasformazione industriale."

"I più avanzati sono il progetto Bauxite – Alumina – Gallium, l'impianto pilota Circular Metals che è ora in fase di messa in servizio, il 3° impianto del nostro hub M Technologies a Volos, che sarà messo in servizio nel secondo trimestre del 2026 e la già citata unità di accumulo di batterie autonome da 330 MW, la cui entrata in funzione è prevista per il secondo trimestre del 2026.

"Nel complesso, queste iniziative sono state pensate per rafforzare le sinergie tra i settori aziendali di METLEN e promuovere il raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi strategici e finanziari."

I dati finanziari e operativi presentati in questo aggiornamento commerciale rappresentano in modo veritiero la performance di Metlen Energy & Metals SA per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2025. Non si sono registrate differenze sostanziali tra le performance finanziarie e operative di Metlen Energy & Metals PLC e Metlen Energy & Metals SA durante questo periodo.

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) è la capogruppo del gruppo industriale ed energetico internazionale, leader nei settori della metallurgia e dell'energia, i cui focus sono la crescita sostenibile e l'economia circolare. METLEN è un punto di riferimento nella metallurgia "verde" competitiva a livello europeo e mondiale, poiché gestisce l'unico impianto di produzione di bauxite, allumina e alluminio primario completamente integrato nell'Unione europea, con strutture portuali di proprietà privata. Nel settore energetico, la Società fornisce soluzioni integrate attraverso l'implementazione di progetti di generazione di energia termica e rinnovabile, distribuzione e fornitura di energia elettrica, nonché investimenti in infrastrutture di rete, accumulo di batterie e altre tecnologie verdi. METLEN opera in cinque continenti e in più di 40 paesi, impiegando oltre 9.000 persone in tutto il mondo e applicando un modello completamente sinergico nelle sue attività di metallurgia, energia e sviluppo di progetti energetici end-to-end.

Principali dati finanziari di METLEN

La Società è quotata principalmente alla Borsa di Londra e secondariamente alla Borsa di Atene e fa parte dell'indice FTSE 100. Nel 2024, METLEN ha registrato un fatturato consolidato di 5,68 miliardi di euro e un EBITDA di 1,08 miliardi di euro, in aumento del 7% rispetto all'anno precedente, con un utile netto di 615 milioni di euro. L'indebitamento netto rettificato si è attestato a 1,78 miliardi di euro, con un rapporto indebitamento netto/EBITDA di 1,7x, a dimostrazione di una forte resilienza finanziaria. METLEN è valutata dalle principali agenzie internazionali di sostenibilità ed ESG, detiene l'esclusiva posizione greca nel Dow Jones Sustainability Index Best-in-Class Emerging Market e si è distinta su MSCI, Sustainalytics, ISS ESG, S&P Global, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg e IdealRatings.

