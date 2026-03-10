circle x black
MiaoLab lancia la serie Living con la multipresa a torre: l'alleato perfetto per una scrivania sempre in ordine e funzionale

10 marzo 2026
SHENZHEN, Cina, 10 marzo 2026  /PRNewswire/ -- MiaoLab, dinamico marchio di lifestyle fondato nel 2025, ha annunciato oggi il lancio di MiaoLab Living, una nuova serie di prodotti lifestyle progettata per migliorare la vita quotidiana attraverso soluzioni domestiche intelligenti, incentrate sulla sicurezza e attentamente integrate.

Prodotto di punta: multipresa a torre MiaoLab

La multipresa a torre MiaoLab è una soluzione di alimentazione di sicurezza progettata per le utenze domestiche. Il prodotto utilizza un imballaggio realizzato con oltre il 90% di materiali riciclabili e presenta un alloggiamento progettato per ridurre l'impatto ambientale.

Alimentazione per uso condiviso e multi-dispositivo

Eventi e feste: fino a 3680 W di potenza in uscita con prese multiple, in grado di alimentare contemporaneamente altoparlanti, luci e dispositivi personali.

Abitazioni familiari e uso quotidiano: progettato per garantire la sicurezza con protezione da sovraccarico, alloggiamento ignifugo a 850 °C e una durata di oltre 10.000 cicli di ricarica.

Scrivanie da gioco e multi-dispositivo: la protezione da sovratensioni da 1420 J protegge console, PC, monitor e periferiche da picchi di corrente.

Configurazioni per il lavoro da casa e ufficio: il formato verticale e il cavo di alimentazione da 2 metri mantengono le scrivanie in ordine e flessibili.

Camper e vita in mobilità: la base rotonda autoraddrizzante e il design verticale compatto garantiscono un'alimentazione stabile durante gli spostamenti.

Disponibilità:

La multipresa a torre MiaoLab è disponibile su Amazon in alcune regioni. Per informazioni aggiornate sul prodotto, visitare: https://linktr.ee/MiaoLab.

Prossimi articoli essenziali per la casa della linea MiaoLab Living:

MiaoLab Living amplierà presto la sua offerta con una gamma curata di articoli essenziali per la casa incentrati su sicurezza, comfort e soluzioni intelligenti:

Presa a muro intelligente: interrompe automaticamente l'alimentazione quando l'utente è nelle vicinanze, utilizzando un rilevamento radar a grandangolo per ridurre il rischio di incidenti elettrici.

Ciò include casi come bambini che si avvicinano alla presa, animali domestici che mordicchiano i cavi o l'uso di elettrodomestici da cucina con mani bagnate, migliorando la sicurezza rispetto alle tradizionali prese a muro.

Stoviglie con base riscaldante: progettate per mantenere cibi e bevande a temperature ottimali, migliorando l'esperienza gastronomica.

Materasso di supporto personalizzato: progettato ergonomicamente per un sostegno personalizzato, favorisce un sonno più profondo e rigenerante.

Premiato con l'iF Design Award 2026, il materasso si fonda su un approccio innovativo all'ergonomia del sonno.

Informazioni sul workshop MiaoLab

MiaoLab è un ecosistema collaborativo che mette in contatto imprenditori, investitori, ingegneri e fornitori per portare idee innovative sul mercato in modo efficiente. La sua filosofia, "Concretizza le tue idee, costruisci come desideri", semplifica il percorso dalla progettazione alla vendita.

Contatto per i media:Comunicazioni aziendaliMiaoLab Innovation Workshop Technology Co., LtdE-mail: contact@miaolab.comTel.: +1-312-388-3301Sito web: www.miaolab.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927742/02.jpg

 

 

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/miaolab-lancia-la-serie-living-con-la-multipresa-a-torre-lalleato-perfetto-per-una-scrivania-sempre-in-ordine-e-funzionale-302709105.html

