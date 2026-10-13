Mibro lancia AeroPace, uno smartwatch da corsa progettato per chi inizia a correre

SHENZHEN, Cina, 13 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Mibro, produttore di dispositivi indossabili intelligenti, ha annunciato oggi il lancio di AeroPace*, il suo più recente smartwatch da corsa e il primo orologio del marchio dedicato a chi si avvicina per la prima volta alla corsa. Guidata dalla missione di aiutare le persone a condurre una vita più attiva e sana, Mibro punta a rendere più accessibile un approccio scientifico alla corsa e a fare dei dispositivi indossabili intelligenti un compagno affidabile per l'attività quotidiana.

Rendere più accessibile un approccio scientifico alla corsa

Con la crescente popolarità della corsa in tutto il mondo, molti principianti si trovano ad affrontare difficoltà quali la mancanza di una guida professionale, la difficoltà nell'interpretare i dati relativi alla corsa e l'incertezza nella definizione di programmi di allenamento efficaci.

Per rispondere a queste esigenze, AeroPace combina un design leggero con Mibro Coach, la funzione di allenamento basata sull'intelligenza artificiale sviluppata internamente dal marchio, che fornisce programmi di allenamento personalizzati tramite la Mibro Fit App e gli smartwatch Mibro compatibili. Insieme, queste caratteristiche offrono un approccio all'allenamento accessibile, scientifico ed efficiente.

Grazie a Mibro Coach, AeroPace genera programmi di allenamento personalizzati in base agli obiettivi e alle prestazioni degli utenti. Fornisce analisi dei dati in tempo reale e suggerimenti di ottimizzazione, aiutando gli utenti a migliorare gradualmente le proprie capacità nella corsa attraverso un'esperienza semplice e intuitiva.

Design ultraleggero e prestazioni di livello professionale

Con un peso di soli 32 g, AeroPace presenta un design sottile e leggero, pensato per garantire comfort anche durante gli allenamenti di lunga durata. Nonostante le dimensioni compatte, integra:

AeroPace è progettato per supportare ogni runner, indipendentemente dal livello di esperienza. Integrando tecnologie avanzate e funzionalità intuitive, Mibro punta a incoraggiare un numero sempre maggiore di persone a iniziare a correre e a proseguire con costanza il proprio percorso di allenamento.

Disponibilità e prezzo

Mibro AeroPace sarà disponibile dal 13 ottobre 2026 attraverso i canali ufficiali Mibro. Il prezzo parte da 149,99 EUR.

Informazioni su Mibro

Fondata nel 2015, Mibro è un marchio di ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Il marchio è specializzato nello sport e nelle attività outdoor. Ispirandosi alla filosofia «Live Smart, Go Active», Mibro sviluppa dispositivi indossabili affidabili e intuitivi che accompagnano gli utenti nel raggiungimento dei propri obiettivi di fitness.

Per maggiori informazioni, visitare https://www.mibrofit.com/ oppure seguire Mibro su Facebook e Instagram.

Richieste commerciali: business@mibrofit.com

Contatto stampa: pr@mibrofit.com

*Le funzionalità di AeroPace sono destinate esclusivamente ad attività generali di allenamento e fitness e non sono concepite per diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

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