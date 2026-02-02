Milano, al via la mostra “Armonica Bellezza” di Malena Mazza alla galleria Il Milione

Milano si prepara ad accogliere Armonica Bellezza, la mostra personale di Malena Mazza in programma dal 5 febbraio al 3 marzo 2026 presso la galleria Il Milione, in Via Maroncelli. L’inaugurazione è prevista per giovedì 5 febbraio, dalle ore 18 alle 21.30.

L’esposizione si inserisce nel calendario culturale che accompagna Milano verso Milano Cortina 2026, proponendo una riflessione sul rapporto tra arte, sport e dimensione spirituale del movimento.

Un’indagine sul corpo e sul movimento

Al centro della mostra, il corpo umano inteso come spazio di equilibrio tra energia fisica e interiorità. Nelle opere di Malena Mazza, lo sport viene sottratto alla logica della competizione per assumere una valenza simbolica e poetica. Il gesto atletico diventa linguaggio visivo, capace di raccontare il movimento come esperienza meditativa e non esclusivamente performativa.

La velocità, elemento chiave della pratica sportiva, viene riletta come forza vitale e principio estetico, in grado di fondere spazio e tempo in un’unica azione. Ne emerge una visione della bellezza come armonia dinamica, lontana da canoni statici e puramente formali.

Il dialogo con il contesto olimpico

Il progetto espositivo si colloca idealmente nel contesto delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, offrendo uno sguardo alternativo sul tema del corpo e della performance. Se lo sport olimpico celebra il risultato, Armonica Bellezza si concentra sul processo, sul gesto e sulla dimensione interiore del movimento.

In questo senso, la mostra propone una lettura culturale e artistica dell’evento olimpico, sottolineando il valore del benessere come equilibrio tra fisicità e spirito.

La sede espositiva

Fondata negli anni Trenta, la galleria Il Milione è uno dei luoghi storici dell’arte contemporanea a Milano. Da sempre attenta alla ricerca e al dialogo con le avanguardie artistiche, la galleria ospita Armonica Bellezza negli spazi di Via Maroncelli, nel cuore del distretto artistico milanese.

La mostra sarà visitabile fino al 3 marzo 2026, dal lunedì al venerdì, con apertura il sabato su appuntamento.

Contatti:

KTP.Agency

emiliano.stampa@gmail.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di KTP.Agency