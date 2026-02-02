Milano, al via la mostra “Armonica Bellezza” di Malena Mazza alla galleria Il Milione

Milano si prepara ad accogliere Armonica Bellezza, la mostra personale di Malena Mazza in programma dal 5 febbraio al 3 marzo 2026 presso la galleria Il Milione, in Via Maroncelli. L’inaugurazione è prevista per giovedì 5 febbraio, dalle ore 18 alle 21.30.
L’esposizione si inserisce nel calendario culturale che accompagna Milano verso Milano Cortina 2026, proponendo una riflessione sul rapporto tra arte, sport e dimensione spirituale del movimento.
Al centro della mostra, il corpo umano inteso come spazio di equilibrio tra energia fisica e interiorità. Nelle opere di Malena Mazza, lo sport viene sottratto alla logica della competizione per assumere una valenza simbolica e poetica. Il gesto atletico diventa linguaggio visivo, capace di raccontare il movimento come esperienza meditativa e non esclusivamente performativa.
La velocità, elemento chiave della pratica sportiva, viene riletta come forza vitale e principio estetico, in grado di fondere spazio e tempo in un’unica azione. Ne emerge una visione della bellezza come armonia dinamica, lontana da canoni statici e puramente formali.
Il progetto espositivo si colloca idealmente nel contesto delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, offrendo uno sguardo alternativo sul tema del corpo e della performance. Se lo sport olimpico celebra il risultato, Armonica Bellezza si concentra sul processo, sul gesto e sulla dimensione interiore del movimento.
In questo senso, la mostra propone una lettura culturale e artistica dell’evento olimpico, sottolineando il valore del benessere come equilibrio tra fisicità e spirito.
Fondata negli anni Trenta, la galleria Il Milione è uno dei luoghi storici dell’arte contemporanea a Milano. Da sempre attenta alla ricerca e al dialogo con le avanguardie artistiche, la galleria ospita Armonica Bellezza negli spazi di Via Maroncelli, nel cuore del distretto artistico milanese.
La mostra sarà visitabile fino al 3 marzo 2026, dal lunedì al venerdì, con apertura il sabato su appuntamento.
Contatti:
KTP.Agency
emiliano.stampa@gmail.com
Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di KTP.Agency