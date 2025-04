Mimanera: il brand italiano che ha trasformato le sneakers in opere d’arte personalizzate

Milano – 23 aprile 2025. C’è chi considera le sneakers un semplice accessorio e chi, invece, le trasforma in una forma d’espressione autentica. È questa la filosofia alla base di Mimanera (www.mimanerashop.com), brand italiano che dal 2010 ha ridefinito il concetto stesso di calzatura personalizzata, affermandosi come uno dei protagonisti più originali del panorama fashion internazionale.

Un’intuizione che parte da un garage

Tutto nasce in un piccolo garage nelle vicinanze di Cattolica, in provincia di Rimini. Qui, un’intuizione creativa su un paio di Converse segna l’inizio di un percorso che unisce artigianalità italiana e innovazione continua. In pochi anni, quell’idea si trasforma in un progetto imprenditoriale solido, capace di attirare una community globale di appassionati di sneakers alla ricerca di unicità.

Collezioni iconiche per ogni stile

Nel catalogo online di Mimanera trovano spazio i modelli più iconici e amati: Nike Dunk e Blazer, Adidas Stan Smith, Birkenstock, Vans Old Skool, New Balance, Converse Platform e ciabatte Birkenstock, solo per citarne alcuni. L’offerta si distingue anche per alcune collezioni speciali, come le scarpe sposa comode – pensate per chi desidera un tocco personale nel giorno del “sì” – e quelle dedicate a bambini e neonati.

L’eccellenza del Made in Italy

Ogni paio di scarpe firmato Mimanera è il risultato di un lavoro artigianale meticoloso. Il team, composto da artigiani e designer esperti, opera con attenzione sartoriale, trasformando le sneakers in opere d’arte da indossare. Il carattere distintivo di ogni modello nasce proprio dall’utilizzo di materiali di qualità e dettagli scelti con cura.

Infinite possibilità di personalizzazione

Non esistono limiti alla creatività per chi sceglie Mimanera. I clienti possono personalizzare le proprie sneakers con borchie, glitter, strass, Swarovski, pizzo, tessuti animalier o laminati, scritte, lacci speciali, patch e decorazioni su misura. Ogni dettaglio racconta una storia, ogni elemento è pensato per riflettere l’identità di chi lo indossa.

Mimanera Airlines: il passo oltre

Nel 2022, il brand ha lanciato Mimanera Airlines. Con questa linea esclusiva, l’azienda propone modelli nati dalla fusione tra l’esperienza decennale nel mondo delle calzature e una visione del design fortemente orientata al futuro. Non si tratta più soltanto di personalizzare, ma di creare sneakers inedite, dove ogni componente è pensato per stupire.

Esperienza d’acquisto su misura

Navigare su mimanerashop.com significa accedere a un’esperienza d’acquisto semplice, sicura e su misura. Le spedizioni sono rapide, tracciabili e gratuite a partire da 150 euro.

L’assistenza clienti è puntuale e disponibile, pronta a rispondere a ogni dubbio o esigenza. Le modalità di pagamento includono PayPal, carte di credito, Postepay, Scalapay, bonifico e contrassegno, per offrire la massima trasparenza e sicurezza.

Non mancano Gift Card per regali originali e una sezione Outlet dove approfittare delle migliori occasioni di risparmio, senza rinunciare allo stile.

Dal Made in Italy al mondo

La qualità e l’originalità firmate Mimanera hanno conquistato anche l’estero: Germania, Belgio, Spagna, Francia e molti altri mercati accolgono oggi le creazioni del brand. Il 2021, infine, ha segnato un ulteriore traguardo, con l’apertura dello store monomarca al Mall of Emirates di Dubai, una delle vetrine più prestigiose al mondo.

