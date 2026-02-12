circle x black
Comunicato stampa - contenuto promozionale
Moby e Tirrenia amano i viaggiatori (non solo a San Valentino) e il secondo passeggero ha il 100% di sconto

12 febbraio 2026 | 11.48
Milano, 12.02.2026 – San Valentino è la festa degli innamorati e quindi, automaticamente, è la festa di tutti i viaggiatori che scelgono Moby e Tirrenia, da sempre innamorate dei loro passeggeri, per i quali la vacanza inizia dal viaggio.

Per chi prenota da oggi al 15 febbraio, il “regalo di San Valentino” di Moby è il 100 per cento di sconto sulla tariffa passeggero per un adulto che prenota e viaggia con un bambino da 4 a 11 anni o con un secondo adulto pagante.

L’offerta è valida per le partenze per Sardegna e Corsica fino al 30 settembre 2026, salvo disponibilità di posti riservati all’iniziativa sulle date in cui essa è prevista. E, come sempre, sarà possibile acquistare anche cabine o poltrone a pagamento.

Lo sconto sarà applicato automaticamente sulla tariffa passaggio ponte del secondo passeggero adulto, al netto di tasse, EU ETS, diritti e competenze ed è cumulabile con le altre promozioni di Moby e Tirrenia, a partire dal buono sconto del 20 per cento sul viaggio successivo. La prenotazione dovrà essere effettuata da oggi a domenica 15 febbraio per le partenze Moby per Sardegna e Corsica da oggi al 30 settembre 2026 (escluso Santa Teresa di Gallura-Bonifacio e viceversa) e per le partenze Tirrenia sulle tratte Genova-Porto Torres-Genova e Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 settembre.

Il resto lo fanno Moby e Tirrenia, che come sempre offrono i migliori servizi di bordo ai loro passeggeri, a partire dal wi-fi gratis su Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder, lo sport di Sky sul maxischermo su tutte le navi e la ristorazione su tutta flotta basata su freschezza, leggerezza e stagionalità. Caratteristiche che su Moby Fantasy e Moby Legacy – i due traghetti più grandi ed ecologicamente sostenibili del Mediterraneo in servizio tutto l’anno fra Livorno ed Olbia – si trasformano in un vero e proprio show cooking galleggiante, con un intero ponte dedicato alla ristorazione.

Lasciatevi innamorare di Moby e Tirrenia.

Non solo a San Valentino.

Contatti:
Immediapress
comunicati@immediapress.it

Contatti:
Ufficio Stampa Moby
Massimiliano Lussana
massimiliano.lussana69@gmail.com

