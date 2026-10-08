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Moda, Columbia debutta nello streetwear: l'abbigliamento outdoor incontra lo stile urbano

Moda, Columbia debutta nello streetwear: l'abbigliamento outdoor incontra lo stile urbano
08 ottobre 2026 | 14.56
LETTURA: 2 minuti

Il marchio americano presenta Street Tech, una nuova linea che trasferisce tecnologie e materiali dell'abbigliamento tecnico nel guardaroba cittadino

Roma, 8 ottobre - Il confine tra abbigliamento outdoor e moda urbana diventa sempre più sottile. A inserirsi in questa evoluzione è Columbia, marchio statunitense specializzato nell'abbigliamento tecnico, che fa il suo ingresso nel segmento streetwear con Street Tech, una collezione che reinterpreta l'esperienza maturata nel settore dell'outdoor attraverso capi pensati per la vita quotidiana in città.

Presentata a Londra il 15 settembre, la nuova linea segna un ampliamento della proposta del brand, tradizionalmente associato alle attività all'aria aperta. Al centro del progetto c'è il trasferimento di soluzioni tecniche sviluppate per affrontare condizioni atmosferiche variabili verso un contesto urbano, dove funzionalità, comfort ed estetica assumono un ruolo sempre più integrato.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio dialogo tra moda e abbigliamento tecnico, caratterizzato dalla contaminazione tra linguaggi sportivi e stili metropolitani. Materiali impermeabili, tessuti traspiranti, sistemi di isolamento termico e trattamenti idrorepellenti vengono così applicati a silhouette e volumi riconducibili allo streetwear.

La collezione comprende giacche imbottite, capispalla impermeabili, felpe, pantaloni cargo e accessori. Tra gli elementi che caratterizzano il progetto figurano l'impiego di tessuti ripstop, strutture multistrato e materiali elasticizzati, insieme a dettagli funzionali come cappucci protettivi e passamontagna integrati.

Un ruolo centrale è affidato alle tecnologie già utilizzate da Columbia nell'abbigliamento outdoor, tra cui Omni-Tech per l'impermeabilità e la traspirabilità, Omni-Shield per il trattamento idrorepellente, Thermarator per l'isolamento termico e Omni-Wick per la gestione dell'umidità.

L'operazione rappresenta per il marchio, fondato nel 1938 e parte della Columbia Sportswear Company con sede a Portland, in Oregon, un'estensione del proprio linguaggio stilistico oltre l'ambito tradizionale dell'abbigliamento per le attività all'aperto.

Con Street Tech, disponibile dal 15 settembre, Columbia punta dunque a declinare il proprio patrimonio tecnico in una dimensione metropolitana, evidenziando come la distinzione tra capi progettati per l'outdoor e abbigliamento destinato alla quotidianità urbana sia sempre meno netta.

Contatti:
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emiliano.stampa@gmail.com

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Street Tech abbigliamento outdoor streetwear moda urbana
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