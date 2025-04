Modern Meadow e Bellroy collaborano per realizzare prodotti da viaggio realizzati con materiali di nuova generazione

Bellroy lancia prodotti fabbricati con INNOVERA™, il materiale riciclabile e a base di carbonio rinnovabile targato Modern Meadow.

NUTLEY, N.J., 14 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Modern Meadow, azienda leader nei materiali sostenibili, ha annunciato la creazione di una partnership strategica con Bellroy, il marchio globale di articoli da viaggio australiano. Bellroy utilizzerà il biomateriale INNOVERA™ di Modern Meadow, precedentemente noto come BIO-VERA®, per produrre selezionati beni di consumo da viaggio.

INNOVERA™ è progettato con proteine di origine vegetale, biopolimeri e scarti da raccolta differenziata per riprodurre l'aspetto e la consistenza del collagene presente nei pellami. Con oltre l'80% di contenuto di carbonio rinnovabile, propone una soluzione priva di componenti di origine animale integrabile nei processi produttivi standard del settore. INNOVERA™ è disponibile in vari colori, superfici e finiture; è leggero e due volte più resistente dei pellami tradizionali.

"Creiamo biomateriali che aiutano aziende come Bellroy a lanciare sul mercato prodotti sostenibili e di qualità elevata", è il commento di David Williamson, PhD, amministratore delegato di Modern Meadow. "Integrando INNOVERA™ negli accessori, Bellroy è in grado di offrire prodotti belli, funzionali e rispettosi del pianeta. Grazie alla sua durevolezza, INNOVERA™ è particolarmente adatto alle applicazioni soggette a livello elevato di usura."

Da quando è nata, Bellroy ha sempre incorporato il business responsabile e lo sviluppo dei materiali tra i suoi principi fondamentali. Bellroy propone borse, accessori tecnologici e molto altro, realizzati con materiali ricavati da bottiglie di plastica riciclate e dal riciclo di altri materiali, come scarti di produzioni industriali e reti da pesca rotte. In qualità di B Corp certificata, Bellroy si impegna a risolvere le sfide sociali e ambientali e persegue una missione di responsabilità sociale d'impresa che considera allo stesso modo le persone, gli animali e il pianeta.

"Ci impegniamo a supportare materiali dotati del potenziale per risolvere problemi ambientali molto concreti, senza causare impatti negativi altrove", ha affermato Andy Fallshaw, co-fondatore di Bellroy. "Riteniamo che INNOVERA™ contribuirà a ridurre voluminosi flussi di rifiuti e che, in termini di performance, supererà i pellami tradizionali sotto molti aspetti concreti. Siamo entusiasti di offrire ai clienti internazionali questo materiale irresistibile, che vanta una durata superiore e qualità estetiche e tattili altamente personalizzabili".

Bellroy lancerà i primi prodotti realizzati con INNOVERA™ nella seconda metà del 2025. Per ricevere gli aggiornamenti iscriversi alla pagina bellroy.com/innovera.

Informazioni su Modern MeadowFondata nel 2011, e con sede a Nutley, nel New Jersey, Modern Meadow progetta biomateriali innovativi ispirati alla natura. I suoi prodotti, realizzati con oltre l'80% di carbonio rinnovabile utilizzando un nuovo materiale ibrido composto da proteine vegetali e polimeri di origine biologica, sono sostenibili, più resistenti e più leggeri dei materiali tradizionali. Modern Meadow riduce la dipendenza da prodotti di origine animale e a base di petrolio senza sacrificare la qualità. I suoi materiali si integrano perfettamente nei processi produttivi esistenti nei settori automobilistico, calzaturiero, dell'arredamento e della moda. Collaborando con marchi prestigiosi come Tory Burch e leader del settore come BASF, Bader e ISA TanTec, Modern Meadow garantisce prodotti di qualità elevata e completamente tracciabili. Per ulteriori informazioni visitare il sito modernmeadow.com o seguire l'azienda su LinkedIn e Instagram.

Informazioni su BellroyBellroy è il marchio australiano di articoli da viaggio ossessionato dal design che sta cambiando il modo di muoversi nel mondo. Dal 2010, Bellroy ha risolto alcuni dei problemi più comuni, come i portafogli ingombranti e le borse fragili, grazie a una produzione meticolosa che garantisce prodotti senza tempo e durevoli adatti a ogni esigenza. Grazie alla certificazione B-Corp, alle pratiche aziendali orientate agli obiettivi e allo sviluppo di materiali sostenibili, Bellroy continua a dimostrare al mondo il significato di "meglio". Il percorso di ogni persona è unico; secondo Bellroy i marchi non devono definire chi sei, ma supportarti nel tuo percorso verso la vita che desideri.

Bellroy è sempre alla ricerca di metodi migliori in materia di approvvigionamento del pellame, sviluppo di innovazioni nei materiali, riduzione dell'impatto sull'ambiente e fabbricazione di prodotti in grado di durare nel tempo. Utilizzando un pensiero agile e pratiche di progettazione basate sulle esigenze del cliente, Bellroy lavora per innovare e superare i limiti anno dopo anno.

Per maggiori informazioni visitare la pagina bellroy.com/innovera.

