Mommy Makeover: da UK e USA all’Italia l’intervento “all inclusive” per le mamme

Roma, 22.10.2024 - Tornare come prima di avere figli è il sogno di tantissime mamme che fanno i conti con i cambiamenti fisici lasciati dalle gravidanze.

Per quanto la maternità rappresenti un’esperienza intensa ed arricchente, essa porta con sé inevitabili stravolgimenti corporei. Oltre ai chili in più, i tessuti si distendono, i seni si gonfiano e la ritenzione idrica aumenta.

Dopo il parto non è facile tornare a fare sport o rimettersi immediatamente a dieta. Il nuovo nato succhia energie e tempo e quello da dedicare al proprio recupero fisico diventa impossibile da trovare! Dall’America arriva la soluzione: il Mommy Makeover, per tornare in forma più in fretta.

Cos’è un Mommy Makeover

Il Mommy Makeover è un insieme di interventi chirurgici estetici personalizzati atti a riportare il corpo delle mamme allo stato originale. Esso agisce su più fronti allo scopo di eliminare le alterazioni prodotte da gravidanza, parto e allattamento. Nelo specifico parliamo di:

• Seno cadente o svuotato;

• Eccesso di pelle addominale;

• Diastasi;

• Rilassamento cutaneo e smagliature;

• Accumuli di adipe localizzati.

Il punto forte di questa tecnica è quello di combinare procedure diverse in un unico intervento in modo da massimizzare i risultati e, allo stesso tempo, ridurre i tempi di recupero.

Mommy Makeover quali interventi include

Gli interventi inclusi nel Mommy Makeover sono personalizzati in base alle esigenze fisiche della paziente e saranno pianificate in fase di consulenza. In genere, le neomamme possono sottoporsi a questo insieme di procedure:

• Addominoplastica (Tummy Tuck);

• Liposuzione;

• Mastoplastica Additiva (Breast Augmentation);

• Mastopessi (Breast Lift).

Il Tummy Tuck è una tecnica che permette di eliminare l’eccesso di pelle pendula che può causare il post-partum. La pancia risulta svuotata e la lassità cutanea appare evidente sotto e poco sopra l’ombelico. Questo intervento rimodellante consente di lasciare poche e impercettibili cicatrici e di riportare l’addome ad uno stato di tensione ottimale.

La liposuzione ha, invece, l’obiettivo mirato di andare a rimuovere il grasso in eccesso laddove è localizzato: addome, glutei, cosce e braccia.

Abbiamo, infine, gli interventi chirurgici legati al seno: Mastoplastica additiva e Mastopessi. Nel primo caso si andrà a riempire un seno svuotato dall’allattamento che ha perso di tono e vigore. Nel secondo si riduce un seno che presenta lassità, che tende verso il basso e ha bisogno di un vero e proprio “lifting”.

Vantaggi del Mommy Makeover

Il Mommy Makeover è una realtà consolidata in America e nel Regno Unito con migliaia di interventi ogni anno. A renderla una tecnica di successo c’è sicuramente la possibilità di avere in poco tempo un corpo più giovane e tonico. Azzerando l’attesa tra un intervento e l’altro, la neomamma potrà vedere realizzato il suo sogno in un arco temporale davvero ridotto. Questo non è però l’unico vantaggio.

Combinare più procedure in un unico intervento riduce nettamente i costi che comporterebbe la realizzazione di più interventi separati.

Oltra alla spesa, si riduce anche il tempo di recupero. Se pensiamo che ogni intervento richiede in media due settimane di ripresa, è facile comprendere la convenienza di un intervento “all inclusive”.

Le ricadute psicologiche del Mommy Makeover sono, poi, innumerevoli: le mamme tornano a riconoscersi nel proprio corpo ed hanno maggiore fiducia in sé stesse. Un aspetto non trascurabile che pone le basi per rapporto più sano con i figli e con il compagno.

Mommy Makeover requisiti richiesti

La paziente che intende sottoporsi al Mommy Makeover deve aver partorito da almeno sei mesi e deve rispettare una serie di requisiti:

• Non desidera avere altri figli;

• È in buona salute;

• Ha un peso stabile;

• Non fuma.

Questo tipo di intervento, che agisce su più parti del corpo, necessita di non essere alterato da altre gravidanze. È bene quindi pianificarlo con molta consapevolezza e con la convinzione di non voler allargare la famiglia. Come per ogni intervento chirurgico, la paziente deve godere di un generale stato di salute positivo ed evitare il fumo. Quest’ultimo, infatti, può interferire con la guarigione e aumentare i rischi chirurgici. Sarà necessario smettere di fumare almeno sei settimane prima dell’intervento e mantenere un peso stabile per ottenere un risultato perfetto.

Mommy Makeover in Italia

Tra i primi chirurghi plastici ad aver importato con successo il Mommy Makeover in Italia c’è il Dottor Massimiliano Marcellino che da anni opera a Londra.

“La gravidanza è un processo di grandi rivoluzioni, ormonali prima di tutto, dello stile di vita e fisici – ha dichiarato Marcellino - In un momento di grande vulnerabilità per le donne è difficile accettare cambiamenti dell’aspetto fisico così radicali come quelli dovuti all’allattamento o alla gestazione”. Ecco perché nella sua esperienza ha perfezionato l’ascolto e l’empatia: “Cerco di capire la persona che ho di fronte e perché sta pensando al trattamento. – spiega - La mia priorità è il suo benessere psico-fisico”.

Il noto chirurgo estetico illustra poi quali sono le fasi del Mommy Makeover che iniziano con un primo consulto. In questa fase si parlerà delle aspettative e delle opzioni di trattamento e verranno accertate le condizioni fisiche della paziente.

Successivamente si effettua la preparazione. La paziente si impegna ad avere uno stile di vita che la porti ad arrivare all’intervento in condizioni ottimali.

“Durante le operazioni opero pensando ai desideri del mio paziente – continua il dott. Marcellino - e ai risultati raggiungibili per garantire un risultato eccellente ed un miglior decorso post-operazione”.

Dopo l’intervento, infatti, sarà necessario rispettare circa 1-2 settimane di riposo ed evitare esercizi fisici intensi per 6 settimane. Infine, la paziente arriverà alla cura post-operatoria, ovvero tutte quelle indicazioni e prescrizioni del chirurgo a cui dovrà attenersi. Fondamentale sarà il monitoraggio da parte del professionista fino al completo recupero della paziente e per il resto della vita.

Dott. Massimiliano Marcellino chirurgo plastico ed estetico

Il Dott. Massimiliano Marcellino è nato a Roma nel 1971 ed è specializzato in Chirurgia Plastica dal 2001. Da più di vent’anni anni lavora tra Inghilterra, Italia e Dubai ed è membro di prestigiosi organismi professionali internazionali di chirurgia.

La sua vasta esperienza in materia su tutte le tipologie di pelle gli ha permesso di realizzare oltre 15.000 interventi. È relatore in congressi internazionali e ha all’attivo oltre 75 pubblicazioni scientifiche.

