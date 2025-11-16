Mondevo Group apre la sede centrale globale ad Abu Dhabi Global Market

ABU DHABI, EAU, 16 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Mondevo Group, ecosistema integrato di innovazione e gestione patrimoniale basato sull'intelligenza artificiale al servizio di family office globali, oggi ha annunciato la creazione della propria sede centrale globale ad Abu Dhabi Global Market (ADGM). Con questa decisione strategica il gruppo sfrutta l'ascesa di Abu Dhabi come leader mondiale nell'AI, nelle risorse digitali e nei servizi finanziari di nuova generazione.

La scelta di Abu Dhabi, un motivo strategico

Mondevo Group ha scelto ADGM per l'ambito normativo che promuove l'innovazione, per l'infrastruttura AI avanzata e la connettività globale. La leadership di Abu Dhabi nella trasformazione digitale e nell'impegno per lo sviluppo e l'adozione della tecnologia costituiscono la base ideale per la visione a lungo termine di Mondevo.

‍La visione del governo basata sull'intelligenza artificiale: l'emirato, con la sua strategia digitale 2025-2027, ha impegnato 13 miliardi di AED per diventare il primo governo al mondo totalmente basato sull'AI. Nei servizi pubblici sono implementate oltre 200 soluzioni AI, con il supporto di istituzioni come la Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) e Hub71+, l'acceleratore AI.

‍Un ambito delle risorse digitali orientato al progresso: il quadro normativo di ADGM ha fissato normative chiare per le risorse digitali, la tokenizzazione e le tecnologie blockchain, rendendolo una scelta naturale per le ambizioni di Mondevo

‍Una connettività globale strategica: la posizione di Abu Dhabi come ponte tra oriente e occidente garantisce a Mondevo Group l'accesso efficiente a family office globali, fondi sovrani e investitori istituzionali.

‍Un ambiente favorevole alle imprese: il sistema di common law, l'efficienza fiscale e la supervisione trasparente dell'ADGM offrono una base ottimale per i gruppi di servizi finanziari innovativi.

Una prospettiva di leadership

Hussam Otaibi, fondatore di Mondevo Group, ha dichiarato:

"L'impegno di Abu Dhabi nel diventare la capitale mondiale dell'AI non è teorico, ma operativo. Dall'infrastruttura cloud sovrana alle normative progressiste sulle risorse digitali, l'emirato ha creato esattamente l'ecosistema di cui abbiamo bisogno per ampliare la nostra piattaforma di merchant banking basata sull'AI. Mentre altri centri finanziari adattano l'intelligenza artificiale ai sistemi legacy, Abu Dhabi sta costruendo il futuro partendo dai principi fondamentali".

Costruire un ecosistema di ricchezza e innovazione basato sull'AI

Mondevo Group opera attraverso tre pilastri complementari:

Mondevo Wealth – Conservazione e gestione AI del patrimonio privato con sede in Svizzera

Mondevo Ventures – Investimenti in aziende AI native in tutti i settori di competenza

MondeVita – Investimenti nel lusso e nel lifestyle

Questi pilastri sono supportati dal polo tecnologico interno del gruppo a Singapore, dove oltre 40 sviluppatori AI hanno creato modelli linguistici personalizzati di grandi dimensioni, sistemi di ottimizzazione del portafoglio in tempo reale e funzionalità di analisi automatizzata del flusso di affari che ridefiniscono il modo in cui i family office accedono ai mercati privati.

In linea con la Visione nazionale

La creazione dell'azienda è perfettamente in linea con la visione di Abu Dhabi: affermarsi come polo globale per una crescita economica guidata dall'innovazione. La strategia digitale dell'emirato per il periodo 2025-2027, che mira a creare un governo basato sull'AI e a implementare soluzioni all'avanguardia in tutti i settori, offre l'ambiente ideale per gli ambiziosi piani di espansione di Mondevo Group.

‍Informazioni su Mondevo Group

Mondevo Group è un ecosistema di innovazione e gestione patrimoniale basato sull'AI al servizio di family office globali. Il gruppo opera attraverso tre pilastri distinti: Mondevo Wealth, Mondevo Ventures e MondeVita, con il supporto del suo team tecnologico interno a Singapore.

