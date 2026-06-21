Musica: Francesco Cavestri lancia "NOÈ", un viaggio tra jazz contemporaneo e sperimentazione

Da domani disponibile il nuovo album del pianista e compositore bolognese. Dieci brani originali tra jazz, elettronica e orchestra sinfonica. In estate il tour live.

ROMA, XX luglio 2026 – Un viaggio musicale che attraversa jazz contemporaneo, elettronica e scrittura sinfonica per traghettare l'ascoltatore verso una nuova dimensione sonora. Esce domani "NOÈ", il nuovo album del pianista e compositore Francesco Cavestri, pubblicato da Universal Music Italia – Classics & Jazz.

Quarto lavoro discografico dell'artista bolognese, NOÈ raccoglie dieci composizioni originali firmate interamente da Cavestri e rappresenta una nuova fase del suo percorso creativo. Se nel precedente album IKI – Bellezza Ispiratrice il centro della riflessione era la ricerca della bellezza, oggi il musicista sceglie di esplorare il caos e le contraddizioni del presente per individuare nella musica una possibile forma di salvezza e rinascita.

«Con questo progetto voglio accompagnare chi ascolta in una nuova dimensione sonora, dove tradizione e innovazione possano dialogare liberamente. Le dieci tracce di NOÈ sono nate come un viaggio attraverso mondi musicali diversi che convivono e si contaminano», racconta Francesco Cavestri.

Come l'arca biblica da cui prende il nome, NOÈ accoglie linguaggi differenti e li riunisce in una narrazione musicale coerente e personale. L'album si sviluppa attraverso dieci tracce che alternano trio jazz, pianoforte solo, elettronica, arrangiamenti orchestrali e suggestioni cinematografiche, dando vita a un lavoro di circa quaranta minuti caratterizzato da una forte identità contemporanea.

La scrittura di Cavestri si distingue per la capacità di fondere elementi apparentemente opposti: acustico e digitale, improvvisazione e struttura, tradizione jazzistica e ricerca elettronica. La produzione artistica è affidata a Luca Mattioni, che firma anche gli arrangiamenti insieme allo stesso Cavestri, mentre mix e mastering portano la firma di Giuseppe Salvadori.

L'album si apre con "Omen of a Sea", costruita su un ipnotico pattern elettronico che richiama atmosfere minimaliste e suggestioni pianistiche contemporanee. La title track "Noè" mette invece al centro il dialogo del trio jazz, mentre "The Essence of Beauty" recupera la sensibilità lirica già presente nei lavori precedenti dell'artista. Le contaminazioni elettroniche emergono con forza in "Freedom", mentre "Souvenir di un Bacio (Ararat)", registrata con la Budapest Scoring Orchestra, rappresenta uno dei momenti più ambiziosi del disco grazie all'incontro tra scrittura sinfonica e linguaggio cinematografico.

Ad accompagnare Cavestri figurano Riccardo Marchese alla batteria e Alessandro Simeoni al basso e contrabbasso. Le registrazioni sono state realizzate presso gli Universal Recording Studios Italy con il supporto tecnico di Steinway & Sons Milano.

Elemento simbolico dell'intero progetto è l'acqua, immagine ricorrente che attraversa il disco come metafora di trasformazione, movimento e rinascita. Una visione rafforzata dall'identità visiva curata da Federico Cordelli insieme al team creativo di Universal Music Italia, che amplia l'esperienza musicale attraverso un dialogo con arti visive e poesia.

Con NOÈ, Francesco Cavestri conferma la propria volontà di avvicinare nuove generazioni al jazz attraverso un linguaggio aperto, inclusivo e contemporaneo, capace di superare le tradizionali barriere tra musica colta e cultura popolare.

Classe 2003, diplomato in pianoforte jazz al Conservatorio di Bologna, Cavestri è considerato uno dei giovani talenti più promettenti della scena italiana. Ha studiato e suonato tra Boston e New York, esibendosi nei principali festival e jazz club italiani e internazionali. La rivista Musica Jazz lo ha inserito per tre anni consecutivi tra i "Nuovi Talenti dell'Anno", mentre Forbes Italia lo ha selezionato nel 2025 tra i 100 Under 30 più influenti del Paese. Dal 2024 è inoltre Steinway Artist, primo jazzista italiano a entrare nel prestigioso roster internazionale.

Dopo l'uscita dell'album, NOÈ sarà protagonista di un tour estivo che porterà dal vivo tutte e dieci le composizioni del progetto, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva tra jazz contemporaneo, elettronica e orchestrazione moderna.

Tracklist: Omen of a Sea, Noè, The Essence of Beauty, Never Let Me Go, Freedom, Interlude, A Breath Before Dawn, Salvation, Breathless River, Souvenir di un Bacio (Ararat).

NOÈ sarà disponibile da domani su tutte le piattaforme digitali, in CD e in vinile.

Contatti:

KTP.Agency

emiliano.stampa@gmail.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di KTP.Agency