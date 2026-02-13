Mutua MBA e SMS Tassisti Fiorentini avviano collaborazione basata sulla mutualità mediata

Formello, 13 febbraio 2026 – Mutua MBA e SMS Tassisti Fiorentini annunciano un accordo storico avvenuto nella suggestiva cornice del Museo del Mutuo Soccorso di Formello, basato sulla mutualità mediata, che riporta al centro i valori della solidarietà, della reciprocità e della tutela collettiva della salute. In un momento di trasformazione del welfare aziendale e della sanità integrativa, le due Società di Mutuo Soccorso avviano una collaborazione strategica senza ricorrere a intermediari assicurativi tracciando la strada corretta indicata già dal legislatore nel pieno spirito mutualistico.

L’accordo rappresenta un esempio concreto di mutualità mediata, una scelta chiara e consapevole che si discosta dalle logiche della riassicurazione commerciale e del trasferimento del rischio a soggetti profit, applicando un modello cooperativo pienamente coerente con la normativa italiana sul mutuo soccorso.

La collaborazione si fonda sull’articolo 23 del Decreto-Legge n. 179/2012, che disciplina la mutualità mediata tra Società di Mutuo Soccorso. Grazie a questa norma, le due realtà del Terzo Settore possono cooperare per tutelare i propri soci, rispettando i principi di solidarietà, reciprocità e non lucro.

La partnership tra Mutua MBA e SMS Tassisti Fiorentini, entrambe enti del Terzo Settore, consente di garantire protezione e assistenza sanitaria ai soci, senza intermediari assicurativi, attraverso la condivisione solidale delle risorse e dei bisogni.

«Con questo accordo riaffermiamo una scelta chiara: la mutualità non è un prodotto assicurativo, ma uno strumento sociale, ben normato e sostenibile», afferma Luciano Dragonetti, Presidente di Mutua MBA. «La collaborazione con la Mutua dei Tassisti Fiorentini dimostra che le SMS possono aiutarsi tra loro, fare sistema e rispondere ai bisogni di salute delle comunità senza snaturarsi e senza delegare a intermediari commerciali. È una strada che guarda al futuro del welfare integrativo nel rispetto della sua funzione originaria».

La SMS Tassisti Fiorentini, con oltre 50 anni di attività, tutela la categoria dei tassisti, 450 soci, con un modello mutualistico fondato sulla solidarietà tra soci. È attiva anche nel sociale, con iniziative concrete come una “passeggiata speciale” in taxi con ragazzi disabili nei luoghi più significativi di Firenze, la consegna di buoni spesa da 200 euro a 25 nuclei familiari in difficoltà e la donazione di un defibrillatore nel Quartiere 5 di Firenze. L’ente sostiene inoltre i soci per spese sanitarie, acquisto di libri per i figli, pacchetti di prevenzione e inabilità temporanea dal lavoro, utilizzando le quote di iscrizione versate dai soci stessi.

Da qualche anno cercava soluzioni di Sanità Integrativa; l’incontro con Mutua MBA ha portato alla scelta della mutualità mediata, dando così avvio a un percorso operativo concreto.

«Siamo orgogliosi di aver trovato in Mutua MBA un partner che condivide i nostri valori e la nostra visione della mutualità», dichiara Francesco Fedi, Presidente della SMS Tassisti Fiorentini. «Grazie a questa collaborazione possiamo offrire ai nostri soci una tutela concreta e sostenibile, senza ricorrere a soluzioni assicurative tradizionali, e continuare a rafforzare la nostra missione di solidarietà sia all’interno della categoria che verso la comunità fiorentina».

L’intesa dimostra che la mutualità, applicata con piena consapevolezza, garantisce risposte concrete ai soci e rappresenta un modello replicabile per il futuro della sanità integrativa e delle Società di Mutuo Soccorso.

