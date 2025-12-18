Nasce “Azzurra”: la prima AI Fragrance Ambassador del settore, il nuovo volto digitale del benessere olfattivo dedicato alla Gen Z

La prima Fragrance Ambassador che fonde dati, algoritmi e storytelling sensoriale in un ecosistema digitale interattivo per ridefinire la relazione tra il brand Felce Azzurra e le nuove generazioni.

Heritage, fragranze e intelligenza artificiale si uniscono in un progetto pionieristico che debutterà in oltre 550 cinema italiani in occasione dell’uscita di “Avatar: Fuoco e Cenere”, tra dicembre e gennaio.

Alessandria, 18 dicembre 2025 – Paglieri, azienda leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, presenta “Azzurra”, la prima AI Fragrance Ambassador del suo iconico marchio Felce Azzurra: un avatar, completamente generato attraverso l’intelligenza artificiale, capace di incarnare l’anima del brand e di interpretare, con un linguaggio nuovo e contemporaneo, il suo universo valoriale legato al benessere e alla profumazione.

Azzurra è un progetto innovativo e unico nel suo settore, ideato e sviluppato dall’agenzia creativa Ad Store, e pensato per dialogare in modo autentico e rilevante con la Generazione Z, intercettando il crescente interesse dei più giovani verso il benessere emotivo, la gestione del mood quotidiano e le pratiche di mindfulness.

Azzurra è molto più di un avatar, è una guida virtuale che unisce la cultura olfattiva e la profonda expertise di Felce Azzurra con le possibilità immersive dell’intelligenza artificiale. La sua personalità, la sua voce e il suo immaginario visivo sono stati sviluppati dall’agenzia Ad Store per proporre ogni giorno contenuti capaci di aiutare la community a connettersi con le proprie emozioni, a riconoscerle e ad abbinarle alla fragranza più adatta al proprio stato d’animo. Attraverso un approccio empatico, Azzurra introduce il concetto di “mindfulness olfattiva”, trasformando l’uso delle fragranze in un gesto di consapevolezza e self-care.

Il debutto di Azzurra è avvenuto su alcuni circuiti selezionati di Rai Cinema, The Space e UCI, dove un trailer dedicato è stato proiettato e continuerà ad essere proiettato in circa 550 schermi in tutta Italia fino al 31 dicembre. Il lancio è avvenuto in concomitanza dell’uscita del film “Avatar: Fuoco e Cenere”, in perfetta coerenza con il progetto, e con l’obiettivo di intercettare la Gen Z.

Nel primo weekend di programmazione, dal 19 al 21 dicembre, hostess e cosplayer ispirate ad Azzurra accoglieranno gli spettatori nei foyer dei cinema di Milano, Napoli, Modena, Roma e Alessandria, animando attività di sampling e distribuendo gadget dedicati.

Parallelamente, Azzurra prenderà vita sui social: il suo profilo Instagram (@imjustazzurra) debutterà a dicembre con contenuti dedicati al mood, al benessere emotivo e alla scoperta del suo mondo digitale. Da gennaio, il progetto si espanderà anche su TikTok, con una presenza pensata per parlare la lingua della Generazione Z attraverso format nativi e interattivi. La crescita della community sarà sostenuta da una campagna composta da Meta Ads, TikTok Ads e da un influencer program operativo da gennaio.

Questo progetto segna una svolta nell’evoluzione comunicativa di Felce Azzurra, un brand che ha accompagnato intere generazioni e che, nel corso della sua storia, ha saputo parlare al pubblico attraverso linguaggi e simboli iconici. Felce Azzurra porta con sé immagini e personaggi che hanno segnato la cultura pop italiana, diventando parte dell’immaginario collettivo. Le sue fragranze sono state immortalate in manifesti storici, dai volti delle dive hollywoodiane alle evocative illustrazioni di Gino Boccasile, capaci di catturare l’essenza del brand con un tratto unico. Negli anni ’60, Carosello porta Felce Azzurra nelle case degli italiani con la leggerezza del Quartetto Cetra; negli anni ’70, il fascino di Alberto Lupo accompagna le donne tra le note del profumo; negli anni ’80, Ornella Vanoni e Loredana Bertè diventano le voci del momento di benessere dedicato al bagno. Negli anni 2000, l’immagine del brand si rinnova ma resta fedele alla sua anima, un benessere senza tempo, capace di reinventarsi e raccontare nuove storie. Con Azzurra, questo percorso evolutivo raggiunge oggi una nuova dimensione, digitale, empatica e fortemente orientata al futuro.

“Azzurra rappresenta una nuova frontiera nel nostro modo di interpretare il benessere emotivo”, dichiara Debora Paglieri, Amministratore Delegato di Paglieri. “È un progetto che nasce dal cuore della nostra storia e della nostra conoscenza dei profumi, ma guarda al futuro con coraggio e curiosità. Con Azzurra vogliamo parlare alle nuove generazioni attraverso un’ambasciatrice autentica e coinvolgente, nel pieno rispetto della nostra tradizione che dura da più di 200 anni”.

Fabio Rossello, Amministratore Delegato di Paglieri, aggiunge: “Questo progetto racconta perfettamente la nostra volontà di unire innovazione e tradizione. Azzurra è l’espressione digitale del nostro patrimonio olfattivo e della nostra expertise, un avatar che parla un nuovo linguaggio restando però radicato nella nostra cultura aziendale, con l’obiettivo di creare una relazione profonda con i giovani e trasferire, attraverso l’AI e i social, la nostra passione per il profumo, la qualità e la tradizione made in Italy”.

Con Azzurra, Felce Azzurra inaugura un nuovo capitolo della propria storia, riaffermando il suo ruolo di love brand intergenerazionale e aprendo una strada inedita nel dialogo tra fragranze, emozioni e innovazione tecnologica.

PAGLIERI SpA nasce nel 1807 ad Alessandria grazie alla maestria di Lodovico Paglieri. Oggi l’Azienda è leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, tutti caratterizzati da un approfondito studio e sviluppo del profumo. Con i suoi oltre 200 anni di storia è simbolo d’imprenditorialità italiana in oltre 50 Paesi nel mondo. Creatrice del brand Felce Azzurra, ha continuato il suo percorso sviluppando nuovi marchi per esigenze specifiche. Nel ramo personal care, Paglieri è proprietaria dei marchi Felce Azzurra Bio, - una gamma per chi è particolarmente attento all’ambiente, Cléo – una linea appositamente concepita per la cura quotidiana del corpo femminile, Labrosan – burri di cacao per la cura delle labbra e SapoNello – la linea che si prende cura della pelle delicata dei più piccoli. Nel ramo home & fabric care Felce Azzurra il Bianco e Mon Amour – ammorbidenti, detersivi e additivi per un bucato protetto e profumato e Aria di Casa, una linea completa di profumatori per ogni stanza della casa. Oltre ai brand di proprietà, il Gruppo Paglieri fonda nel 2001 Selectiva Spa, che per prima porta il concetto del gourmand in profumeria declinato in bagni, creme corpo e profumi con i marchi Aquolina e Pink Sugar.

