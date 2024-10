Nasce Partyamo, Il nuovo social che sfida i tabù

Roma, 01 ottobre 2024 - Si chiama Partyamo ed è il primo social network senza tabù in Italia. Nato con l’obiettivo di rompere gli schemi e favorire la libertà espressiva, si pone come punto di riferimento per chi desidera evadere dalla routine e sperimentare senza pregiudizi. "Volevamo creare una piattaforma - spiega il suo co-founder Lunadei- che permettesse a chiunque, single o coppie di innamorati, di esplorare nuove avventure e vivere esperienze fuori dalla comfort zone". Con un approccio innovativo, Partyamo offre un ventaglio di possibilità: dagli eventi esclusivi ai weekend tematici, dagli incontri sportivi. Si tratta di una app che rappresenta una novità sul mercato digitale.

Gli utenti possono partecipare a cene a tema, viaggi, weekend romantici e molto altro "Ci spingiamo -prosegue Lunadei- oltre il concetto tradizionale di incontri sociali. Vogliamo essere un punto di riferimento per chi cerca qualcosa fuori dagli schemi convenzionali» continua il founder.

Uno dei tratti distintivi di Partyamo è la sua attenzione alla libertà relazionale: sia che si tratti di esplorare nuove dinamiche di coppia, sia di conoscere altre persone, l'app punta a creare una comunità inclusiva. "Gli utenti, grazie a questo nuovo social, potranno esplorare -sottolinea il co-founder- un mondo diverso, aprirsi a nuove opportunità e regalarsi esperienze suggestive. Il nostro obiettivo è abbattere gli stereotipi e i tabù relazionali, creando uno spazio dove ognuno possa sentirsi libero di esprimersi senza pregiudizi".

Oltre agli eventi e ai viaggi creati su misura per la community, Partyamo offre funzioni innovative come le storie con geolocalizzazione, per condividere foto e video con altri utenti nelle vicinanze, e le Dirette Live, per vivere in tempo reale momenti speciali con la community. La sezione dedicata agli eventi permette di visualizzare e acquistare direttamente dall’app esperienze su misura per ogni tipo di desiderio, rendendo la piattaforma un vero e proprio punto di incontro per chi cerca di vivere qualcosa di diverso.

Con un occhio di riguardo alla privacy e alla sicurezza, Partyamo si distingue per la sua capacità di offrire uno spazio sicuro dove sperimentare, con una community che condivide gli stessi valori di libertà e apertura mentale. "Siamo qui -conclude Lunadei- per dimostrare che c’è molto di più oltre i cliché social. La nostra app è un invito a scoprire nuove opportunità, il tutto in un ambiente accogliente e senza giudizi".

Partyamo è pronto a diventare la nuova frontiera per chi cerca esperienze fuori dall’ordinario, portando una ventata di freschezza e libertà nel mondo delle relazioni interpersonali. E la sua libertà è il valore più prezioso, la nuova app darà modo di dimostrarlo.

Per Informazioni

facebook : https://www.facebook.com/partyamoapp