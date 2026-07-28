Netwin amplia l’offerta di gioco online con i contenuti Reevo

Milano, 28 Luglio 2026. L’operatore di gioco italiano Netwin rafforza la propria offerta nel segmento online attraverso una nuova collaborazione con Reevo, provider e aggregatore internazionale specializzato nello sviluppo e nella distribuzione di contenuti per il mercato dell’iGaming.

L’accordo nasce con l’obiettivo di ampliare il catalogo disponibile sulla piattaforma Netwin, integrando nuovi titoli e soluzioni pensate per rendere l’esperienza di gioco più varia, moderna e competitiva. Per l’operatore italiano si tratta di un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’offerta digitale, mentre per Reevo la collaborazione rappresenta un nuovo tassello nella strategia di consolidamento sul mercato regolato italiano.

La partnership si inserisce infatti in un contesto più ampio: Reevo, dopo aver ottenuto la certificazione per il mercato italiano da ADM, ha progressivamente aumentato la propria presenza nel Paese attraverso accordi con operatori e piattaforme B2B attive nel settore.

La collaborazione tra Netwin e Reevo

Con l’integrazione dei contenuti Reevo, Netwin punta ad arricchire la propria piattaforma con una selezione di giochi e slot machine online pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più abituato a cataloghi ampi, interfacce fluide e meccaniche di gioco innovative.

Secondo quanto comunicato da Reevo, i giochi proprietari del provider sono stati resi disponibili sulla piattaforma Netwin, portando agli utenti italiani contenuti sviluppati internamente e supportati da una tecnologia scalabile. La collaborazione riguarda quindi sia la componente di prodotto, con l’inserimento di nuovi titoli, sia quella tecnologica, grazie alle capacità di integrazione e aggregazione del provider.

Chi è Reevo

Reevo è un fornitore B2B di contenuti casino e una piattaforma di aggregazione per operatori di gioco online. La società sviluppa giochi proprietari, ma offre anche accesso a un ampio catalogo di contenuti di terze parti tramite una singola integrazione, posizionandosi quindi sia come studio di sviluppo sia come hub tecnologico per la distribuzione di giochi online.

Il modello di Reevo si basa su tre aree principali: produzione di giochi in-house, aggregazione di contenuti sviluppati da altri provider e strumenti promozionali pensati per supportare gli operatori nella gestione dell’offerta. Questa doppia anima, contenuto e tecnologia, è uno degli elementi che ha permesso al provider di accelerare la propria espansione in diversi mercati regolati.

La presenza di Reevo in Italia

La presenza di Reevo in Italia si è strutturata soprattutto a partire dalla fine del 2024, quando il provider ha annunciato il conseguimento della certificazione per il mercato italiano. Questo passaggio ha aperto la strada alla distribuzione dei suoi contenuti presso operatori autorizzati e piattaforme attive nel mercato regolato.

Nel corso del 2025 Reevo ha poi iniziato a rafforzare la propria posizione attraverso partnership B2B di rilievo. Tra le più significative figura l’accordo con Microgame, annunciato a febbraio 2025 e successivamente entrato nella fase di go-live, che ha permesso al provider di raggiungere una rete ampia di operatori italiani tramite una delle principali piattaforme di servizi per il gaming nel Paese.

Nel 2026 la strategia italiana di Reevo ha registrato un’ulteriore accelerazione. Il provider ha annunciato accordi con AdmiralBet, Betsson, StarVegas e GBO Group PWO, realtà collegata a brand di primo piano come Lottomatica, Goldbet e Planetwin365. A queste collaborazioni si aggiunge ora anche Netwin, che conferma come l’Italia sia diventata uno dei mercati chiave nel percorso di espansione europea del provider.

Certificazioni e mercato regolato ADM

La crescita di Reevo in Italia è legata anche al tema della conformità regolatoria. Il mercato italiano del gioco online è sottoposto alla supervisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e la distribuzione di contenuti per casinò online richiede standard tecnici e certificazioni coerenti con il quadro normativo nazionale.

Reevo ha annunciato a dicembre 2024 il conseguimento della certificazione per il mercato italiano, un passaggio essenziale per rendere disponibili i propri giochi agli operatori attivi nel Paese. Si tratta di un elemento importante perché, in un mercato regolato come quello italiano, la qualità del contenuto non è sufficiente: i provider devono poter garantire anche conformità tecnica, sicurezza, tracciabilità e compatibilità con le esigenze degli operatori autorizzati.

In un mercato in cui la differenziazione dell’offerta passa sempre più dalla qualità dei contenuti, dalla rapidità di integrazione e dalla solidità tecnologica, la collaborazione tra Netwin e Reevo si inserisce pienamente nella trasformazione del comparto online dei casinò italiani: più competitivo, più regolato e sempre più orientato a soluzioni B2B scalabili.

Contatti:

Grinderlab srl

Sito web: https://www.grinderlabpoker.it/slot-machine/

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Grinderlab srl