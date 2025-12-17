Norgine potenzia il portafoglio di prodotti epatologici e speciali attraverso un accordo di licenza esclusivo concluso con Vir Biotechnology

UXBRIDGE, Inghilterra, 17 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Norgine, prestigiosa azienda farmaceutica europea specializzata, ha annunciato oggi la sigla di un accordo di licenza esclusiva ai sensi del quale Norgine commercializzerà la combinazione di tobevibart ed elebsiran per il trattamento dell'epatite cronica delta (CHD) in Europa, Australia e Nuova Zelanda, dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni all'immissione in commercio. Esiste una notevole esigenza medica insoddisfatta di trattamenti efficaci per la CHD, dati i potenziali limiti delle opzioni terapeutiche esistenti.

In base ai termini dell'accordo di licenza, Vir Biotechnology riceverà un rimborso iniziale di 55 milioni di euro e fino a 495 milioni di euro in potenziali pagamenti per traguardi normativi e commerciali. Inoltre Vir Biotechnology riceverà royalty scaglionate, da metà ad alta percentuale del 20%, sulle vendite nette nei territori concessi in licenza a Norgine. I costi di sviluppo clinico per le sperimentazioni in corso nel programma di registrazione ECLIPSE di Vir Biotechnology (ECLIPSE 1, 2 e 3) saranno condivisi – Norgine contribuirà con una percentuale dei costi esterni futuri. Norgine sarà responsabile di tutte le attività di commercializzazione e deterrà tutte le autorizzazioni all'immissione in commercio nei territori in cui è autorizzata. La conclusione di questa operazione in relazione ad alcuni paesi al di fuori degli Stati Uniti è soggetta all'ottenimento da parte di Norgine dell'approvazione normativa da parte delle autorità competenti, se necessario.

"Norgine vanta una lunga tradizione nel campo dell'epatologia e delle cure specialistiche e questa operazione rappresenta un'aggiunta al portafoglio altamente innovativa e sinergica per consolidare la nostra posizione in questo settore", spiega Janneke van der Kamp, amministratore delegato di Norgine. "Combinando la nostra comprovata competenza commerciale e regionale con la scienza all'avanguardia di Vir Biotechnology, stiamo rafforzando il nostro impegno nel migliorare i risultati sanitari. Collaborazioni come questa confermano la posizione di Norgine come partner di riferimento per le aziende che cercano un partner affidabile in Europa, Australia e Nuova Zelanda.

"Questa collaborazione rafforza la nostra capacità di offrire questa importante terapia ai pazienti affetti da epatite cronica delta che necessitano di opzioni terapeutiche efficaci, sicure e comode", aggiunge Marianne De Backer, M.Sc., Ph.D., MBA, amministratrice delegata di Vir Biotechnology. "La storia di risultati positivi comprovati di Norgine nel campo dei medicinali speciali in Europa, Australia e Nuova Zelanda completa il nostro impegno nello sviluppo clinico e i nostri continui sforzi di registrazione. Insieme, puntiamo ad ampliare l'accesso e a migliorare i risultati per le persone che convivono con questa grave malattia".

La combinazione di tobevibart ed elebsiran offre la possibilità di curare la malattia contrastando il ciclo vitale virale attraverso vari meccanismi. Tobevibart è un anticorpo monoclonale neutralizzante sperimentale progettato per l'interazione immunitaria. Elebsiran è un piccolo RNA interferente (siRNA) sperimentale progettato per consentire la distribuzione mirata al fegato e per ridurre l'antigene di superficie dell'epatite B, una proteina necessaria per il ciclo vitale del virus dell'epatite D.

Informazioni su tobevibart ed elebsiran

Tobevibart è un anticorpo monoclonale ampiamente neutralizzante in fase di sperimentazione che prende di mira l'antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg). È progettato per inibire l'ingresso dei virus dell'epatite B e dell'epatite delta negli epatociti e per ridurre il livello di particelle virali e subvirali circolanti nel sangue. Tobevibart è stato identificato utilizzando la piattaforma proprietaria di scoperta di anticorpi monoclonali di Vir Biotechnology. Il dominio Fc è stato progettato per aumentare l'impegno immunitario e l'eliminazione dei complessi immunitari HBsAg e incorpora la tecnologia Xtend™ di Xencor per estendere l'emivita. Tobevibart viene somministrato per via sottocutanea ed è attualmente in fase di sviluppo clinico per il trattamento dei pazienti affetti da epatite cronica delta.

Elebsiran è un piccolo acido ribonucleico interferente (siRNA) sperimentale che agisce sul virus dell'epatite B, scoperto da Alnylam Pharmaceuticals, Inc. È progettato per degradare i trascritti dell'RNA del virus dell'epatite B e limitare la produzione dell'antigene di superficie dell'epatite B. I dati attuali indicano che ha il potenziale per avere un'attività antivirale diretta contro il virus dell'epatite B e il virus dell'epatite delta. Elebsiran viene somministrato per via sottocutanea ed è attualmente in fase di sviluppo clinico per il trattamento dei pazienti affetti da epatite cronica delta (CHD).

La combinazione di tobevibart ed elebsiran ha ottenuto le designazioni Breakthrough Therapy e Fast Track dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense, e Priority Medicines (PRIME) e farmaco orfano dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

Informazioni sull'epatite cronica delta (CHD)

La CHD è la forma più grave di epatite virale cronica1 ed è stata recentemente classificata come cancerogena dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro.2 Le persone affette da questa malattia progrediscono rapidamente verso la cirrosi, l'insufficienza epatica3 e la morte correlata al fegato.1 Attualmente non esistono trattamenti approvati negli Stati Uniti e le opzioni sono limitate nell'Unione Europea e a livello globale.

Informazioni su Norgine

Norgine è un'azienda farmaceutica di medie dimensioni con sede nell'UE, che conta 1.500 dipendenti e genera un fatturato annuo di circa 600 milioni di dollari. In Norgine, l'innovazione guida la nostra missione: fornire farmaci che cambiano la vita. Dalle patologie più comuni come la stitichezza alle malattie rare e gravi come il cancro infantile, ci concentriamo sui bisogni medici insoddisfatti perché crediamo che ogni scoperta scientifica meriti di raggiungere i pazienti che ne hanno bisogno.

Utilizziamo le nostre innovative capacità di sviluppo, commercializzazione e produzione, nonché partnership strategiche, per affrontare percorsi complessi. Grazie alla nostra vasta esperienza e alla nostra profonda competenza regionale, questo approccio ci consente di accelerare ed espandere la portata di farmaci in grado di cambiare la vita in Europa, Australia e Nuova Zelanda.

Siamo guidati dalla fiducia che i professionisti sanitari e i pazienti ripongono in noi e continuiamo a impegnarci per offrire innovazioni che trasformino la vita di ognuno, un paziente alla volta.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, tra cui dichiarazioni riguardanti le nostre future operazioni, strategie, piani, obiettivi e lanci di prodotti previsti. Le dichiarazioni previsionali si basano su aspettative e ipotesi attuali e comportano rischi e incertezze noti e ignoti che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli espressi o impliciti. Parole come "anticipare", "credere", "aspettarsi", "intendere", "potrebbe", "pianificare", "cercare" ed espressioni simili identificano tali dichiarazioni.

Tra i fattori che potrebbero determinare risultati effettivi diversi figurano: approvazioni normative, risultati dello sviluppo clinico, rischi di produzione e della catena di fornitura, accettazione del mercato, dinamiche competitive e modifiche alle norme di legge. Le dichiarazioni previsionali sono valide solo alla data del presente comunicato. Norgine non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere alcuna dichiarazione previsionale, salvo quanto richiesto dalla legge.

