Nuovo Accordo Stato-Regioni: “A.D.L.I. Emilia Romagna guida le imprese nella nuova era della formazione”

Il 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, portando con sé una vera e propria rivoluzione normativa per imprese e lavoratori. Cambiano durate, contenuti, modalità di erogazione: l’obiettivo è rendere la formazione più omogenea, efficace e aderente alla realtà operativa delle aziende.

Modena, 20 maggio 2025. Un ruolo decisivo viene svolto da A.D.L.I. Emilia Romagna, soggetto formatore in possesso dei requisiti richiesti dagli Accordi in Conferenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, tra gli Enti maggiormente rappresentativi sul piano nazionale (secondo i criteri identificati all'art. 1.3, punto 3 del nuovo Accordo Stato-Regioni) in materia di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro che, grazie a soluzioni innovative e supporto specializzato, consente a professionisti e società di consulenza di operare legittimamente in qualità di Sedi Territoriali su tutto il territorio nazionale. In questo scenario in piena trasformazione iProxima, azienda modenese da anni partner di A.D.L.I., è punto di riferimento nella formazione aziendale, assumendo un ruolo decisivo nel traghettare le imprese verso la piena conformità; grazie ad uno staff multisettoriale propone percorsi personalizzati, piattaforme intuitive, report in tempo reale sui progressi formativi e supporto tecnico continuo, rendendo il processo di aggiornamento semplice ed integrato nella quotidianità aziendale.

“Tra le principali novità dell’accordo Stato-Regioni c’è l'introduzione dell'obbligo di formazione per i datori di lavoro attraverso un percorso formativo da 16 ore, che include 6 ore obbligatorie sulla gestione della sicurezza nei cantieri, anche se non svolgono direttamente il ruolo di RSPP”, spiegano Mattia Mingardo, Presidente A.D.L.I. e Alberto Razionale Presidente A.D.L.I. Emilia Romagna. “I preposti, invece, vedono un potenziamento della loro formazione: da 8 a 12 ore, con maggiore attenzione alla gestione della sicurezza nei cantieri e nei luoghi complessi, mentre i dirigenti dovranno affrontare corsi da 12 ore, integrati da un modulo specifico di 6 ore dedicato alla sicurezza in cantiere”.

Le nuove disposizioni dell’Accordo Sicurezza 2025 introducono inoltre maggiore flessibilità nelle modalità di erogazione: accanto alla formazione in presenza, vengono valorizzati strumenti digitali come l’e-learning, la videoconferenza sincrona e la formazione mista, purché rispettino requisiti di interattività e tracciabilità. In questo rinnovato contesto normativo iProxima si conferma quale partner ideale in grado di supportare imprese e lavoratori per allinearsi ai nuovi standard, con gli strumenti giusti ed uno sguardo rivolto al futuro, evitando errori, sanzioni ed interruzioni operative.

“Il nuovo accordo Stato-Regioni non deve essere visto soltanto come un aggiornamento normativo, esso infatti rappresenta un’opportunità per ripensare la formazione in azienda quale strumento di crescita condivisa e fare della sicurezza una priorità strategica”, afferma Razionale. “Il nostro compito è accompagnare le imprese in questo passaggio, offrendo soluzioni scalabili, tracciabili e realmente efficaci. Investire oggi nella formazione significa costruire ambienti di lavoro più sicuri e aziende più solide”, sottolinea ancora Razionale. “E noi ci siamo, per garantire che ogni impresa affronti questo cambiamento con competenza, serenità e visione”.

