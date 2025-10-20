Omio annuncia un nuovo hub a Singapore e la partnership con EDBI, sfruttando l'innovazione dell'IA per ridefinire il travel tech e la mobilità globale

BERLINO e SINGAPORE, 20 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Omio, la principale piattaforma di prenotazione di viaggi multimodali, annuncia oggi l'apertura di un nuovo hub a Singapore e la partnership strategica con EDBI, la società di investimenti di SG Growth Capital, come elemento chiave della continua espansione nella regione del Sud-est asiatico.

Il nuovo hub tecnologico di Singapore, che ha aperto le sue porte lo scorso luglio, punta ad esplorare come l'intelligenza artificiale possa trasformare la mobilità globale. Servirà come trampolino di lancio per il prossimo capitolo dell'innovazione nei viaggi di Omio: costruire una piattaforma AI-first che permetta a miliardi di persone di viaggiare in modo semplice, ovunque e in qualsiasi modo.

In qualità di leader globale nel trasporto multimodale, Omio offre il più ampio inventario di opzioni prenotabili tra diverse modalità di trasporto e aree geografiche. Supportata da oltre un decennio di esperienza nell'integrazione di dati provenienti dal settore dei viaggi globali e nella conversione di modalità di trasporto essenziali - come treno, aereo, autobus, traghetto e transfer aeroportuali - in viaggi prenotabili senza soluzione di continuità, l'intelligenza artificiale rappresenta un'evoluzione naturale e guiderà la traiettoria del Gruppo verso nuovi traguardi. Omio sfrutta la potenza dell'IA già da molti anni per migliorare l'esperienza di viaggio prima, durante e dopo la prenotazione.

Supportato da una partnership strategica con EDBI, il nuovo hub aprirà ad Omio nuove opportunità di crescita in tutto il Sud-est asiatico, incluse partnership commerciali e di fornitura, networking e assunzioni. Omio ha esteso la propria espansione nel Sud-est asiatico (Singapore, Malesia, Thailandia, Vietnam, Indonesia e Cambogia) all'inizio di quest'anno, con una rete di migliaia di operatori tra compagnie aeree e di autobus, e ha recentemente introdotto anche i traghetti. Ulteriori modalità di trasporto saranno integrate nei prossimi mesi.L'hub di Singapore è gestito da Maneesh Mishra, Head of AI, ed è supportato da un team in crescita di ingegneri IA, product manager e specialisti in diverse funzioni. Insieme, si concentrano sull'espansione della presenza di Omio nella regione e a livello globale attraverso la potenza dell'intelligenza artificiale.

L'apertura dell'hub di Singapore segna una tappa fondamentale per Omio. Attualmente l'azienda unifica il trasporto multimodale in 46 Paesi e quattro continenti. All'inizio di questo mese, Omio ha esteso le operazioni anche in Brasile, proseguendo la sua missione di semplificare radicalmente l'esperienza di viaggio a livello globale. Oggi, un miliardo di utenti all'anno si affida a Omio come compagno di viaggio smart. L'azienda vende oltre 80.000 biglietti al giorno, spostando un viaggiatore ogni secondo.

Naren Shaam, fondatore e CEO di Omio, commenta: "Crediamo che Singapore rappresenti la piattaforma ideale per avvicinarci alla nostra visione di unificare i trasporti globali e offrire a tutti un'esperienza di viaggio semplice. La partnership con EDBI si basa sulla convinzione condivisa che l'intelligenza artificiale e l'innovazione tecnologica definiranno la prossima era della mobilità globale".

Charmaine Kng, Partner di EDBI, dichiara: "Siamo lieti di collaborare con Omio mentre istituisce a Singapore il suo quartier generale per la regione Asia-Pacifico e il suo Global AI Centre of Excellence. L'investimento di EDBI sostiene questa nuova fase di crescita e sottolinea la posizione di Singapore come hub affidabile per l'innovazione digitale e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Vediamo grandi opportunità per Omio di contribuire alla fiorente economia digitale di Singapore e di promuovere l'evoluzione della mobilità globale".

Informazioni su Omio Fin dalla sua fondazione nel 2013, il Gruppo Omio aiuta i propri clienti a scoprire nuovi modi di viaggiare. Grazie all'interconnessione di Omio e Rome2Rio, Omio è la piattaforma per la ricerca, il confronto e la prenotazione di viaggi leader a livello globale. Omio B2B Partnership offre soluzioni su misura ad agenzie di viaggi online (OTA) e fornitori di servizi di trasporto. Omio supporta i propri clienti nel desiderio di esplorare l'Europa, gli Stati Uniti, il Canada, il Sud-est asiatico e il Brasile in treno, autobus, aereo e traghetto. Ogni giorno Omio vende oltre 80.000 biglietti, impiega più di 430 persone provenienti da oltre 50 Paesi e ha sedi a Berlino, Praga, Melbourne, Bangalore e Singapore. Il Gruppo Omio offre ai suoi clienti viaggi che capaci di ispirare. omio.com

Informazioni su EDBIEDBI opera sotto SG Growth Capital, la piattaforma d'investimento dell'Economic Development Board (EDB) e di Enterprise Singapore. Investe in aziende tecnologiche globali ad alta crescita e in leader di settore che desiderano espandersi a Singapore e in tutta l'Asia. Grazie alle vaste reti e all'esperienza di SG Growth Capital, collabora con le altre aziende in portafoglio per sbloccare opportunità di crescita, creare percorsi di sviluppo e metterle in contatto con le risorse necessarie per il successo. Attraverso investimenti e partnership strategiche, promuove lo sviluppo di soluzioni innovative, crea posti di lavoro qualificati e contribuisce alla resilienza economica di lungo periodo di Singapore. Per saperne di più: https://edbi.com/

