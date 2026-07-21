Omio Group firma un accordo per acquisire Rail Europe e consolidare il mercato del trasporto terrestre

L'operazione proposta riunisce due tra i principali protagonisti mondiali del settore dei viaggi per accelerare la connettività ferroviaria su scala globale

BERLINO, 21 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Omio Group, azienda leader mondiale nei viaggi multimodali, ha annunciato di aver sottoscritto un accordo per acquisire Rail Europe, la rinomata piattaforma globale di distribuzione ferroviaria.

A completamento dell'operazione, Rail Europe entrerà a far parte di Omio Group, insieme alla piattaforma di prenotazione B2C di Omio, al business di distribuzione B2B e al brand dedicato alla scoperta e all'ispirazione di viaggio, Rome2Rio. Con l'ingresso di Rail Europe, Omio Group (OG) venderebbe 22 milioni di biglietti ferroviari all'anno, lavorerebbe con oltre 28.000 operatori di trasporto e distributori di viaggi e offrirebbe la proposta di trasporto terrestre più completa al mondo.

Rail Europe continuerebbe a operare con il proprio marchio consolidato, servendo sia i partner B2B sia i viaggiatori, e beneficerebbe dell'intera infrastruttura tecnologica di Omio Group, delle capacità della sua piattaforma e dell'inventario multimodale.

L'operazione proposta darebbe a Omio accesso alla rete globale di agenzie di viaggio e operatori di Rail Europe in oltre 70 Paesi, oltre che a più di 90 anni di competenza ferroviaria e a un marchio internazionale di fiducia per i consumatori. Omio amplierebbe così in modo significativo la propria rete di partner e rafforzerebbe ulteriormente la sua base clienti internazionale.

L'operazione proposta creerebbe un nuovo leader nella distribuzione ferroviaria in una fase cruciale per il trasporto su rotaia. Secondo le previsioni, il mercato ferroviario globale supererà i 300 miliardi di dollari entro il 2032, mentre i governi europei stanno destinando centinaia di miliardi di euro a progetti infrastrutturali volti ad aumentare la capacità e a trasferire un numero crescente di spostamenti dalla strada e dall'aereo al treno.

Jean-François Bessiron, Chief B2B Officer di Omio Group, ha dichiarato: «Questo accordo segna un punto di svolta per il futuro del trasporto terrestre globale. Omio e Rail Europe darebbero al settore un operatore dotato della tecnologia e delle dimensioni necessarie per rendere i viaggi in treno connessi, accessibili e convenienti una realtà per tutti. Per troppo tempo il settore è stato frenato da sistemi obsoleti e controllato da operatori dominanti.»

Björn Bender, CEO ed Executive Chairman di Rail Europe, ha dichiarato: «Gli ultimi anni hanno segnato una profonda trasformazione per Rail Europe. Insieme ai nostri team e partner abbiamo costruito un'azienda indipendente e una posizione unica nel settore ferroviario globale. Per il prossimo capitolo, Omio e Rail Europe rappresentano un connubio naturale. Omio apporta una notevole capacità di scala e una tecnologia trasformativa. Rail Europe contribuisce con una profonda competenza ferroviaria, un marchio internazionale di fiducia per i consumatori e la più solida rete di distribuzione B2B. Insieme potremmo offrire ai nostri viaggiatori, ai partner e al settore ferroviario più di quanto ciascuna delle due aziende potrebbe realizzare da sola.»

L'operazione proposta è soggetta a una procedura di consultazione con il CSE (Comité Social et Économique), che esprimerà un parere consultivo sulla transazione. L'operazione non sarà completata fino alla conclusione di tale procedura.

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