Omio unisce le forze con Direct Ferries, offrendo ai viaggiatori internazionali un accesso senza precedenti al mondo dei traghetti

La partnership strategica globale integra oltre 2.000 rotte e 150 operatori

BERLINO, 9 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Omio, la principale piattaforma globale per la prenotazione di viaggi multimodali, annuncia oggi una nuova partnership strategica con Direct Ferries, il più importante servizio internazionale di traghetti. La collaborazione prevede l'integrazione della vasta rete di Direct Ferries, che include oltre 2.000 rotte operate da 150 compagnie.

La partnership, firmata nel luglio 2025 e pronta a entrare in vigore da dicembre, rappresenta un passo significativo nella missione di Omio di unificare tutte le modalità di trasporto a livello mondiale. L'accordo amplierà le opzioni di viaggio via mare in regioni chiave come l'Europa settentrionale (Svezia, Norvegia, Finlandia, Regno Unito, Irlanda) e introdurrà nuove opportunità di viaggio multimodale nel Sud-est asiatico, dove Omio già collega voli e autobus, così come in Nord America, dove integra treni, voli e autobus. Inoltre, la collaborazione apre nuovi mercati geografici per il pubblico globale di Omio, tra cui Australasia, America Centrale e Caraibi.

I traghetti sono una scelta sempre più popolare tra gli utenti di Omio grazie alla loro flessibilità e alle diverse esperienze di viaggio che offrono. Oltre ai panoramici itinerari costieri, i traghetti propongono un'ampia varietà di soluzioni, dalle tratte notturne a lunga percorrenza con cabine private, alle connessioni veloci tra isole. Rappresentano un modo pratico e conveniente di spostarsi, spesso consentendo ai passeggeri di imbarcare veicoli, biciclette o bagagli aggiuntivi. Grazie alla partnership con Direct Ferries, gli utenti Omio possono ora prenotare direttamente sulla piattaforma le rotte più richieste del Sud-est asiatico, come Phuket – Koh Phi Phi, Phuket – Koh Lanta o Koh Samui – Koh Tao.

Veronica Diquattro, Presidente B2C e Supply Europa di Omio, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con Direct Ferries, che ci permette di ampliare immediatamente le nostre opzioni di prenotazione dei traghetti in numerose regioni. Questa partnership rappresenta un grande passo avanti verso la nostra visione di un'esperienza di viaggio multimodale senza soluzione di continuità, offrendo ai viaggiatori più scelta, comodità e flessibilità che mai".

Niall Walsh, CEO di Direct Ferries, ha aggiunto: "In Direct Ferries siamo orgogliosi di supportare l'espansione di Omio, uno dei brand di viaggio leader a livello mondiale. Il settore dei traghetti è da sempre complesso e frammentato, ma l'API Direct Ferries Connect, che agisce come un GDS globale per i traghetti, semplifica tutto tramite un unico accordo e un'unica integrazione tecnica. Permette a Omio di accedere istantaneamente al nostro inventario completo di traghetti a livello globale. Siamo entusiasti di collaborare con Omio nell'offrire ai viaggiatori di tutto il mondo ancora più possibilità di scelta".

Informazioni su OmioFin dalla sua fondazione nel 2013, il Gruppo Omio aiuta i propri clienti a scoprire nuovi modi di viaggiare. Grazie all'interconnessione di Omio e Rome2Rio, Omio è la piattaforma di ricerca, comparazione e prenotazione di viaggi leader a livello globale. Omio B2B Partnership offre soluzioni su misura ad agenzie di viaggi online (OTA) e fornitori di servizi di trasporto. Omio supporta i propri clienti nel desiderio di esplorare l'Europa, gli Stati Uniti, il Canada, il Sudest Asiatico e il Brasile in treno, autobus, aereo e traghetto. Omio vende oltre 80.000 biglietti al giorno e vanta un team di oltre 430 persone provenienti da più di 50 Paesi e ha uffici a Berlino, Praga, Melbourne, Bangalore e Singapore. Il Gruppo Omio offre ai propri clienti viaggi capaci di ispirare. omio.it

Informazioni su Direct FerriesFondata nel 1999, Direct Ferries è la principale piattaforma mondiale per la prenotazione di biglietti per i traghetti, offrendo ai viaggiatori un accesso fluido alla più ampia selezione di rotte e operatori a livello globale. Con oltre 4.000 rotte e più di 300 compagnie di navigazione nel proprio network, Direct Ferries garantisce una copertura e una comodità senza pari, sia per i clienti sia per i partner del settore travel. Consolidando orari, tariffe e disponibilità dei biglietti in un'unica interfaccia intuitiva, semplifica ogni anno la prenotazione di traghetti per milioni di viaggiatori. Attraverso Direct Ferries Connect, l'azienda continua a innovare la distribuzione dei traghetti tramite il suo GDS dedicato, offrendo alle aziende di viaggio un accesso scalabile ed efficiente a un inventario di alta qualità. directferries.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2482408/5663072/OMIO_Logo.jpg

