OSCAR 2025, Sisal pronostica i favoriti alla vittoria anticipando le nomination The Brutalist pronto a fare incetta di premi

Roma, 22 gennaio 2025 – Alla vigilia dell'annuncio ufficiale delle nomination agli Oscar 2025, gli esperti Sisal vedono già in The Brutalist la pellicola favorita alla vittoria di più statuette. La storia dell’architetto ebreo interpretato da Adrien Brody , emigrato dall’Ungheria negli Stati Uniti alla ricerca di una vita migliore, ha già vinto il Leone d’Argento per la miglior regia a Venezia e tre Golden Globe: il successo a Los Angeles sembrerebbe dunque essere già annunciato.

La probabilità di vedere l’ultima opera di Brady C orbet vincere come Miglior Film è infatti data a 1,75 , mentre quella di aggiudicarsi la Miglior Regia a 1,30 . Con quest’opera il regista americano potrebbe portare a casa il suo primo Oscar e ad Adrien Brody il suo secondo riconoscimento nella categoria Miglior Attore Protagonista , possibilità offerta a 1,67 . Una curiosità: fino a oggi Brody è l’attore più giovane ad aver vinto l’Oscar come Miglior Attore Protagonista, correva l’anno 2002 e nelle sale usciva Il Pianista. Ma attenzione, Timothée Chalamet , con la sua impressionante prova cinematografica nei panni di Bob Dylan in A Complete Unknown potrebbe far cadere questo record. La sua possibile vittoria in questa categoria è infatti offerta a 2,25.

Nella categoria Miglior Attrice Protagonista , sembra invece essere arrivato il momento giusto per Demi Moore grazie al body horror The Substance . Il primo trionfo all’Oscar dell’attrice statunitense, su Sisal.it , è offerto a 1,67 . La giovanissima Mikey Madison , protagonista della commedia alternativa di Sean Baker, Anora , è però pronta a rubarle la scena con quota 2,25 . Staremo a vedere!

Chi potrebbero invece essere i Migliori Attori Non Protagonisti ? Tra gli uomini si fa strada Kieran Culkin che dopo aver già vinto il Golden Globe per la sua interpretazione in A Real Pain è pronto a ricevere la sua primissima candidatura agli Oscar, posizionandosi come uno dei favoriti alla vittoria del premio, con quota 1,18 . Tra le donne, Zoe Saldana per la sua performance in Emilia Perez – possibile pellicola rivale di The Brutalist per Miglior Film a 2,50 – e dopo il suo trionfo ai Golden Globe è la favorita alla vittoria di questa categoria con quota 1,15.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità , con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente

l’innovazione digitale , grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione , con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc , il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra.