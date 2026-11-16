PANASONIC METTE IN EVIDENZA IL VANTAGGIO TATTICO E LA RESILIENZA AL NATO EDGE 26

Le soluzioni TOUGHBOOK per la difesa garantiscono la continuità operativa, dalle missioni sul fronte fino ai centri di comando, offrendo agli utenti un vantaggio sul campo.

WIESBADEN, Germania, 16 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Panasonic TOUGHBOOK mostrerà come le sue soluzioni rugged di mobile computing, sicure, integrate e adattabili, aiutino le forze NATO a mantenere la continuità operativa in occasione del NATO Edge 26, che si terrà in1, in Turchia, dal 17al 19novembre. Con il progressivo processo di digitalizzazione delle operazioni di difesa, il personale deve poter accedere ad applicazioni e dati critici anche in ambienti isolati dalla rete (air-gapped) o quando la connettività è interrotta.

Panasonic TOUGHBOOK combina mobilità robusta di livello militare, edge computing e sicurezza mission-critical per supportare un'ampia gamma di profili di missione e operazioni tattiche, sia in prima linea sia nei centri di comando e controllo.

In ambienti edge disconnessi, i dispositivi TOUGHBOOK abbinati a Red Hat Device Edge offrono una piattaforma pre-testata per operazioni autonome ed elaborazione dati in tempo reale. Combinando hardware robusto con sicurezza integrata e calcolo flessibile basato su Linux, la soluzione supporta il comando e controllo mobile, le comunicazioni tattiche, il controllo dei droni e la raccolta di informazioni in tempo reale.

Allo stand B57, Panasonic TOUGHBOOK esporrà:

Migliorare la sicurezza dei dati e dei dispositivi

Panasonic adatta piattaforme commerciali pronte all'uso (COTS) per soddisfare i requisiti specifici della missione attraverso configurazione hardware, servizi di integrazione e supporto al ciclo di vita. A seconda della piattaforma e dei requisiti del progetto, le opzioni possono includere la rimozione di periferiche selezionate e l'integrazione di SSD crittografati approvati dalla NATO forniti da Viasat. Questo aiuta i clienti a soddisfare le esigenze operative e di sicurezza.

Oltre a mettere in sicurezza l'hardware durante la produzione, TOUGHBOOK Guard aggiunge una protezione basata sul firmware direttamente nel BIOS. Questo aiuta a proteggere gli endpoint prima e durante il deployment invece di affidarsi esclusivamente ai controlli software.

Il 19 novembre alle 10:00, Charlotte Langridge, Business Manager, Difesa presso Panasonic TOUGHBOOK, presenterà la sessione "Dal Cloud al al fronte operativo: supportare la Digital Backbone della NATO" nel Teatro dell'Innovazione.

Per maggiori informazioni, clicca qui: https://www.natoedge.nato.int/event/14e84c3e-cf67-42ff-8bb2-07d6e2c96f33/home

1 I riferimenti alla NATO si riferiscono esclusivamente alla partecipazione della Panasonic a NATO Edge 26. Tali riferimenti non implicano alcuna approvazione, autorizzazione o certificazione da parte della NATO.2 I dispositivi TOUGHBOOK di livello militare vengono testati indipendentemente da un laboratorio terzo secondo gli standard MIL-STD- 810H per la resistenza ai rischi operativi come cadute, vibrazioni e temperature estreme.3 Classificato IP65 contro l'ingresso di polvere e acqua.4 Le caratteristiche previste sono soggette a modifiche. Prezzi e disponibilità variano a seconda del paese e della regione.

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