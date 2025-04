Paolo Avanzi nella rubrica Up and down di Roberto Alessi a Radio Lattemiele

Lo scrittore, artista, promoter culturale e attore Paolo Avanzi è stato invitato da Roberto Alessi nella sua rubrica Up and down su Radio Lattemiele.

17 aprile 2025. Nella rubrica di sabato 12 Aprile alle 21.00 il poliedrico artista ha affiancato Roberto Alessi. direttore di Novella 2000 nonché notissimo opinionista di televisione, radio e principali testate di giornali e riviste.

Ci ha detto Paolo Avanzi: “E’ stato per me entusiasmante condividere su radio Lattemiele con il grande Roberto Alessi il commento sulle news nel mondo dello spettacolo e della televisione. Roberto Alessi è una persona davvero squisita che con humour e garbo sa metterti subito a tuo agio. Mi ha reso partecipe del suo mondo, fatto non solo di VIP ma anche e soprattutto di relazioni umane e sentimenti, che sono l’essenza della personalità di ognuno di noi, famoso o meno. Roberto Alessi mi conosceva già per un recente articolo su Novella 2000 che parlava della mia vena creativa, mi ha presentato come artista a tutto tondo e mi ha invitato di nuovo alla sua rubrica. Prima e dopo la trasmissione ho anche avuto modo di parlare con il regista di Up and down, persona di spiccata professionalità e simpatia.”

Il podcast della rubrica Up and down di Paolo Avanzi con Roberto Alessi è disponibile nei podcast del sito www.lattemiele.com.

Ricordiamo che Paolo Avanzi è un affermato artista con una ventennale esperienza di mostre ed esposizioni in Italia e all’estero, ha all’attivo una dozzina di pubblicazioni (romanzi, racconti, saggi e poesie) e mette in scena i propri testi teatrali in spazi pubblici e privati.

Le attività, i riferimenti di contatto e gli eventi artistici e culturali di Paolo Avanzi sono riportati nel suo sito www.avanzidicultura.com

