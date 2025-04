Pasqua e primavera: il gusto leggero della tradizione con il pesce Norvegese

Salmone, baccalà e stoccafisso: prodotti essenziali per una cucina ricca di gusto, benessere e creatività anche nei giorni di Quaresima

Milano, 16 aprile 2025 – La primavera e l'atmosfera di festa che precede la Pasqua invitano a esplorare nuove sfumature in cucina. Tradizioni religiose e culturali rendono il periodo prepasquale un momento in cui molte persone scelgono di evitare la carne. In questo scenario, il pesce norvegese si distingue per la sua qualità e versatilità, offrendo spunti creativi per piatti gustosi e sofisticati.

Protagonisti indiscussi della stagione sono baccalà, salmone e stoccafisso: tre eccellenze che arrivano dalle fredde e limpide acque della Norvegia, ricche di proteine nobili e Omega 3, preziosi alleati per una dieta sana ed equilibrata, ottimi, dunque, per bilanciare gli eccessi dovuti a uova di cioccolato e colombe! Che si tratti di una cena in famiglia o di un’occasione speciale, sono la scelta ideale per chi cerca qualità, gusto e autenticità.

Molte delle nostre abitudini a tavola, soprattutto durante le feste, affondano le radici in tradizioni antiche, tramandate nei secoli e spesso condivise da più culture. Ad esempio, in Spagna, Portogallo, Italia,protagonista assoluto della cucina di questo periodo è il baccalà: pesce “di magro” per eccellenza, diffusosi proprio grazie alle abitudini alimentari legate alla Quaresima, tempo di moderazione in cui tradizionalmente si evitano le carni.

Oggi come allora, scegliere il pesce norvegese è un gesto di attenzione: verso sé stessi, verso un’alimentazione più consapevole – capace di coniugare sapori autentici e uno stile di vita moderno – e verso l’ambiente.

Un impegno verso l’ambiente che la Norvegia porta avanti concretamente attraverso una gestione sostenibile e trasparente delle proprie risorse marine. L’industria ittica norvegese è infatti considerata un modello a livello internazionale, grazie a pratiche di pesca e allevamento responsabili che rispettano gli ecosistemi e garantiscono qualità lungo tutta la filiera. A tutela del consumatore c’è anche il marchio “Seafood from Norway”, presente sui prodotti ittici norvegesi, che certifica l’origine del pesce e rappresenta una garanzia di tracciabilità e sostenibilità.

Se state cercando ispirazione per sorprendere i vostri ospiti durante le feste, ecco una proposta di menù completo a base di pesce norvegese – ricco di gusto, colore e benessere – perfetto per la tavola di Pasqua:

Antipasto: bignè salati al salmone norvegese affumicato

Primo: paccheri con puttanesca di stoccafisso norvegese

Secondo: parmigiana dibaccalà norvegese

BIGNÉ SALATI AL SALMONE NORVEGESE AFFUMICATO

Preparazione

Preriscalda il forno a 230°C e riponi il mascarpone e la crème fraîche in un luogo fresco.

Inizia dalla preparazione dei bignè. In un pentolino dal fondo spesso, versa 22 cl d’acqua, aggiungi il burro, poi 2 pizzichi di zucchero e 2 cucchiaini di sale. Porta tutto a ebollizione.

Versa la farina nel pentolino e mescola energicamente. Fai cuocere per circa 2 minuti a fuoco medio, continuando a mescolare con una spatola o un cucchiaio di legno.

Togli l’impasto dal fuoco, aggiungi le uova una ad una, mescolando con una spatola per incorporarle bene all'impasto.

Aggiungi la groviera e dai un’ultima mescolata energica. Metti poi l'impasto caldo in una sac à poche.

Su una teglia ricoperta di carta da forno, con l'aiuto della sac à poche forma dei piccoli mucchietti di impasto di 3-4 cm di diametro, avendo cura di distanziarli l'uno dall'altro. Prima di infornarli spennella la superficie dei bignè con l'uovo.

Inforna e cuoci i bignè per 8 minuti, poi abbassa la temperatura del forno a 180°C e prosegui la cottura per altri 20 minuti. A cottura ultimata, lasciali raffreddare prima di farcirli.

Mentre i bignè cuociono in forno, taglia il salmone a cubetti e trita finemente l'aneto. Pesta le bacche di pepe rosa in un mortaio e grattugia la scorza di mezzo limone.

Sbatti insieme il mascarpone e la crème fraîche fino ad ottenere una consistenza leggera. Regola di sale e pepe. Aggiungi il salmone, l'aneto, la vodka, il pepe rosa e la scorza di limone, quindi mescola delicatamente con una spatola.

Lava e taglia le mele a piccoli cubetti di circa mezzo centimetro per lato, quindi irrorale con il succo di mezzo limone.

Riempi una sac à poche con la crema realizzata.

Taglia ogni bignè in orizzontale, solleva la calotta, e riempi la parte inferiore del bignè con mezzo cucchiaino di mele, prima di completare con la crema al salmone.

Chiudi i bignè e, se vuoi aggiunger un tocco in più, decora con una punta di crema e qualche uovo di salmone in cima.

PACCHERI CON PUTTANESCA DI STOCCAFISSO NORVEGESE

Ingredienti

250 g stoccafisso di Norvegia già ammollato

200 g paccheri

300 g pomodori ciliegini in scatola

1 cucchiaino capperi

1 cucchiaio olive nere denocciolate

1 peperoncino

1 rametto di prezzemolo

1 spicchio d’aglio

½ bicchiere di prosecco

1 limone

Olio extravergine d’oliva

Preparazione

Pulisci lo stoccafisso norvegese e taglialo a cubetti.

Metti a sfrigolare in padella l’olio con uno spicchio d’aglio schiacciato, il peperoncino a fettine e qualche stelo di prezzemolo.

Togli aglio e prezzemolo e aggiungi lo stoccafisso. Fai insaporire qualche minuto, poi sfuma con il vino e lascia evaporare.

Unisci i capperi, le olive, il pomodoro e il sale e lascia cuocere 7 minuti.

Nel frattempo, cuoci i paccheri per 3/4 del tempo di cottura, scolali e termina la cottura in padella con il sugo, unendo qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta.

Completa il piatto con della scorza di limone e un bel giro d’olio extravergine d’oliva a crudo.

PARMIGIANA DI BACCALÀ NORVEGESE

Preparazione

Taglia le melanzane a fette di mezzo centimetro circa e lasciale riposare in uno scolapasta con del sale per almeno un’ora.

Cuoci il baccalà in una padella con un filo d’olio per una decina di minuti, fino a quando avrà rilasciato l’acqua e la carne si dividerà facilmente in scaglie.

Per il sugo di pomodoro: rosola uno spicchio d’aglio in un filo d’olio, unisci la passata e cuoci. Aggiungi un pizzico di sale e, appena prima di spegnere, completa con abbondante basilico.

Trascorso il tempo di riposo, asciuga le melanzane con un telo e friggi a fuoco vivace, facendole colorire da entrambi i lati. Disponile poi su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Intanto, taglia la provola a tocchetti, grattugia il parmigiano e aggiungi 2 cucchiai di pangrattato.

Inizia a formare gli strati nella classica terrina oppure, per una versione scenografica, prepara eleganti parmigiane monoporzione.

Per la terrina

Disponi sul fondo le melanzane, poi copri con un terzo del baccalà diviso in scaglie. Cospargi con il formaggio grattugiato e la provola. Completa con la salsa di pomodoro. Continua così fino all’esaurimento degli ingredienti. Chiudi con melanzane, salsa di pomodoro e parmigiano.

Cuoci in forno a 200°C per 15 minuti a partire da quando la parmigiana inizierà a “sobbollire”.

Per la versione monoporzione

Scegli melanzane di misura simile. Sistema una fetta sul fondo, poi copri con qualche scaglia di baccalà, aggiungi il parmigiano, qualche tocchetto di provola e completa il primo strato con la passata di pomodoro. Forma tre strati, chiudendo con una fetta di melanzana, un cucchiaio di salsa di pomodoro e il parmigiano.

Infilza la torretta con uno stuzzicadenti per tenere insieme gli ingredienti e cuoci in forno a 200°C per circa 15 minuti, il tempo necessario affinché il formaggio si sciolga e la superficie si asciughi leggermente.

Trasferisci le mini-parmigiane nei piatti e, solo allora, rimuovi lo stuzzicadenti. Decora con foglie di basilico fresco e servi.

