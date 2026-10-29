Pepperstone e Aston Martin Aramco estendono e rafforzano la partnership, con Fernando Alonso nominato Global Ambassador dal 2027

Pepperstone rafforza la propria partnership con l'Aston Martin Aramco Formula One™ Team, ampliando la propria presenza e annunciando una nuova collaborazione con il due volte Campione del Mondo di Formula One™ Fernando Alonso, che diventerà Global Ambassador dal 2027.

MELBOURNE, Australia, 29 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Pepperstone, provider globale di trading online, e l'Aston Martin Aramco Formula One™ Team estendono e rafforzano la loro partnership, con il due volte Campione del Mondo di Formula One™ Fernando Alonso nominato Global Ambassador di Pepperstone a partire dal 2027.

La partnership ampliata sarà celebrata questo fine settimana in occasione del Gran Premio di Città del Messico, dove Fernando gareggerà indossando un casco Pepperstone appositamente realizzato, dando vita alla collaborazione su uno dei palcoscenici globali più vivaci della Formula One™.

Fin dal suo avvio nel 2025, la partnership si è fondata sulla convinzione condivisa che le decisioni migliori nascano dall'esperienza, dalla fiducia e da un'attenzione costante ai dettagli.

Che si tratti di affrontare le complessità dei mercati finanziari globali o di competere ai massimi livelli del motorsport, il successo richiede la capacità di analizzare le informazioni, mettere in discussione le proprie convinzioni e individuare anche le più piccole opportunità di miglioramento.

Con oltre vent'anni di esperienza ai massimi livelli del motorsport, Fernando incarna il valore dell'esperienza, dell'istinto e di una preparazione meticolosa.

La sua costante ricerca dell'eccellenza e la determinazione a non accontentarsi mai di nulla che sia meno del suo meglio lo rendono un ambasciatore naturale per Pepperstone e per la filosofia Better Never Settles.

«L'esperienza ti insegna che anche i più piccoli dettagli possono fare la differenza. Nel corso della mia carriera ho imparato che non si smette mai di cercare modi per migliorare, che si tratti di comprendere la vettura, analizzare i dati o prendere decisioni sotto pressione», ha dichiarato Fernando Alonso, pilota dell'Aston Martin Aramco Formula One Team e Global Ambassador di Pepperstone.

«È per questo che mi riconosco nella filosofia Better Never Settles di questa partnership. Significa avere fiducia nella propria preparazione, fare leva sull'esperienza e cercare sempre il prossimo miglioramento. Sono entusiasta di diventare Global Ambassador di Pepperstone e di celebrare questa partnership con un casco speciale in Messico questo fine settimana.»

L'ampliamento della partnership arriva mentre Pepperstone continua a far crescere la propria attività a livello globale, investendo nella tecnologia, ampliando la propria offerta di prodotti e rafforzando la propria presenza nei mercati principali e nelle regioni in crescita

«Accogliere Fernando Alonso come nostro Global Ambassador rappresenta un nuovo ed entusiasmante capitolo della partnership con Aston Martin Aramco. La sua incessante determinazione a migliorarsi incarna perfettamente la filosofia di Pepperstone, Better Never Settles», ha dichiarato Tamas Szabo, Group CEO di Pepperstone.

«Il nostro obiettivo è ampliare la gamma di prodotti, far progredire la nostra tecnologia e rafforzare la nostra presenza globale, mentre costruiamo uno degli ecosistemi fintech più affidabili al mondo. L'ampliamento di questa partnership globale con Aston Martin Aramco sostiene questa ambizione, rafforzando il nostro legame con il pubblico di tutto il mondo, inclusa l'America Latina, una regione strategica per la crescita di Pepperstone.»

Informazioni su Pepperstone

Pepperstone è una società fintech e un broker di CFD globale che offre servizi ai trader in oltre 160 Paesi. La società consente di accedere ai mercati di forex, indici, materie prime, azioni, ETF e asset digitali attraverso piattaforme leader del settore, prezzi competitivi e un solido quadro normativo.

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