Phemex aggiorna il Rewards Hub con un pacchetto da 15.000 $ e un sistema Mystery Box

23 ottobre 2025 | 15.05
APIA, Samoa, 23 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, l'exchange di criptovalute più efficiente, ha lanciato oggi un Rewards Hub aggiornato con premi totali fino a 15.000 USDT, un sistema di mystery box e missioni per trader nuovi ed esperti. Il Rewards Hub aggiornato sostituisce i premi fissi con mystery box contenenti denaro, airdrop BTC, voucher per commissioni di trading e coupon bonus futures.

Il Rewards Hub aggiornato include:

Regali di benvenuto per i nuovi arrivati — Fino a 5.000 USDT per la verifica KYC, il primo deposito e la prima transazioneSfida di trading da 10.000 $ — 5.000 USDT in ricompense futures più 5.000 USDT in ricompense spotGuadagna incentivi — Buoni sconto del 7% di interesse per i nuovi utenti che completano le attività di staking

"Abbiamo aggiornato il Rewards Hub per offrire agli utenti più modi per guadagnare mentre fanno trading", spiega Federico Variola, amministratore delegato Phemex. "Premi più grandi, ricompense a sorpresa e missioni per tutti – dal primo deposito al trading avanzato. Siamo sempre alla ricerca di modi per dare più autonomia e controllo ai nostri trader".

Informazioni su Phemex

Fondata nel 2019, Phemex è un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, su cui contano oltre 6 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale progettati per dare priorità all'esperienza utente, alla trasparenza e all'innovazione. Con un approccio proiettato al futuro e un impegno verso una maggiore autonomia e controllo da parte degli utenti, Phemex offre strumenti affidabili, accesso inclusivo e opportunità in continua evoluzione per i trader di ogni livello affinché possano crescere e avere successo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://phemex.com/

