Phemex partecipa all'organizzazione di LONGITUDE e, in occasione del suo 6° anniversario, presenta la prossima era della sicurezza delle criptovalute

APIA, Samoa, 12 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- L'11 dicembre, presso il Rosewood Hotel di Abu Dhabi, Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha organizzato con successo insieme a Cointelegraph la settima edizione di LONGITUDE. Tenutosi in concomitanza con l'Abu Dhabi Finance Week, l'incontro ha riunito leader del Web3 e innovatori istituzionali per una serata di dialogo strategico, celebrando il sesto anniversario di Phemex.

L'esclusivo programma ha visto la partecipazione di importanti esponenti del settore, tra cui Anthony Scaramucci (SkyBridge) e Kristin Smith (Solana Policy Institute), che nel panel "Solana SZN" hanno analizzato le tendenze del mercato, mentre Eli Ben-Sasson (StarkWare) ha esplorato il ruolo cruciale della privacy in una chiacchierata informale sul tema.

Il momento clou della serata è stato poi il panel "Il dilemma della sicurezza delle criptovalute". Il CEO di Phemex Federico Variola si è unito a Ian Rogers (Ledger) e Dmytro Budorin (Hacken) per affrontare le questioni di difesa più urgenti del settore. Federico ha sostenuto che il modello di sicurezza "reattivo" standard del settore è obsoleto rispetto alle moderne minacce dell'intelligenza artificiale. Si è espresso a favore del passaggio a un '"Architettura di sicurezza predittiva", rivelando come Phemex ora utilizzi l'intelligenza artificiale per analizzare i modelli di comportamento degli utenti e bloccare le minacce prima che si materializzino.

Federico ha anche colto l'occasione per presentare la roadmap strategica di Phemex, evidenziando l'incubazione di un nuovo portafoglio Account Abstraction progettato per collegare Web2 e Web3.

"Oltre a rafforzare la nostra infrastruttura con l'intelligenza artificiale predittiva, stiamo sviluppando radicalmente la piattaforma", ha dichiarato Federico. "Stiamo costruendo un ecosistema olistico, che combina un CEX, un DEX e un portafoglio autocustodiale, in cui la sicurezza è l'ancora che consente agli utenti di passare senza problemi da un modello di custodia all'altro".

Ora che Phemex entra nel suo settimo anno, l'evento ha sottolineato l'impegno di questo exchange nel ridefinire la tutela degli utenti. Promuovendo un dialogo e una partnership di alto livello tra i decisori, Phemex continua a svolgere un ruolo guida nella costruzione di un futuro trasparente, sicuro e unificato per le risorse digitali.

Informazioni su Phemex

Fondata nel 2019, Phemex è un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, su cui contano oltre 10 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale progettati per dare priorità all'esperienza utente, alla trasparenza e all'innovazione. Con un approccio proiettato al futuro e un impegno verso una maggiore autonomia e controllo da parte degli utenti, Phemex offre strumenti affidabili, accesso inclusivo e opportunità in continua evoluzione per i trader di ogni livello affinché possano crescere e avere successo.

