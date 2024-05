Planetwin365.News e GolDisegnati® via alla finale per scegliere l'esultanza più iconica di sempre

Attraverso l’iniziativa Gol Esultati, giunta all’ultimo round, gli utenti delle due community potranno votare la celebrazione del gol più bella della storia del calcio

Roma, 13 maggio 2024 – Dalla rincorsa verso i tifosi alla classica dedica d’amore, oppure un ballo improvvisato o una smorfia di felicità. Il momento di decretare l'esultanza più iconica della storia del calcio è arrivato con "Gol Esultati", l'iniziativa che ha visto sfidarsi a colpi di like le leggendarie esultanze di 28 campioni del presente e del passato del calcio, nata dalla sinergia tra il portale di intrattenimento Planetwin365.News – gruppo SKS365 – e GolDisegnati®, brand di tendenza specializzato nel content creation dei gol entrati nell’immaginario collettivo dei tifosi.

Lunedì 13 maggio scatterà la finalissima del contest che ha visto messo di fronte le esultanze rimaste indelebili nella storia del calcio. In un mese di "duelli" sui rispettivi canali social, le community di Planetwin365.News e GolDisegnati® hanno selezionato le più belle: la fase a eliminazione diretta ha visto di fronte Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Gabriel Batistuta, Alberto Gilardino, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oltre a tanti altri campioni, in un'appassionante sfida per tutti i tifosi.

Dopo un'accesa prima fase, la finale vedrà protagonisti due simboli del calcio italiano: Francesco Totti (e il suo gesto del ciuccio) e Alessandro Del Piero (con la sua celebre "linguaccia"). A partire da lunedì 13 maggio, un post condiviso sui canali social di entrambe le community darà il via al voto finale: gli utenti avranno tempo fino a sabato 18 maggio per decretare il vincitore.

"Gol Esultati" è nata con l'obiettivo di celebrare la passione per il calcio e per i suoi protagonisti, attraverso un momento di condivisione e divertimento con la community. L'iniziativa ha riscosso un particolare successo tra gli appassionati, con centinaia di voti e commenti che hanno animato le pagine social di Planetwin365.News e GolDisegnati®.

La sinergia tra le due realtà proseguirà anche nel corso degli Europei con un nuovo contest dedicato alla memoria storica della competizione. In questo caso, i tifosi di Planetwin365.News saranno messi alla prova con quiz e sfide divertenti per testare la loro conoscenza sulla storia e le reti più iconiche dei campionati Europei.

Planetwin365.News è un prodotto editoriale realizzato dal gruppo SKS365, uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584).

Goldisegnati® è un marchio della 300px srl dedicato al content creation & apparel sul mondo del calcio e dello sport in generale. Design unici e originali realizzati a mano per rivivere ogni giorno emozioni che hanno scritto la storia dello sport.

