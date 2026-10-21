Platinum Equity acquisirà Trime in partenariato con il fondatore e il management

Lo specialista italiano dell'illuminazione e dell'energia mobile sfrutterà le competenze operative e l'esperienza di noleggio di attrezzature di Platinum per accelerare la crescita negli Stati Uniti

Il fondatore e il management dell'azienda reinvestiranno insieme a Platinum Equity

LONDRA e MILANO, 21 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Platinum Equity ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per acquisire una quota di maggioranza in Trime, un importante produttore italiano di torri faro mobili, generatori e torri di sicurezza.

Il fondatore e presidente di Trime Andrea Fontanella, il CEO Paolo Tacconi e altri membri del management investiranno insieme a Platinum. I termini finanziari non sono stati svelati. L'operazione è soggetta alle consuete condizioni di closing e alle approvazioni normative applicabili e dovrebbe essere completata a inizio 2027.

"Stiamo investendo in produttori di attrezzature e aziende di noleggio da quasi due decenni, e Trime è una società che ammiriamo da molto tempo", ha dichiarato Louis Samson, copresidente di Platinum Equity. "È un'azienda resiliente e generatrice di liquidità che serve i mercati in crescita e che beneficiano delle spese essenziali per le infrastrutture. Vediamo anche ulteriori potenziali vantaggi derivanti dai continui investimenti nei data center e nella generazione di energia sia negli Stati Uniti che a livello globale. Riteniamo che le nostre risorse operative, le relazioni con l'industria e l'esperienza nel ridimensionare le imprese del settore possano contribuire ad accelerare la prossima fase di crescita dell'azienda".

Samson ha aggiunto che l'approccio basato sulle relazioni, la fluidità culturale e l'impegno verso il mercato italiano di Platinum Equity hanno contribuito a preparare il terreno per la transazione.

"Il nostro team ha trascorso anni a intessere relazioni con l'azienda e il suo fondatore", ha dichiarato. "Filippo Rossi, cittadino italiano che ha gestito la transazione e aiuta a orientare le nostre attività di investimento nel Paese insieme a Fernando Goni, conosce il fondatore da molti anni. Tale base ha svolto un ruolo importante nella costruzione della fiducia che in definitiva ha portato a questo partenariato. Abbiamo un enorme rispetto per ciò che il team Trime ha realizzato e siamo entusiasti di sostenere la prossima fase della crescita dell'azienda".

Con sede a Cassinetta di Lugagnano, vicino a Milano, Trime fornisce attrezzature utilizzate per infrastrutture, edilizia, estrazione mineraria, risposta alle emergenze ed eventi. L'azienda gestisce quattro impianti di produzione in Italia e serve clienti in oltre 30 Paesi con operazioni commerciali dirette nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, negli Stati Uniti e in Australia.

Trime offre un ampio portafoglio di prodotti, tra cui soluzioni convenzionali, ibride, alimentate a batteria e alimentate a energia solare. La società ha registrato un forte slancio in particolare in Nord America, dove la domanda dei suoi prodotti continua a crescere tra le aziende di noleggio di attrezzature, gli appaltatori e i clienti delle infrastrutture.

L'esperienza di noleggio di attrezzature di Platinum Equity comprende BlueLine Rental, venduta a United Rentals per circa 2,1 miliardi di dollari; Maxim Crane Works e NESCO. Custom Truck One Source, Inc. (NYSE: CTOS) ed Electro Rent sono attualmente società del portafoglio Platinum Equity.

Trime ha instaurato relazioni in Nord America con diverse delle principali aziende di noleggio del settore. Platinum e il management team dell'azienda vedono un'opportunità per acquisire una quota maggiore delle flotte di questi clienti, arrivare a ulteriori aziende di noleggio nazionali e regionali ed espandere l'offerta di generatori mobili di Trime.

Il piano di crescita prevede investimenti in capacità produttiva, copertura delle vendite negli Stati Uniti, magazzinaggio, disponibilità di ricambi e assistenza clienti, nonché innovazione continua dei prodotti e acquisizioni selettive.

"Filippo e Platinum hanno seguito da vicino il nostro business nel corso degli anni e si sono presi il tempo di comprendere il nostro personale e ciò che fa funzionare Trime", ha dichiarato Fontanella. "Volevamo un partner che rispettasse la nostra cultura imprenditoriale e ci aiutasse a fare il passo successivo a livello internazionale. Platinum combina tale conoscenza personale con una profonda esperienza e relazioni nel settore del noleggio. Per il nostro team, questa è una combinazione convincente".

"Abbiamo lavorato duramente per trovare un partner in grado di sostenere la nostra prossima fase di crescita internazionale, con particolare attenzione al mercato statunitense, e di aiutarci a continuare a costruire l'organizzazione del Gruppo", ha dichiarato Paolo Tacconi, CEO di Trime. "Siamo fiduciosi che Platinum Equity sia il partner giusto e apporterà un forte contributo all'attuazione della nostra strategia".

L'operazione si basa sull'impegno di Platinum Equity per l'Italia, dove l'impresa ha consolidato la propria presenza attraverso investimenti come De Wave Group (Genova, Italia), un appaltatore marittimo che fornisce servizi di nuova costruzione e riparazione a costruttori navali e operatori di crociere, Fantini Group (Ortona, CH, Italia), produttore ed esportatore di vini di eccellenza, e Fratelli Polli (Monsummano Terme, PT, Italia), produttore di sughi per pasta, condimenti e conserve vegetali.

"Trime riflette il nostro continuo impegno nei confronti delle imprese europee che vantano posizioni forti nei mercati specializzati e una solida base di clienti internazionali", ha dichiarato Goni. "Vediamo un'opportunità significativa per aiutare queste aziende a crescere ulteriormente combinando le competenze locali con la portata globale e le capacità operative di Platinum".

Clearwater funge da consulente finanziario e di debito per Platinum Equity, con Alvarez & Marsal che fornisce la due diligence finanziaria, EY e FRM che forniscono consulenza in materia fiscale e di strutturazione e Legance che funge da consulente legale. Il finanziamento del debito è fornito da Intesa Sanpaolo, UniCredit, BPER Banca, Crédit Agricole, BNL BNP Paribas e Deutsche Bank.

Gli azionisti di minoranza e il management team sono stati assistiti da Artha Corporate Finance Advisory in qualità di consulente finanziario e da Deloitte Legal in qualità di consulente legale.

Informazioni su Platinum EquityFondata nel 1995 da Tom Gores, Platinum Equity è una società di investimento globale con circa 48 miliardi di dollari di attività in gestione e un portafoglio di circa 60 società operative che servono clienti in tutto il mondo. Platinum Equity è specializzata in fusioni, acquisizioni e operazioni - una strategia protetta da marchio registrato denominata M&A&® - tramite l'acquisizione e la gestione di società in una vasta gamma di mercati commerciali, tra cui produzione, distribuzione, trasporti e logistica, noleggio di attrezzature, servizi legati ai metalli, media e intrattenimento, tecnologia, telecomunicazioni e altri settori. Negli ultimi 30 anni Platinum Equity ha completato più di 550 acquisizioni. Per ulteriori informazioni visitare www.platinumequity.com o la newsroom di Platinum Equity per le ultime notizie sull'azienda.

Informazioni su TrimeTrime progetta e produce apparecchiature mobili per l'illuminazione, l'alimentazione e la sicurezza per aziende di noleggio di attrezzature e altri utenti professionali. Con sede vicino a Milano, in Italia, il gruppo combina la produzione italiana con una rete commerciale internazionale e una gamma di prodotti progettati in base alle esigenze dei clienti.

Contatto:Dan WhelanPlatinum Equitydwhelan@platinumequity.com

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/platinum-equity-acquisira-trime-in-partenariato-con-il-fondatore-e-il-management-302914981.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.