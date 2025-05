PM-International è sponsor per il secondo anno consecutivo dell’ATP World Tour﻿

Gli Internazionali BNL d’Italia a Roma, in programma a Roma fino al 18 maggio, rappresentano il primo grande appuntamento italiano della partnership tra PM-International e ATP Tour

Milano, 5 maggio 2025 – Il tennis internazionale sta vivendo una fase di rinnovato entusiasmo, trainato da una nuova generazione di atleti capaci di conquistare l’attenzione del pubblico in tutto il mondo. Atleti di questo calibro, sottoposti a ritmi intensi e sfide costanti, hanno bisogno di un supporto nutrizionale mirato e affidabile, capace di sostenere le performance e favorire un recupero ottimale.

In questa direzione si muove FitLine, scelta per il secondo anno consecutivo come sponsor ufficiale dell’ATP World Tour, il circuito di massima categoria del tennis maschile.

FitLine affianca i tennisti in qualità di Official Sports Nutrition Partner e Official Energy Bar Partner, con barrette energetiche sviluppate per supportare le prestazioni in modo sicuro ed efficace. Una partnership fondata su un valore condiviso: sostenere l’eccellenza sportiva e promuovere un approccio etico, dentro e fuori dal campo.

A conferma della sua affidabilità, FitLine è presente da oltre 20 anni nella Lista di Colonia®, aderendo alle sue linee guida; un elemento distintivo che assicura la massima sicurezza agli atleti professionisti e a chi pratica sport ad alte prestazioni.

Non solo ATP Tour

FitLine è il fornitore ufficiale di numerose federazioni sportive e squadre nazionali che hanno scelto l’affidabilità e l’efficacia dei suoi prodotti per supportare i propri atleti. Con oltre 30 anni di esperienza, PM-International Italia si distingue per l’impegno costante nella qualità e nell’innovazione, nel campo della nutrizione e del benessere. Tra i partner più rilevanti figurano FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) -Reyer Venezia Mestre, Pallacanestro Cantù, Fiamme Oro Rugby, Volley Millenium Brescia, Hockey Club Merano, ASD HC Pustertal Junior le federazioni sciistiche di Germania, Austria, Polonia e Canada (DSV, ÖSV, PZN, ACA), la federazione tedesca di hockey su ghiaccio (DEB), quella ciclistica (BDR), di atletica leggera (DLV), la base olimpica di Amburgo/Schleswig-Holstein (OSP), le federazioni svizzera e lussemburghese di pallamano (SHV, FHL), la federazione svizzera di squash, quella lussemburghese di basket (FLBB), la federazione coreana di lotta libera (KWF) e molte altre.

Con sede in Germania, PM International AG è tra le top 10 a livello mondiale su più di 22 mila aziende di vendita diretta che fondano il proprio business sulla vendita diretta. Leader mondiale nello sviluppo e nella distribuzione di prodotti di alta qualità per la salute con 45 filiali in tutto il mondo, distribuisce integratori alimentari, FitLine, utilizzati dai campioni dello sport ad alto livello. PM International è impegnata anche in progetti benefici da quasi 20 anni.

