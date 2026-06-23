Podere Summer Fest 2026: tre mesi di musica, birra agricola e convivialità alle porte di Roma

Dal 13 giugno al 29 agosto torna la grande estate del Podere 676 Birrificio Agricolo di Fiumicino con concerti live, karaoke, dj set e degustazioni nella campagna romana

FIUMICINO (RM) – Tre mesi di musica dal vivo, birra agricola, tramonti tra i campi e appuntamenti dedicati alla convivialità. Dal 13 giugno al 29 agosto torna il Podere Summer Fest, la rassegna estiva organizzata da Podere 676 Birrificio Agricolo, realtà unica nel panorama brassicolo laziale immersa nella campagna di Testa di Lepre, a pochi minuti da Roma.

Dopo il successo della tradizionale Festa del Podere, che ogni anno richiama centinaia di visitatori da tutta la provincia, il birrificio agricolo inaugura una nuova stagione di eventi pensata per accompagnare il pubblico per tutta l'estate con un calendario ricco di concerti, spettacoli e occasioni di incontro all'aria aperta.

Il cuore della manifestazione sarà il Podere Summer Fest, una rassegna musicale che ogni venerdì sera porterà sul palco artisti e band capaci di attraversare generi e sonorità differenti, dal funk al pop, dalla musica brasiliana ai grandi classici italiani e internazionali.

Il calendario dei concerti

13 giugno – Sound Ville 20 giugno – SixtoFunk 27 giugno – Blue Birds 4 luglio – Lunapop Tribute Band (Cesare Cremonini) 11 luglio – The Jukeboxers 18 luglio – Almas (samba e bossa nova) 25 luglio – U2 Tribute 1 agosto – Eleonora Belfiore 8 agosto – BluArt 15 agosto – Rea 4Et 22 agosto – Pop 2000 29 agosto – I GRA – Le canzoni nate a Roma

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nell'area verde del birrificio, tra tavoli all'aperto, luppoli e campi coltivati, in un contesto che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento per chi desidera vivere un'esperienza autentica lontano dal caos cittadino.

Karaoke, dj set e appuntamenti settimanali

La musica live sarà affiancata da una programmazione continuativa che animerà l'intera estate. Tornano infatti le serate karaoke, ormai diventate un appuntamento fisso per la community del Podere, e i dj set che accompagneranno il tramonto e le serate del weekend con un'atmosfera informale e coinvolgente.

L'obiettivo è quello di creare uno spazio aperto a tutte le generazioni, dove condividere momenti di relax e divertimento valorizzando i principi che hanno reso riconoscibile il progetto: agricoltura, produzione artigianale e socialità.

Un birrificio agricolo unico nel Lazio

Podere 676 rappresenta una realtà originale nel panorama brassicolo italiano. Nato come azienda agricola, produce direttamente parte delle materie prime utilizzate nelle proprie birre e ospita un luppoleto visitabile situato a pochi metri dalla tap room.

Durante tutta la stagione sarà possibile degustare le birre agricole prodotte in azienda, accompagnate dalle specialità della cucina del Podere: pinse romane, fritti, taglieri e prodotti del territorio pensati per valorizzare la filiera locale.

Ingresso gratuito con prenotazione consigliata

Tutti gli eventi del Podere Summer Fest sono a ingresso gratuito.

Per garantire la migliore esperienza possibile e una corretta gestione degli spazi, la prenotazione è consigliata.

Un'estate tra musica dal vivo, birra agricola, buon cibo e tramonti nella campagna romana: il Podere Summer Fest è pronto a tornare.

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