Progressi strategici e rafforzamento delle prospettive di crescita

ATENE, Grecia, e LONDRA, 6 novembre 2026 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals PLC (quotazione LSE: MTLN) (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) (quotazione Atene MTLN) (RIC: MTLNr.AT) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US) annuncia oggi il proprio aggiornamento sull'andamento relativo ai nove mesi conclusi il 30 settembre 2026.

Con l'ingresso della Società nell'ultimo trimestre dell'anno, i primi nove mesi evidenziano continui progressi verso il conseguimento delle priorità strategiche e operative. METLEN resta concentrata sull'attuazione della propria strategia, sullo sviluppo commerciale e sul raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2026.

Evangelos Mytilineos, Presidente esecutivo, ha dichiarato: «METLEN continua ad attuare la propria strategia con coerenza e determinazione, facendo leva sulla solidità del nostro modello di business diversificato e sulle competenze delle nostre persone. Le nostre priorità restano chiare: esecuzione disciplinata, eccellenza operativa e creazione di valore sostenibile nel lungo termine. Sebbene il contesto operativo continui a presentare sfide e opportunità, restiamo fiduciosi nella nostra capacità di affrontare l'evoluzione dei mercati e rispettare gli impegni assunti».

Per leggere l'Aggiornamento sull'andamento dei primi nove mesi del 2026 completo, visitare il sito web di METLEN.

Informazioni su METLEN:

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) è una società industriale ed energetica internazionale che occupa una posizione di primo piano nei settori dei metalli e dell'energia, con particolare attenzione alla crescita sostenibile e all'economia circolare. METLEN è un punto di riferimento nell'ambito della metallurgia "verde" competitiva a livello europeo e mondiale, in quanto gestisce l'unico impianto di produzione di bauxite, allumina e alluminio primario completamente integrato nell'Unione europea, con strutture portuali di proprietà privata. Nel settore energetico, METLEN fornisce soluzioni energetiche integrate attraverso l'attuazione di progetti di generazione di energia termica e rinnovabile, distribuzione e compravendita di energia elettrica, nonché investimenti in infrastrutture di rete, sistemi di accumulo a batteria e altre tecnologie verdi. METLEN opera in cinque continenti ed è presente in oltre 40 Paesi, impiegando oltre 8.500 persone in tutto il mondo e utilizzando un modello completamente sinergico tra i suoi settori.

Dati finanziari chiave di METLEN

METLEN è quotata in via primaria alla Borsa di Londra e in secondaria alla Borsa di Atene ed è inclusa nell'indice FTSE 100. Nel 2025, METLEN ha registrato un fatturato consolidato di 7,11 miliardi di euro e un EBITDA di 753 milioni di euro con un utile netto di 314 milioni di euro. Il debito netto rettificato è stato pari a 2,10 miliardi di euro, con un rapporto debito netto/EBITDA di 3,1x, che dimostra una forte resilienza finanziaria. METLEN è valutata dalle principali agenzie internazionali di sostenibilità ed ESG, occupando una posizione unica tra le società greche nell'indice Dow Jones Best-in-Class Emerging Market, e si distingue in MSCI, Sustainalytics, ISS Quality score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg e IdealRatings.

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