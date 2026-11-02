Alvéole acquisisce Apicoltura Urbana per rafforzare la propria presenza nel settore della biodiversità in Europa

L'acquisizione consolida la presenza di Alvéole in Europa, unendo l'esperienza locale a nuove soluzioni di tutela della biodiversità nel contesto real-estate.

MONTREAL e MILANO, 2 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Alvéole, provider globale di soluzioni per la biodiversità urbana, ha acquisito Apicoltura Urbana Srl SB, azienda leader nell'apicoltura urbana in Italia, segnando un'ulteriore tappa fondamentale nella sua espansione europea.

L'acquisizione unisce due realtà in forte crescita che condividono la stessa missione: avvicinare le persone alla natura e aiutare le aziende a comprendere e migliorare il proprio impatto sulla biodiversità.

Apicoltura Urbana Srl Società Benefit ha consolidato una forte presenza in tutta Italia, collaborando con importanti realtà tra cui Pirelli, Barilla, Siemens e Petronas. L'azienda integra l'apicoltura urbana con il monitoraggio della biodiversità, i dati ambientali e programmi di coinvolgimento dei dipendenti, avvalendosi di una rete consolidata di apicoltori locali su tutto il territorio nazionale.

La collaborazione tra Alvéole e Apicoltura Urbana risale al 2017 e si è evoluta nel tempo in un legame profondo, basato su idee condivise, stima reciproca e una visione comune per il futuro.

"Ho sempre guardato ad Alvéole come a un modello aspirazionale fin dai primi giorni, e abbiamo sempre condiviso molti valori", ha dichiarato Giuseppe Manno, fondatore di Apicoltura Urbana. "Sono veramente entusiasta di unire finalmente le forze. Non vedo l'ora di costruire il prossimo capitolo e sono certo che insieme realizzeremo progetti straordinari."

Giuseppe continuerà a guidare Apicoltura Urbana, mentre Alvéole investirà per accelerare la nuova fase di crescita dell'azienda.

Una crescente domanda di biodiversità

In un momento in cui la biodiversità sta diventando un fattore sempre più centrale, stimolato da framework come la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), cresce la richiesta di soluzioni in grado di misurare e valorizzare l'impatto ambientale.

Alvéole negli anni si è evoluta molto, dall'essere pioniera dell'apicoltura urbana in Canada fino a collaborare con alcuni dei maggiori gruppi immobiliari a livello globale. Oggi, Alvéole combina raccolta dati sul campo e dati satellitari per misurare l'impatto degli edifici sulla biodiversità, aiutando i locatori a dimostrare agli investitori la gestione dei rischi connessi alla natura, creando al contempo storie di sostenibilità coinvolgenti per gli inquilini.

L'espansione di Alvéole parte dalla Francia per poi arrivare al Regno Unito, la Germania, Belgio e Paesi Bassi, l'ingresso in Italia rappresenta un altro passo strategico nella crescita europea.

"Apicoltura Urbana ha creato una realtà straordinaria in Italia", ha commentato Alex McLean, fondatore e CEO di Alvéole. "Il settore immobiliare sta iniziando a considerare la biodiversità una priorità strategica, e vediamo un'enorme opportunità per aiutare gli investitori immobiliari a trasformare queste ambizioni in azioni concrete. Siamo entusiasti di proseguire il percorso avviato da Apicoltura Urbana."

Insieme, le due aziende intendono accelerare la propria crescita in Italia, offrendo una gamma più ampia di soluzioni per la biodiversità dedicate al mercato dell'immobile commerciale. Unendo l'esperienza locale e le relazioni consolidate di Apicoltura Urbana con la piattaforma internazionale per la biodiversità di Alvéole, l'obiettivo è supportare un numero sempre maggiore di proprietari di immobili nel comprendere, misurare e migliorare l'ecosistema naturale che circonda i loro edifici.

Informazioni su Apicoltura Urbana

Apicoltura Urbana Srl Società Benefit è un'azienda italiana specializzata in apicoltura urbana, monitoraggio della biodiversità ed educazione ambientale. Collaborando con importanti aziende in tutta Italia, riavvicina le persone alla natura attraverso programmi ambientali in loco, analisi dei dati e iniziative di coinvolgimento dei dipendenti.

Informazioni su Alvéole

Alvéole è un'azienda globale specializzata in natura e biodiversità che aiuta le organizzazioni a riportare la natura nelle città. Collaborando con i principali property owners e tenants di immobili in Nord America ed Europa, Alvéole combina progetti ambientali sul campo, dati e analisi operative per aiutare le aziende a comprendere i rischi connessi alla natura, individuare nuove opportunità e valorizzare la biodiversità nei propri immobili.

Contatto: marketing@alveole.buzz

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