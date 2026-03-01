AMTD Digital annuncia i risultati dell'intero esercizio con un aumento dei ricavi pari al 565,7%, aumento dell'utile netto del 132,7% e aumento del patrimonio netto del 280,2%

PARIGI, NEW YORK e LONDRA, 1 marzo 2026 /PRNewswire/ -- AMTD Digital Inc. ("AMTD Digital" o la "Società") (NYSE: HKD), società quotata al NYSE e controllata di AMTD Group Inc., ha annunciato oggi di aver depositato la relazione annuale sul Modulo 20-F per l'esercizio chiuso al 31 ottobre 2025 presso la Securities and Exchange Commission. Di seguito una sintesi dei principali dati:

La relazione annuale è disponibile sul sito della Società, pagina Investor Relations, all'indirizzo https://ir.amtdigital.net/investor-news. Su richiesta, la Società fornirà gratuitamente ai propri azionisti e titolari di ADS una copia cartacea della relazione annuale contenente i bilanci finanziari consolidati e certificati. Le richieste dovranno pervenire all'Investor Relations Office all'indirizzo ir@amtdigital.net.

Informazioni su AMTD Digital Inc.

AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) è una piattaforma completa di soluzioni digitali con sede in Francia. La piattaforma one-stop di soluzioni digitali gestisce quattro principali linee di business tra cui digital media, servizi di marketing e contenuti, investimenti, hospitality e servizi VIP. Per i comunicati di AMTD Digital, visitare https://ir.amtdigital.net/investor-news.

