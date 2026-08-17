AVANTIS INVESTORS SBARCA IN ITALIA

MILANO, 17 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Avantis Investors®, un'offerta d'investimento da 150 miliardi di dollari* di American Century Investments®, gestore patrimoniale globale da 350 miliardi di dollari*, ha ampliato l'accesso all'offerta di fondi negoziati in borsa (exchange-traded funds, ETF) OICVM agli investitori in Italia. Sei ETF OICVM di Avantis Investors sono ora disponibili sul mercato italiano, tra cui Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF, Avantis Global Equity UCITS ETF, Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF, Avantis America Equity UCITS ETF, Avantis Europe Equity UCITS ETF e Avantis Pacific Equity UCITS ETF. Gli ETF OICVM sono comparti di American Century ICAV, una società d'investimento di diritto irlandese di tipo aperto costituita come fondo multi-comparto con separazione delle passività tra comparti e con capitale variabile e autorizzata dalla Banca centrale d'Irlanda.

Eduardo Repetto, CIO di Avantis, ha dichiarato: "Molti investitori in Italia hanno espresso interesse per Avantis. Portare i nostri ETF OICVM su questo mercato significa soddisfare tale esigenza e aiutare un gruppo più ampio di investitori a raggiungere i propri obiettivi. Siamo entusiasti di poter assistere più investitori in Europa".

Tutti e sei gli ETF OICVM attivi mirano ad ottenere la rivalutazione del capitale a lungo termine. Le soluzioni di Avantis sono gestite quotidianamente, unendo i vantaggi associati all'indicizzazione, come la diversificazione e la trasparenza, alla valutazione quotidiana dei titoli sulla base dei rendimenti attesi** dai prezzi correnti e dai fondamentali aziendali.

Gli ETF OICVM di Avantis

Avantis Global Equity UCITS ETF Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF Descrizione Un portafoglio a gestione attiva di azioni e titoli correlati ad azioni emessi da società di grandi, medie e piccole dimensioni dei Paesi sviluppati. Un portafoglio a gestione attiva di azioni e titoli correlati ad azioni emessi da società di piccole dimensioni dei Paesi sviluppati. Un portafoglio a gestione attiva di azioni e titoli correlati ad azioni emessi da società di grandi, medie e piccole dimensioni dei mercati emergenti. Indice di riferimento Indice MSCI World IMI Indice MSCI World Small Cap Value Indice MSCI Emerging Markets IMI ISIN IE000RJECXS5 IE0003R87OG3 IE000K975W13 Paesi registrati IT, AT, CH, DE, FI, NL, UK, IE, DK, SE IT, AT, CH, DE, FI, NL, UK, IE, DK, SE IT, AT, CH, DE, FI, NL, UK, IE, DK, SE Domicilio Irlanda Irlanda Irlanda Monete di negoziazione Euro, GBP, USD Euro, GBP, USD Euro, GBP, USD Commissioni (importo delle spese correnti) 0,22 % 0,39 % 0,35 % Per ulteriori informazioni, visitare: https://www.avantisinvestors.com/ucitsetf/avantis-global-equity-ucits-etf/ https://www.avantisinvestors.com/ucitsetf/avantis-global-small-cap-value-ucits-etf/ https://www.avantisinvestors.com/ucitsetf/avantis-emerging-markets-equity-ucits-etf/ Avantis America Equity UCITS ETF Avantis Europe Equity UCITS ETF Avantis Pacific Equity UCITS ETF Descrizione Un portafoglio a gestione attiva di società di grandi, medie e piccole dimensioni con sede negli Stati Uniti e, in misura limitata, in Canada. Un portafoglio a gestione attiva di società di grandi, medie e piccole dimensioni dei Paesi dei mercati sviluppati europei. Un portafoglio a gestione attiva di titoli emessi da società di grandi, medie e piccole dimensioni dei Paesi dei mercati sviluppati della regione del Pacifico. Indice di riferimento Indice Russell 3000 Indice MSCI Europe IMI Indice MSCI Pacific IMI ISIN IE000OW54ZX1 IE000SDFJUU0 IE000T62NEO6 Paesi registrati IT, DE, UK, IE, CH, DK, FI, NL, SE IT, DE, UK, IE, CH, DK, FI, NL, SE IT, DE, UK, IE, CH, DK, FI, NL, SE Domicilio Irlanda Irlanda Irlanda Monete di negoziazione Euro, GBP, USD Euro, GBP, USD Euro, GBP, USD Commissioni (OCF) 0,20 % 0,25 % 0,25 % Per ulteriori informazioni, visitare: https://www.avantisinvestors.com/ucitsetf/avantis-america-equity-ucits-etf/ https://www.avantisinvestors.com/ucitsetf/avantis-europe-equity-ucits-etf/ https://www.avantisinvestors.com/ucitsetf/avantis-pacific-equity-ucits-etf/

Espansione globale guidata dalla scienza delle finanze

Dal suo lancio nel 2019, Avantis conta ora più di 40 strategie di investimento tra Stati Uniti, Australia, Svizzera, Germania, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Austria, Irlanda, Regno Unito e Italia.

Con particolare attenzione alla scienza delle finanze e a una gamma di veicoli di investimento a basso costo, Avantis, insieme ad American Century, è diventata uno dei cinque principali emittenti di ETF attivi per attività gestite (assets under management, AUM)1.

Avantis Investors è controllata da American Century Investments, un gestore patrimoniale globale rinomato per l'assistenza alla clientela, la gestione e la stabilità, che offre scalabilità e consente un orizzonte a lungo termine. Attraverso la relazione di American Century con lo Stowers Institute for Medical Research, gli investimenti con Avantis aiutano a sostenere la ricerca che può migliorare la salute umana e salvare vite. Dal 2000, i dividendi di American Century distribuiti allo Stowers Institute hanno totalizzato più di 2 miliardi di dollari.

Informazioni su American Century Investments

American Century Investments è un gestore patrimoniale leader a livello globale che mira a garantire risultati di investimento e a costruire relazioni con i clienti a lungo termine, sostenendo al contempo la ricerca medica innovativa. Fondata nel 1958, American Century Investments impiega circa 1.400 dipendenti i quali assistono professionisti finanziari, istituti, società e singoli investitori dagli uffici di Kansas City, Missouri.; New York; Los Angeles; Santa Clara, California.; Portland, Oregon; Londra; Francoforte, Germania; Hong Kong; e Sydney. Jonathan S. Thomas ricopre le cariche di chairman, chief executive officer e president, mentre Victor Zhang quelle di senior vice president e chief investment officer. Garantire risultati di investimento alla clientela consente ad American Century Investments di distribuire il 40% dei suoi dividendi allo Stowers Institute for Medical Research, un'organizzazione di ricerca biomedica senza scopo di lucro di 500 persone con particolare attenzione alla ricerca fondamentale. L'Istituto detiene la partecipazione di maggioranza in American Century Investments e ha ricevuto distribuzioni di dividendi per oltre 2 miliardi di dollari dal 2000. Per ulteriori informazioni su American Century Investments, visitare www.americancentury.com.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.AvantisInvestors.com.

*Attività sotto supervisione (assets under supervision, AUS) all'08/05/26. Fonte: American Century Investments

Informazioni sul rischio di investimento:

Non vi è alcuna garanzia che ciascun ETF OICVM raggiunga il proprio obiettivo di investimento. Il valore delle azioni e del loro reddito da esse generato può aumentare o diminuire in funzione delle fluttuazioni dei valori patrimoniali degli investimenti di un ETF OICVM. Il reddito da investimenti di un ETF OICVM si basa sul reddito ottenuto dai titoli detenuti, al netto delle spese sostenute. Pertanto, si può prevedere che il reddito da investimenti di un ETF OICVM oscilli in risposta alle variazioni di tali redditi o spese. Il valore dei titoli azionari può variare a causa di cambiamenti nella percezione degli investitori di un determinato emittente, di mutamenti nelle condizioni generali del mercato azionario o di eventi politici o economici che incidono sugli emittenti azionari e sul mercato. Storicamente, le azioni di piccole e medie capitalizzazioni hanno registrato una maggiore volatilità rispetto alle azioni di società più grandi e consolidate. Le società più piccole possono disporre di risorse, linee di prodotti e mercati limitati e i loro titoli possono essere negoziati meno frequentemente e in volumi più ridotti rispetto ai titoli delle società più grandi. Gli investimenti internazionali comportano rischi particolari, come l'instabilità politica e le fluttuazioni valutarie. Gli investimenti nei mercati emergenti possono accentuare tali rischi. L'impiego di strumenti derivati comporta rischi diversi da quelli associati all'investimento diretto in titoli e altri strumenti tradizionali, o eventualmente maggiori. I derivati possono essere altamente illiquidi e difficili da liquidare o valorizzare, e le variazioni del valore di un derivato detenuto dal fondo potrebbero non essere correlate al valore dello strumento sottostante. I derivati sono soggetti a una serie di altri rischi, tra cui il rischio di interesse, di mercato e di credito. Le informazioni non sono intese come raccomandazione personalizzata o consulenza fiduciaria e non dovrebbero essere utilizzate per la consulenza in materia di investimenti, contabilità, giuridica o fiscale. Per informazioni complete sui rischi, si rimanda alle pertinenti sezioni del Prospetto informativo di American Century ICAV (compresi i Supplementi per gli ETF OICVM) (disponibili in inglese) e al relativo KID (disponibile in italiano).

Esclusioni di responsabilità:

La presente è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto informativo di American Century ICAV (compresi i Supplementi per Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF, Avantis Global Equity UCITS ETF, Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF, Avantis America Equity UCITS ETF, Avantis Europe Equity UCITS ETF e Avantis Pacific Equity UCITS ETF) (disponibili in inglese) e i relativi KID (disponibili in italiano) all'indirizzo www.avantisinvestors.com prima di prendere qualsiasi decisione definitiva di investimento.

Le prestazioni passate non sono garanzia di risultati futuri.

Le informazioni contenute nel presente comunicato stampa non costituiscono un'offerta o una sollecitazione, né una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di azioni di Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF, Avantis Global Equity UCITS ETF, Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF, Avantis America Equity UCITS ETF, Avantis Europe Equity UCITS ETF e Avantis Pacific Equity UCITS ETF. Le opinioni espresse possono essere modificate in qualsiasi momento.

Le azioni di questi fondi acquistate sul mercato secondario non possono solitamente essere rivendute direttamente ad American Century ICAV. Normalmente, gli investitori acquistano e vendono azioni su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un operatore di borsa) e possono incorrere in commissioni. Inoltre, gli investitori possono pagare più del valore patrimoniale netto corrente quando acquistano azioni e possono ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente quando le vendono.

Un elenco degli investimenti detenuti da tali fondi sarà reso quotidianamente disponibile sulla pagina del prodotto pertinente per ciascun ETF all'indirizzo www.avantisinvestors.com o ove diversamente indicato nel relativo Supplemento. Il valore infragiornaliero del portafoglio per Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF, Avantis Global Equity UCITS ETF, Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF, Avantis America Equity UCITS ETF, Avantis Europe Equity UCITS ETF e Avantis Pacific Equity UCITS ETF è diffuso tramite un feed di dati e visualizzato sui principali terminali dei fornitori di dati di mercato nonché su una vasta gamma di siti web che visualizzano i dati del mercato azionario, compresi Bloomberg e Reuters.

American Century Investments può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione di tali fondi. È possibile ottenere una sintesi dei diritti degli investitori sul sito www.AvantisInvestors.com.

Questi fondi sono ETF a gestione attiva che non cercano di replicare la performance di un indice specifico.

**Rendimenti attesi: la teoria della valutazione mostra che il rendimento atteso di un'azione è una funzione del suo prezzo corrente, del suo patrimonio netto contabile (attività meno passività) e degli utili futuri attesi, e che il rendimento atteso di un'obbligazione è una funzione del suo rendimento corrente e della sua rivalutazione del capitale attesa (ammortamento). Utilizziamo le informazioni sui prezzi di mercato correnti e sui dati finanziari aziendali per individuare le differenze nei rendimenti attesi tra i titoli, cercando di sovraponderare i titoli con rendimenti attesi più elevati sulla base di tali informazioni di mercato correnti. I rendimenti effettivi possono essere diversi dai rendimenti attesi e non vi è alcuna garanzia che la strategia avrà successo.

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1 Fonte: dati di Morningstar su 422 emittenti di ETF complessivi e 376 emittenti di ETF attivi al 30 aprile 2026

CONTATTO: Lisa Patterson, lisa_patterson@americancentury.com

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