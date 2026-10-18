BC Engine di BC.GAME supera i 10 milioni di dollari in premi nei primi sei mesi dal lancio

Lanciato nell'aprile 2026, BC Engine ha raggiunto un importante traguardo in termini di premi cumulativi, rafforzando il proprio ruolo di meccanismo centrale per la condivisione del valore all'interno dell'ecosistema BC.GAME

BELIZE CITY, Belize, 18 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- BC.GAME, pluripremiata piattaforma globale di intrattenimento online, annuncia che il proprio BC Engine ha superato i 10 milioni di BCD in premi cumulativi, equivalenti a oltre 10 milioni di dollari USA, appena sei mesi dopo il lancio avvenuto l'8 aprile 2026.

Il traguardo evidenzia la rapida crescita di BC Engine, che da meccanismo di ricompensa con accrediti orari si è evoluto fino a diventare un elemento sempre più importante dell'ecosistema BC.GAME, collegando i titolari di $BC, l'attività sulla piattaforma e i partner di gioco attraverso una distribuzione ricorrente del valore.

Dal lancio a 10 milioni di dollari in sei mesi

Dalla sua introduzione, BC Engine ha registrato una crescita costante dei premi cumulativi.

Al 28 maggio, i titolari di $BC partecipanti avevano guadagnato oltre 2,1 milioni di BCD. Al 28 luglio, i premi cumulativi avevano superato i 5 milioni di BCD, raggiungendo 8,6 milioni di BCD entro il 18 settembre.

Ora, appena sei mesi dopo il lancio, il totale ha superato i 10 milioni di BCD, con una crescita di quasi cinque volte rispetto alla fine di maggio.

BC Engine consente ai titolari di $BC idonei di ottenere premi in BCD attraverso cicli di liquidazione con cadenza oraria. I 10 milioni di dollari USA indicati rappresentano premi già maturati attraverso liquidazioni concluse e non rendimenti previsti né variazioni del prezzo di mercato di $BC.

Costruire un ecosistema BC.GAME più solido

Al di là del traguardo raggiunto, BC Engine sta diventando una componente fondamentale della strategia di lungo periodo dell'ecosistema BC.GAME.

A differenza dei tradizionali premi promozionali, BC Engine collega l'attività sulla piattaforma a una distribuzione ricorrente del valore, creando incentivi continuativi alla partecipazione e rafforzando l'utilità di $BC.

Con l'introduzione degli Engine Nodes, partner tra cui BC Originals, Croco Gaming e BETBY sono entrati a far parte dell'ecosistema di premi in espansione, collegando diversi prodotti e fornitori di gioco attraverso un meccanismo condiviso di distribuzione del valore.

Per gli utenti, BC Engine offre premi ricorrenti e registri trasparenti delle liquidazioni. Per i partner dell'ecosistema, crea legami più stretti con la piattaforma e con la relativa community. Nel loro insieme, questi meccanismi sono progettati per rafforzare il coinvolgimento nel lungo periodo, consolidare la fiducia e sostenere un ecosistema di gioco più interconnesso.

A sostegno dell'espansione globale di BC.GAME

La crescita di BC Engine procede di pari passo con la continua espansione internazionale di BC.GAME.

Nel 2026, BC.GAME ha rafforzato la propria presenza regolamentata in Messico e ha avviato una partnership con la leggenda del calcio messicano Guillermo "Memo" Ochoa in qualità di Brand Ambassador, rafforzando la propria strategia di localizzazione in America Latina.

Con il continuo sviluppo delle attività internazionali di BC.GAME, BC Engine assume un ruolo sempre più importante nel collegare la crescita della piattaforma, l'utilità di $BC e la partecipazione all'ecosistema.

Il superamento dei 10 milioni di dollari USA in appena sei mesi rappresenta un passo significativo verso la visione di BC.GAME di costruire un ecosistema di gioco più connesso e basato sulla partecipazione.

Adrian Chen, Consulente legale senior di BC.GAME, ha dichiarato: «Il raggiungimento di 10 milioni di BCD in premi nei primi sei mesi di BC Engine dimostra il successo e la rapida crescita del nostro programma di ricompense, nonché il livello di adozione da parte dei giocatori. Nei prossimi mesi contiamo di distribuire una quantità ancora maggiore di BCD, mentre continuiamo a espandere il nostro ecosistema a livello globale».

Informazioni su BC.GAME

BC.GAME è una piattaforma globale di gioco e intrattenimento online che offre prodotti di casinò, scommesse sportive e prodotti basati su asset digitali nei mercati internazionali in cui ciò è consentito.

Dal 2017, BC.GAME ha sviluppato un ecosistema di intrattenimento nativamente basato sulle criptovalute, incentrato sull'innovazione di prodotto, sulla partecipazione della community e sulle partnership globali. Il suo token nativo, $BC, alimenta diverse funzionalità dell'ecosistema, tra cui BC Engine, che distribuisce premi ricorrenti in BCD ai partecipanti idonei.

Per maggiori informazioni, visitare https://bc.game/bc.

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