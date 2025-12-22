Beko ottiene da IFC un prestito da 100 milioni di euro legato alla sostenibilità per promuovere l'innovazione globale e la trasformazione a zero emissioni nette

Beko ha ottenuto il suo primo prestito in materia di sostenibilità per espandere la capacità nel campo dell'energia rinnovabile, rafforzare la resilienza ai terremoti e promuovere elettrodomestici eco-efficienti di nuova generazione e la diversità, con obiettivi di sostenibilità legati alla riduzione delle emissioni e a una maggiore rappresentanza femminile.

ISTANBUL, 22 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Beko, leader mondiale nel settore degli elettrodomestici, ha sottoscritto un prestito da 100 milioni di euro legato alla sostenibilità con IFC, membro del Gruppo della Banca Mondiale. L'accordo, che segna il primo prestito di Beko legato alla sostenibilità, rafforza l'impegno dell'azienda nell'integrare la sostenibilità lungo tutta la propria catena del valore e nel promuovere l'innovazione nelle tecnologie ad alta efficienza energetica.

L'IFC è la maggior istituzione di sviluppo al mondo focalizzata sul settore privato nei mercati emergenti. Il finanziamento appena ottenuto faciliterà il funzionamento continuo dei due impianti solari di Beko dedicati all'uso dell'energia rinnovabile e rafforzerà sei stabilimenti di produzione, migliorando la resilienza contro potenziali danni causati da terremoti. Il prestito inoltre accelererà la ricerca e lo sviluppo (R&S) globale di Beko nella digitalizzazione e nella creazione di elettrodomestici intelligenti, efficienti nell'uso delle risorse e incentrati sulla salute, promuovendo uno stile di vita sostenibile in tutto il mondo.

Questo finanziamento quinquennale, strutturato in conformità con il Sustainability-Linked Financing Framework dell'azienda, include gli obiettivi aziendali per il 2030 volti a ridurre le emissioni di gas serra e a rafforzare la diversità di genere all'interno della forza lavoro, riflettendo l'attenzione di IFC verso una crescita inclusiva e resiliente ai cambiamenti climatici.

"Il prestito con IFC legato alla sostenibilità segna un'altra importante pietra miliare nel nostro percorso verso la realizzazione di un futuro a zero emissioni nette", ha affermato Barış Alparslan, direttore finanziario di Beko. "Investendo in energie rinnovabili, resilienza ai terremoti e R&D per prodotti più intelligenti ed efficienti, rafforziamo la nostra capacità di soddisfare le aspettative globali in materia di sostenibilità, continuando al contempo a offrire valore ai nostri clienti e alle comunità in tutto il mondo. Noi di Beko siamo orgogliosi di approfondire la collaborazione con IFC, mentre espandiamo l'innovazione che rispetta il mondo ed è rispettata in tutto il mondo".

"Il nostro investimento in Beko sottolinea l'importanza di costruire infrastrutture resilienti e di promuovere la ricerca e sviluppo per garantire la competitività e la sostenibilità a lungo termine nel settore manifatturiero della regione", ha affermato Ashruf Megahed, responsabile regionale dell'IFC per la produzione, l'agroalimentare e i servizi in Medio Oriente e nell'Asia centrale. "Collaborando con aziende leader del calibro di Beko, vogliamo promuovere la resilienza economica e creare posti di lavoro, generando effetti positivi per l'economia in generale".

INFORMAZIONI SU BEKO

Beko è un'azienda internazionale di elettrodomestici con una forte presenza globale, che opera attraverso filiali in oltre 55 paesi con una forza lavoro di oltre 50.000 dipendenti e stabilimenti di produzione in diverse regioni, tra cui Europa, Asia, Africa e Medio Oriente. Beko dispone di 22 marchi di proprietà o utilizzati con una licenza limitata (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Beko è diventata la maggior azienda di elettrodomestici in Europa per quota di mercato (in base ai volumi) e ha raggiunto un fatturato consolidato di 10,6 miliardi di euro nel 2024. I 28 uffici e centri di R&S e progettazione Beko in tutto il mondo ospitano oltre 2.300 ricercatori e attualmente detengono più di 4.500 domande di brevetto registrate a livello internazionale. L'azienda ha ottenuto il punteggio più alto nell' S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) nel settore dei beni durevoli per la casa DHP per il settimo anno consecutivo (in base ai risultati del 16 ottobre 2025), ed è stata inclusa negli indici di sostenibilità Dow Jones per l'ottavo anno consecutivo.** L'azienda è stata riconosciuta come la 17a azienda più sostenibile nella classifica del 2025 della rivista TIME e nell'elenco 2025 delle aziende più sostenibili al mondo di Statista. La visione di Beko è "Rispettare il mondo, essere rispettati in tutto il mondo".

www.bekocorporate.com

*Licenziatario limitato a determinate giurisdizioni. **I dati presentati appartengono ad Arçelik A.Ş., una società madre di Beko.

Informazioni su IFC

L'IFC, membro del Gruppo della Banca Mondiale, è la maggior istituzione di sviluppo globale focalizzata sul settore privato nei mercati emergenti. Operiamo in oltre 100 paesi, utilizzando il nostro capitale, la nostra competenza e la nostra influenza per creare mercati e opportunità nelle economie in via di sviluppo. Nel corso dell'esercizio 2025 la IFC ha stanziato la cifra record di 71,7 miliardi di dollari ad aziende private e istituzioni finanziarie, sfruttando l'innovazione e gli investimenti del settore privato per contribuire a creare un mondo libero dalla povertà su un pianeta vivibile.www.ifc.org

