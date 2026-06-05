Bitmine Immersion Technologies annuncia la proposta di offerta di azioni privilegiate perpetue di Serie A

NORWALK, Connecticut, 5 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ("BMNR", "Bitmine" o la "Società") ha annunciato oggi che, fatte salve le condizioni di mercato e altre, vuole offrire, tramite un'offerta pubblica (l'"offerta") registrata ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), 3.000.000 di azioni privilegiate perpetue di Serie A al 9,50% di BMNR (le "Azioni privilegiate di Serie A").

BMNR vuole utilizzare i proventi netti dell'offerta per scopi aziendali generali, che possono comprendere l'acquisizione di ulteriori ETH e altri asset digitali; l'espansione dell'infrastruttura di staking e validazione della Società, anche tramite MAVAN; il capitale circolante; investimenti strategici allineati con l'ecosistema Ethereum e una più ampia adozione di asset digitali; e/o il riacquisto di azioni ordinarie della Società nell'ambito del suo programma di riacquisto di azioni.

Le azioni privilegiate di Serie A accumuleranno dividendi cumulativi a un tasso fisso del 9,50% annuo sull'importo dichiarato, pari a 100 dollari per azione privilegiata di Serie A, indipendentemente dal fatto che siano stati dichiarati o meno fondi disponibili dal punto di vista legale per il pagamento (l'"importo dichiarato"). I dividendi ordinari sulle azioni privilegiate di Serie A saranno pagabili quando e se dichiarati dal consiglio di amministrazione di BMNR, utilizzando i fondi disponibili dal punto di vista legale per il pagamento, con cadenza settimanale posticipata; purché la Società possa in futuro scegliere, a sua esclusiva discrezione, di pagare i dividendi ordinari con maggiore frequenza. I dividendi ordinari dichiarati sulle azioni privilegiate di Serie A potranno essere pagati solo in contanti. Nel caso in cui un dividendo ordinario accumulato sulle azioni privilegiate di Serie A non venga pagato alla data di pagamento prevista, si accumuleranno ulteriori dividendi ordinari ("dividendi composti") sull'importo di tale dividendo ordinario non pagato, capitalizzati settimanalmente al tasso di interesse composto. La Società avrà la flessibilità per scegliere di aumentare la frequenza di pagamento dei dividendi ordinari, in modo che avvengano più di una volta a settimana e, in tal caso, l'incremento aggiuntivo del tasso di dividendo per periodo di distribuzione dei dividendi ordinari sarà ridotto proporzionalmente per riflettere tale periodo più breve, in modo che l'incremento massimo complessivo del tasso di dividendo aggiuntivo annuo sia pari a 260 punti base.

Il tasso di interesse composto applicabile a qualunque dividendo ordinario non pagato, dovuto in una data di pagamento ordinaria, sarà inizialmente pari al 9,50% annuo più 5 punti base (calcolato su un periodo di pagamento settimanale); tuttavia, fino al completo pagamento di tale dividendo ordinario, insieme ai relativi interessi composti, tale tasso di interesse composto aumenterà di 5 punti base all'anno (calcolato su un periodo di pagamento settimanale) per ogni successivo periodo di pagamento, fino a un tasso di interesse massimo del 15% annuo.

La Società avrà il diritto, a sua discrezione, di riscattare le Azioni Privilegiate di Serie A, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, o di volta in volta, in contanti come segue: (i) dalla data di emissione originaria fino a diciotto (18) mesi dopo la data di emissione originaria, a un prezzo di riscatto pari al 110% dell'importo dichiarato per azione; (ii) da diciotto (18) mesi a tre (3) anni dopo la data di emissione originaria, a un prezzo di riscatto pari al 105% dell'importo dichiarato per azione; e (iii) dopo tre (3) anni dalla data di emissione originaria, a un prezzo di riscatto pari al 100% dell'importo dichiarato per azione; più, in ciascun caso, i dividendi accumulati e non pagati su di esse fino alla data di riscatto, esclusa.

Inoltre, la Società avrà il diritto di riscattare tutte, ma non meno di tutte, le azioni privilegiate di Serie A, se il numero totale di azioni privilegiate di Serie A in circolazione sia inferiore al 25% del numero totale di azioni privilegiate di Serie A originariamente emesse nell'ambito dell'offerta e di qualsiasi offerta futura, considerate insieme. La Società avrà, inoltre, il diritto di riscattare tutte, ma non meno di tutte, le azioni privilegiate di Serie A, in caso si verifichino determinati eventi fiscali. Il prezzo di riscatto per qualsiasi Azione Privilegiata di Serie A da rimborsare riguardo a una clean-up call o a un evento fiscale sarà pari a un importo in contanti equivalente al valore di liquidazione preferenziale dell'Azione Privilegiata di Serie A da rimborsare alla data del giorno lavorativo precedente la data in cui la Società invia la relativa comunicazione di rimborso, più i dividendi ordinari accumulati e non pagati fino alla data di rimborso, esclusa la data di riscatto.

Nel caso in cui si verifichi un evento che rappresenti un "cambiamento fondamentale" ai sensi del certificato di designazione che disciplina le azioni privilegiate di Serie A, i detentori di tali azioni avranno il diritto di richiedere a BMNR di riacquistare, in tutto o in parte, le proprie azioni privilegiate di Serie A con un prezzo di riacquisto in contanti pari all'importo fissato delle azioni privilegiate di Serie A da riacquistare, con aggiunta gli eventuali dividendi ordinari accumulati e non pagati, fino alla data di riacquisto in caso di cambiamento fondamentale, esclusa tale data.

La preferenza di liquidazione delle azioni privilegiate di Serie A sarà inizialmente pari a 100 dollari per azione. Con decorrenza immediata a partire dalla chiusura delle contrattazioni di ogni giorno lavorativo successivo alla data di emissione iniziale (e, se applicabile, nel corso di un giorno lavorativo in cui viene eseguita qualsiasi transazione di vendita da regolare tramite l'emissione di Azioni Privilegiate di Serie A, dall'ora esatta della prima di tale transazione di vendita durante tale giorno lavorativo fino alla chiusura delle contrattazioni di tale giorno lavorativo), la preferenza di liquidazione per azione di Azioni Privilegiate di Serie A sarà adeguata al maggiore tra (i) l'importo dichiarato per azione di Azioni Privilegiate di Serie A; (ii) nel caso di qualsiasi giorno lavorativo rispetto al quale la Società abbia, in tale giorno lavorativo o in qualsiasi giorno lavorativo durante il periodo di dieci (10) giorni di negoziazione precedente tale giorno lavorativo, effettuata qualunque transazione di vendita da regolare mediante l'emissione di Azioni Privilegiate di Serie A, un importo pari all'ultimo prezzo di vendita riportato per azione di Azioni Privilegiate di Serie A nel giorno di negoziazione immediatamente precedente tale giorno lavorativo; e (iii) la media aritmetica degli ultimi prezzi di vendita riportati per azione di Azioni Privilegiate di Serie A per ciascun giorno di negoziazione dei dieci (10) giorni di negoziazione consecutivi immediatamente precedenti tale giorno lavorativo; a condizione, tuttavia, che, se applicabile, il riferimento in (iii) a dieci (10) sarà sostituito da un numero inferiore di giorni di negoziazione trascorsi durante il periodo dalla data di emissione iniziale, inclusa, fino a tale giorno lavorativo, ma escluso. Tuttavia, la preferenza di liquidazione non verrà modificata a un importo inferiore a 100 dollari per azione.

BMNR ha presentato domanda per la quotazione delle azioni privilegiate di Serie A alla Borsa di New York con il simbolo "BMNP". Nel caso in cui la quotazione venga approvata, BMNR prevede che le negoziazioni inizieranno entro 30 giorni dalla data di prima emissione delle azioni privilegiate di Serie A.

Moelis & Company e Cantor operano in veste di joint lead bookrunner per l'offerta.

L'offerta viene effettuata ai sensi di una dichiarazione di registrazione a scaffale efficace (shelf registration statement) valida sul modulo S-3 (numero di pratica 333-288579), depositata presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC") il 9 luglio 2025 (la "Dichiarazione di registrazione"). L'offerta sarà effettuata soltanto tramite un supplemento al prospetto informativo e un prospetto allegato, inclusi nella Dichiarazione di Registrazione. Una copia elettronica del supplemento al prospetto preliminare, insieme al prospetto informativo allegato, è disponibile sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. In alternativa, è possibile ottenere copie del supplemento al prospetto preliminare, insieme al prospetto informativo allegato, contattando: Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue 4th Floor, New York, NY 10022, telefonicamente al numero 1-800-539-9413, oppure Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022, telefonicamente al numero 1-212-938-5000 o via e-mail all'indirizzo prospectus@cantor.com.

Il presente comunicato stampa non rappresenta un'offerta di vendita, né una sollecitazione di un'offerta di acquisto, di alcun titolo a cui si fa riferimento nel presente comunicato stampa, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in alcuno stato o altra giurisdizione dove tale offerta, vendita o sollecitazione sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.

Informazioni su Bitmine Immersion Technologies

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. L'azienda sta utilizzando il capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, con una strategia innovativa di asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla filosofia "alchemy of 5%", la Società si impegna a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività a livello di protocollo nativo, tra cui meccanismi di staking e finanza decentralizzata. Nel 2026, la società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa relative ad aspettative, piani e prospettive future, come anche qualsiasi altra dichiarazione riguardante questioni che non siano fatti storici, possono costituire "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. I termini "prevedere", "credere", "continuare", "potrebbe", "stimare", "aspettarsi", "intendere", "forse", "pianificare", "potenziale", "predire", "progettare", "dovrebbe", "obiettivo", "sarà", "sarebbe" ed espressioni simili mirano a individuare le dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali parole identificative. Queste dichiarazioni comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni relative all'entità e alla tempistica dell'offerta, all'utilizzo previsto di eventuali proventi derivanti dall'offerta, ai termini dei titoli offerti, al pagamento dei dividendi e alla prevista quotazione delle azioni privilegiate di Serie A sul NYSE. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, occorre considerare vari fattori, tra cui: la capacità di Bitmine di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria relative a Ethereum, e le attività future proposte; il contesto competitivo in cui opera Bitmine; le condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie della Società; gli sviluppi normativi che riguardano le risorse digitali, tra cui l'eventuale approvazione e attuazione di leggi in sospeso e iniziative della SEC; la volatilità e l'imprevedibilità dei prezzi delle risorse digitali; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati futuri effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Qualsiasi dichiarazione previsionale contenuta nel presente comunicato stampa è valida solo alla data odierna, e BMNR declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare tali dichiarazioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalla legge.

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